Bohatý zdroj bílkovin - běžně dostupný a levný. Zdánlivě obyčejný tvaroh je superpotravinou, na kterou přísahají nejen kulturisté a výkonní sportovci, ale v podstatě každý, kdo chce svému tělu dopřát to nejlepší. Tvaroh je díky vysokému obsahu proteinů velkým pomocníkem také při hubnutí či snaze udržet si zdravou tělesnou hmotnost. Je to kvalitní a přitom poměrně levné jídlo.

Měkký, polotučný i tučný, případně tvrdý na strouhání. Tvaroh v různých variantách najdete v chladicím regálu i té nejzapadlejší venkovské sámošky.

Od mléka k tvarohu přírodní cestou

Jednoduchý přírodní produkt vzniká stejnou cestou už desítky let. „Tvaroh se vyrábí z pasterovaného mléka o různé tučnosti, které je po zahřátí na 18 až 22 °C sráženo smetanovým zákysem za přídavku malého množství syřidla a chloridu vápenatého. Mléko se srazí za 18 až 20 hodin, sraženina se pokrájí a po odčerpání části syrovátky se tvaroh vypustí do čistých silonových pytlíků. Nejprve se nechá samovolně odkapat a pak se zalisuje do dosažené sušiny 25 %. Po zchlazení na 8 až 10 °C se balí a expeduje,“ popisuje proces web STOB klub.

Kde by bez něj byly buchty a koláče

Česká kuchyně si s tvarohem ví rady odnepaměti. Pravda - nejčastěji s ním počítá do sladkých jídel. Kde by bez tvarohu byly ovocné knedlíky, buchty a koláče! Spojení tvaroh plus cukr chutná malým i velkým a navíc je základem různých pribináků a termixů, které děti jen málokdy odmítnou.

Tvarohové koláče - to je česká a slovenská specialita:

Snad i proto je tvaroh nejčastějším objektem stesku lidí, kteří dlouhodobě žijí v řekněme netvarohové cizině: běžným produktem je totiž jen v části Evropy. Ve Spojených státech, ale i v zemích Středomoří se spíš používá jako surovina pro výrobu různých sýrů a produktů typu ricotta nebo mascarpone.



Modelky Diana Kobzanová v Americe a Jitka Kocurová v Řecku si v rozhovorech pro české společenské magazíny svorně stýskaly po tvarohu, a v různých diskusích na internetu činí totéž i neznámé ženy, které život zavál například do Francie.

Australan objevil tvaroh až v Evropě

Bílkoviny jsou základním stavebním kamenem všech buněk a tkání. Spolu s tuky

a sacharidy představují klíčovou makroživinu lidské výživy. Zastávají řadu funkcí — od tvorby svalů až po životně důležitou produkci hormonů a protilátek.

Pro nás možná až úsměvně zní výklad australského univerzitního dietologa Joea Leecha na specializovaném webu Diet vs. Disease. „Tvaroh je velký fenomén ve výživě, který nutriční hodnotou hravě poráží i slavný řecký jogurt, ale pokud jste nežili v určitých částech Evropy, nikdy byste o něm neslyšeli,“ píše Joe Leech a vysvětluje Australanům, o co vlastně jde: „Tvaroh není ani sýr, ani jogurt, ale obsahuje 14 gramů bílkovin ve 100 gramech, a navíc žádný sodík (tedy sůl), což z něj dělá ideální potravinu."

Doktor Leech se s tvarohem poprvé setkal při svých studiích ve Skandinávii v roce 2010 a od té doby šíří jeho slávu - mluví o něm jen v superlativech jako o mimořádném zdroji bílkovin, vápníku a vitaminu K2, který pomáhá udržovat pevnost kostí a chrání tepny před ucpáním. Tvaroh podle něj také obsahuje minimum laktózy, což umožňuje i lidem s intolerancí k mléčným výrobkům dát si „čtyři lžíce denně bez následků“.

Nabitý bílkovinami bez zbytečných kalorií a soli

V anglicky mluvících zemích často těžko dostupný, pro nás naprosto běžný produkt, který by si i podle zdejších dietologů zasloužil výsadnější místo v našem jídelníčku - nejen v neděli, když se pečou buchty. Čistý tvaroh je vydatným zdrojem bílkovin, není drahý, nezatíží denní jídelníček zbytečnými kaloriemi a na rozdíl od jiných zdrojů neobsahuje přidanou sůl.

