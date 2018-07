To je, panečku, úroda. Stovky hříbků z Krušných hor skončí v octu a omáčce

Zavedená reklamně-výrobní firma působící na trhu již 20. let. Výrobce velkoplošného a malonákladového tisku s provozovnou na Praze 4, hledá do svého týmu dělníka na dokončovací práce. Zkušenost a praxi vítáme – není podmínkou.

Výroba - Dělník do tiskárny 20 000 Kč

Stavebnictví - Stavebnictví Zedník 19 730 Kč

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) ZEDNÍK. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19730 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 2.7.2018 - zaslat přihlášku do výběrového řízení nejpozději do 30.7.2018 do 10.00 hod. na adresu: Městský úřad Valtice, Náměstí Svobody 21, 691 42 Valtice nebo e-mailem na: podatelna@valtice.eu, tel.: 733 535 818. Více infomací o výběrovém řízení na http://www.valtice.eu/. Zednické práce, pomocné stavební práce, úklidové práce, manipulace s nádobami při svozu tuhého komunálního odpadu. Min. vyučen v oboru, praxe výhodou, ŘP sk. B. Nástup dle dohody (září, říjen), Místo výkonu práce: Valtice. Pracoviště: Město valtice - technické služby, U Rotundy, č.p. 210, 691 42 Valtice. Informace: Dalibor Neděla, +420 733 535 818.