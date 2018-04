Centrum Olomouce provoní pět tun syrečků. Vyjeďte si na tvarůžkový festival

Nádherné letní počasí a spousta parádních akcí čeká o víkendu Olomoucko. Podívejte se na naše tipy, kam vyrazit.

Tvargle, pivo a Buty

Přes pět tun syrečků o víkendu provoní historické centrum Olomouce. Po oba dva volné dny se tam totiž koná už třetí ročník olomouckého tvarůžkového festivalu, přehlídka je zároveň první akcí nové turistické sezony.

Kromě dobrého jídla a pití na návštěvníky čeká i řemeslný jarmark a taky kapely The Tap Tap a Buty.

Do třetího ročníku festivalu se zapojí více než třicet zástupců restaurací a bister z Olomouce a okolí pod záštitou projektu Ochutnejte Hanou a Garden Food Festivalu.

Na řemeslném jarmarku se budou prezentovat prodejci spolku Moravská cesta, kteří nabízí výrobky pod značkou Haná – regionální produkt.

Na Horním náměstí se lidé mohou těšit Cooking show s názvem Tvarůžky v kuchyni v průběhu staletí, jejímž hostem bude i primátor Antonín Staněk.

I když bude k dispozici 5,5 tuny syrečků, Olomoučané a návštěvníci města se nemusejí těšit jen na kulinářské zážitky.

Po oba dva dny je připraven i řemeslný jarmark, který doplní nabídku prodejců sýrových specialit a regionálních piv.

„Kromě možnosti ochutnávek se mohou návštěvníci po oba dny těšit na bohatý kulturní program na obou náměstích. Na Horním náměstí to budou koncerty cimbálové muziky, v sobotu pak taky skupin The Tap Tap a v neděli Buty,“ řekla mluvčí olomoucké radnice Radka Štědrá.

Pro letošní ročník město připravilo také první společné setkání nositelů příjmení Tvarůžková - Tvarůžek v Olomouci.

Nejvýznamnějším hostem setkání bude Zuzana Tvarůžková, redaktorka ČT 24, která vystoupí i v rámci gastro show.

Program na Dolním náměstí bude zaměřený na rodiny s dětmi. V něm je například představení Divadla Tramtarie, kouzelnická show, vystoupení Čiperků nebo Revue z kafemlejnku od Hudebně dramatického studia Olomouc.

Následovat budou žonglérská či kouzelnická show, vědecká show Pevnosti poznání či vystoupení dětské cimbálové muziky nebo Hudebního institutu.

V průběhu Tvarůžkového festivalu mohou lidé nakoupit za zvýhodněnou cenu také turistickou slevovou kartu Olomouc region Card.

Loňský tvarůžkový festival navštívilo 12 tisíc lidí. Více info na webu Tvarůžkového festivalu.

Bosky kolem Poděbrad

První bosý výlet na jezera Poděbrady u Olomouce se uskuteční v sobotu 21. dubna. Sraz je V 10 hodin v přístřešku u autobusové zastávky směrem Horka nad Moravou.

Výlet bude v okolí jezer po velmi příjemném terénu, délka trasy je přibližně sedm kilometrů.

Během výletu bude možnost vyzkoušení slackline. Akce je zdarma, více infromaocí se zájemci dozví na facebookové stránce události.

Taneční galashow v RCO

Taneční Galashow ožije v pátek 20. dubna sál Pegasus Regionálního centra Olomouce. Klub sportovního tance QUICK Olomouc zve na taneční galashow, která nabídne standardní a latinskoamerické tance, showdance, flamenco, balet, hip hop či třeba jazz.

Vstupenky je možné zakoupit v podloubí radnice, nebo na místě. Společenský večer plný ladných pohybů startuje v 19 hodin, dospělí zaplatí 150 korun, zlevněné vstupné je pak za 80 korun. (paš)

Vítání ptačího zpěvu

Jarní procházka za hlasy ptáků. Pozorování ptáků a poslouchání ptačích hlasů, kontrola ptačích budek. Nabízí v sobotu 21. dubna Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov Horka nad Moravou na Olomoucku.

Akce startuje v 7.30, je zdarma a vhodná je pro dospělé i pro rodiny s dětmi. Kromě toho je i součástí přehlídky Ekologické dny Olomouc, které startují v pátek 20. dubna a potrvají do 1. května. Kompletní program je na www.slunakov.cz

Den Země v zoo ukáže vlčí svět

Dům dětí a mládeže v Olomouci nachystal u příležitosti Dne země přírodovědnou stezku pro návštěvníky olomoucké ZOO. Účastníci se na sedmi stanovištích zábavnou formou seznámí se zajímavým životem psovitých šelem.

Akce se koná v sobotu 21. dubna, od 10 do 16 hodin. Příchozí zaplatí běžné vstupné do zoo, které je v plné ceně 110 korun, snížené pak přijde na 70 korun.

Varhanní koncert v dómu

K nedělnímu odpolednímu zastavení při poslechu varhanní hudby vybízí v neděli 22. dubna dóm sv. Václava v Olomouci.