Jeden kelímek pokryje přes polovinu denní potřeby

Bílkoviny, vedle tuků a sacharidů, patří k základním složkám kvalitní stravy - konkrétně bílkovin potřebujeme ideálně jeden gram na kilo živé váhy denně. Čtvrtkilový kelímek tvarohu tak (při obsahu 14 gramů bílkovin na 100 gramů) šedesátikilové ženě poskytne více než polovinu denní potřeby. A pokud chce nějaké kilo shodit nebo si váhu jen hlídá, může i trošku přidat.

„Pro zhubnutí je klíčové vytvoření energetického deficitu a stává se, že tělo v tomto deficitu používá bílkoviny jako zdroj energie a rozkládá i vlastní svaly. Určitě není třeba zdůrazňovat, že při hubnutí se chceme zbavovat tuků, nikoli svalů," píše k tématu web STOB klub. „Bílkoviny vás také nejvíce zasytí a netrápíte se při hubnutí hlady,“ dodává web starou známou pravdu, že klíčový pro zdravou stravu i dietu je nikoliv počet přijatých kalorií, ale výběr potravin.

Nedostatek bílkovin se často projevuje neustálým pocitem hladu a chutěmi na sladké. Má také přímý dopad na naše zdraví – může se projevovat únavou, otoky, zhoršeným hojením ran

a poruchami imunity.

Tvaroh také nabourává poměrně rozšířený mýtus, že zdravá strava je drahá - kelímek tvarohu nabitý půldenní dávkou bílkovin stojí něco málo přes dvacet korun, což je například cena za průmyslový čokoládový perník s napodobeninou marmelády, který tělu nedá vůbec nic (kromě naprosto zbytečných kalorií, rychlého vzestupu cukru v krvi, po kterém následuje brzký hlad, a zuby potažené čokoládovým povlakem).

Oproti dalšími zásadnímu zdroji bílkovin, tedy masu, tvaroh vychází také dobře: například hovězí maso při zhruba stejném obsahu bílkovin má dvakrát více kalorií a stojí - víte kolik.

Tvaroh v létě s přehledem nahradí maso

Ostatně - tvaroh a jemu podobné produkty doporučuje na svém webu také lékařka Václava Kunová, která se tématu zdravé stravy a zdravého hubnutí věnuje s úspěchem už léta. Právě tvaroh je podle ní správnou odpovědí na otázku, jak odlehčit stravu od masa v horkém létě, ale dopřát si dostatek bílkovin.

„Jednou z možností je uvařit brambory a jako zdroj bílkovin použít směs tvarohu na strouhání se sýrem feta nebo balkánem. Tvarohu se sýrem může být opravdu hodně. Tvaroh na strouhání má vysoké množství bílkovin a minimum tuků. Sám o sobě by vám možná nechutnal. Ale když ho promícháte s balkánským sýrem nebo fetou, budete chuťově překvapeni,“ píše doktorka Kunová v jednom dlouhé řady svých zajímavých textů.

Tučný má více kalorií, ale i vitaminu K2

Obyčejný a běžně dostupný tvaroh je tedy podle odborníků napříč světem skvělou a cenově dostupnou potravinou, která tělu dopřeje dostatek stavebního materiálu pro tvorbu a údržbu svalů, tkání a buněk. Nejlepší je samozřejmě bez cukru, samotný nebo s trochou jogurtu nebo bylinek. K zelenině nebo ke kousku dobrého chleba.

„Pro lepší využitelnost bílkovin ze stravy je důležité, abyste příjem rozložili do celého dne a využili pestrých zdrojů. Prakticky to znamená – zařaďte potraviny bohaté na bílkoviny do každé hlavní porce, a ideálně i do svačinek, jsou-li součástí vašeho jídelníčku," doporučuje web STOB klub s tím, že pokud jste zvyklí počítat kalorie a tím pádem se při výběru přikláníte spíše k odtučněné nebo nízkotučné variantě, ještě to zvažte. Tučný tvaroh má sice o něco více kalorií než jeho netučná varianta, ale zasytí na delší dobu a obsahuje více vzácného (v tuku rozpustného) vitaminu K2, který chrání cévy a prospívá pevnosti kostí.