Na program koncertu, který startuje v 16 hodin, bude Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Petr Eben, Felix Mendelssohn-Bartholdy, František Musi nebo Johann Sebastian Bach. Na varhany hraje Markéta Prokopovičová, vstupné je dobrovolné.

Karetkování a lucetkování v Šatlavě

V uničovské Šatlavě oživnou řemesla našich předků. K vidění bude lucetkování, výroba svíček, provaznictví, karetkování, písařství. Akce se koná v sobotu 21. dubna od 13 do 17 hodin, vstupné je zdarma.

Trhy v litovelských Třech dvorech

Na přísady, ovocné stromky, sadbu brambor, cibule, květiny, osivo se zaměří letošní první farmářské trhy ve Třech dvorech, místní části Litovle na Olomoucku.

Trhy startují v 9 hodin, v 10 hodin se bude hrát loutkové divadelní představení "Kašpárek a čaroděj", ve 12 hodin zahraje kapela " Lidové písně" a ve 14 hodin se příchozí mohou těšit na loutkové divadelní představení "Jablíčko".

V průběhu celého dne probíhá projekce dokumentárních filmů s tematikou trvale udržitelného rozvoje.

Hrad Šternberk nabízí speciální prohlídky

Speciální komentované prohlídky hradu s restaurátory si na nadcházející víkend připravili pro návštěvníky na hradě Šternberk na Olomoucku. Akce se koná u příležitosti Dne památek.

V prostorách hradu budou mimo průvodců připraveni odborníci, kteří návštěvníky seznámí s tajemstvím obnovy historického mobiliáře. Výklad bude zaměřen na historický nábytek, vitráže, kachlová kamna, tapiserie a technická zařízení – osobní výtah.

„Návštěvníci tak uvidí konkrétní výsledky práce restaurátorů na mobiliáři hradu Šternberk. Součástí prohlídek bude i návštěva půdních prostor včetně strojovny historického výtahu. Výklad průvodců bude rovněž rozšířen o informace z historie české diplomacie. Jedná se o rozšířené prohlídky hradu Šternberk, při kterých se návštěvníci dozvědí příběhy diplomatů, jejichž působení bylo spojeno s historií hradu Šternberk,“ prozradil Jan Gottwald ze Správy šternberského hradu.

Na návštěvníky čeká po oba dny sleva na vstupné do hradu. Za cenu základního okruhu absolvují navíc zdarma i technický okruh „Od kuchyně po půdu“.

Za vstupné zaplatí dospělé osoby 130 korun, děti do 18 let, studenti a senioři 90 korun a rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a tři děti činí 350 korun. Hrad Šternberk bude otevřen od 10 do 16 hodin, kdy začíná poslední prohlídka.

Skautská pouť na Sv. Kopečku

Skautským patronem je svatý Jiří, jehož svátek oslavíme už příští týden v úterý 24. dubna. Olomoučtí skauti si však svého patrona připomenou už teď a to tradiční poutí na Svatá Kopeček. Letos se v sobotu 21. dubna, už po dvacáté čtvrté, sejdou na poutním místě u Olomouce děti i vedoucí ze dvou olomouckých středisek - 8. střediska Vládi Tylšara a 9. střediska Jana Boska.

Tradiční akci zahájí nejdříve společná mše v 10 hodin v Bazilice Navštívení Panny Marie, kterou bude celebrovat o. Antonín Krasucki. Děti se do organizace mše aktivně zapojují, ponesou dary, budou číst přímluvy, které si samy připravily, starší roveři mají na starosti schólu a čtení.

Po obědě na farní zahradě děti i vedoucí čeká hra v okolí Sv. Kopečku. Letos budou děti pomáhat hvězdáři zmapovat noční oblohu a vytvořit hvězdnou mapu. Odpolední program si klade za úkol děti zabavit a zároveň je naučit i novým dovednostem, zvládat spolupráci v týmu, překonat sám sebe a dát prostor pro vznik nových kamarádství.

Skautská pouť není jen příležitostí pro setkání skautů a jejich příznivců napříč středisky, je to zároveň i prosba za celé skautské hnutí, které má v křesťanství své kořeny.

Bukovanští ochotníci zahrají v Přáslavicích

V neděli 22. dubna zavítá do Přáslavic na Olomoucku Divadelní spolek z Bukovan a přiveze s sebou detektivní komedii Hrobka s vyhlídkou. Představení startuje v 16 hodin, vstupné je dobrovolné.

Přírodovědná vycházka do Pomoraví

Přírodovědnou vycházku za jarními rostlinami a živočichy lužního lesa chystá na sobotu 21. dubna Dům dětí a mládeže v Litovli na Olomoucku. Sraz je u domečku na Komenského ulici v 9 hodin. „S sebou si vezměte průkazku ZP, přiměřený oděv a obuv, vydatnou svačinu, dalekohled, či fotoaparát. Váš pejsek může absolvovat vycházku s Vámi,“ avizují pořadatelé. Účastnický poplatek je 20 korun na osobu.