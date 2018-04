Oblíbený moučník pochází z Belgie. Zajet si na něj ale můžete i na pražskou Letnou. V bistru Waf-Waf vám vafle, a nejen ty, připraví ve sladké i slané variantě, a naservírují s množstvím různých přísad.

Když jsem byla malá, chodila jsem s rodiči na procházky do centra města. Pokaždé, když jsme šli přes Karlův most, běžela jsem napřed Karlovou ulicí, abych si vystála dlouhou frontu na výborné vafle, které tam tenkrát prodávali z okénka. Vzpomínám na ně dodnes, a proto, když se otevřelo bistro založené na vaflích, musela jsem tam co nejdřív vyrazit.

Vafle kam se podíváš

Bistro Waf-Waf najdete na Praze 7 v ulici Milady Horákové. Založilo je pár nadšenců s myšlenkou vytvořit franchisový projekt zaměřený na vafle a palačinky. Provozovna je poměrně malá, ale retrostylově zařízená, a voní to tam přímo božsky. Kromě vaflí si zde můžete objednat i palačinky, obojí ve variantě naslano i nasladko, a navíc vynikající mléčné koktejly. Shaky mají ve třech příchutích – jahodové, banánové a kakaové – a navíc je zdobí vafle se šlehačkou a jahodami, banány či kočičími jazýčky. Mně nejvíc chutnal jahodový, ale milovníci čokolády budou také určitě spokojeni. Banánový nadchne hlavně malé návštěvníky. V zimě navíc koktejly nabízeli i v horké variantě. Nemusíte se však cítit ochuzeni, horké nápoje teď před létem nahradila zmrzlina a vy si můžete přidáním přísad vytvořit pohár podle vaší chuti.

Nasladko či naslano?

Bistro je ideálním místem na snídaně, od osmi do jedenácti totiž nabízejí několik snídaňových menu. Vybírat můžete mezi CocoWaf s kokosovou náplní, jahodami a mascarpone a BabiWaf s jablky, vanilkovým krémem a skořicí. Milovníci slaných snídaní pak ocení IronWaf s vajíčky, slaninou, čedarem a rukolou. Ti, kdož dávají přednost odlehčenějšímu jídelníčku, si asi raději vyberou GreenWaf s kozím sýrem, špenátem a balsamicem. K vafli vám pak nabídnou freshjuice (pomerančový, jablkový, jahodový, borůvkový, malinový, z červené řepy) a kávu, již vám naservírují ve stylovém firemním plecháčku. Přes den tu mají na menu další již hotové vaflové variace.

Největším hitem je vafle s jahodami a s nutellou nebo kombinace nutelly a banánu. Palačinku si pak můžete dát třeba s jahodami, nutellou, bebe sušenkami a čokoládovou polevou nebo slanou – s vajíčkem, šunkou, mozzarellou, rajčaty a rukolou. Pokud byste měli chuť jen na něco malého na zub, ochutnejte místní speciální vaflové sushi SushiWaf či na kousky nakrájenou vafli posypanou skořicovým cukrem a podávanou s rozpuštěnou čokoládou Waf&Cut, kterou doporučujeme vylepšit ovocem.

Udělej si sám

Kouzlo bistra Waf-Waf ovšem spočívá hlavně v možnosti nakombinovat si vlastní „set“ díky mnoha přísadám. Těmi je možné dozdobit nejen vafli, ale i palačinku nebo lívance. Vše pak můžete mít v klasické či čokoládové variantě. Na stolcích jsou karty, na nichž si zaškrtnete, co přesně chcete, a lístek předáte obsluze. Vzhledem k tomu, že přísad je hodně, hlavním problémem ve Waf-Waf je rozhodnout se. Já bych na vafli nejraději nandala skoro všechny přísady. To by sice šlo stěží, máte ale aspoň důvod sem přicházet znovu a zkoušet další kombinace.

Mezi sladkými přísadami najdete různé druhy ovoce (banán, jahody, borůvky, maliny, kiwi, lesní ovoce a hroznové víno), tyčinky jako je Bounty, Kit-Ka, Kinder Bueno či Milky Way, sušenky Oreo, Lotus a Bebe, bonbony Ferrero, Toffifee, Raffaello či Haribo medvídky. Vše pak doladíte třeba arašídovým máslem, nutellou, polevami, medem, javorovým sirupem, mascarpone, zmrzlinou či netradičními příchutěmi marmelád (mango, fíky na portském víně nebo maliny s chilli).

Slané vafle a palačinky si vylepšíte pomocí mnoha druhů zeleniny a sýrů (čedaru,mozzarelly, parmezánu, kozího sýra), kečupu, majonézy, šunky, slaniny, kuřecího masa, vajíčka, zakysané smetany nebo pesta. Vše si pak můžete vychutnat přímo v bistru, nebo si jídlo nechat zabalit s sebou. A pokud nemáte čas se zdržet a až domů to nevydržíte, nechte si vše sbalit do papírového kornoutu a pak si pochutnejte rovnou na ulici.

Ve zkratce

Menu: Dát si můžete speciální snídaňové menu. Slané stojí s kávou 94 Kč, sladké 74 Kč.

Ceny: Milkshakes 119 Kč, vafle s jahodami a nutellou 119 Kč, vafle s vajíčkem a šunkou 129 Kč, samotná palačinka 84 Kč, vafle 74 Kč, lívance (neboli american pancake) 44 Kč, jednotlivé přísady od 10 do 30 Kč.

Bistro Waf-Waf Letná sídlí v ulici Milady Horákové 52, v rekonstrukci je také pobočka v Bělehradské ulici na Vinohradech. Zkoukněte i webovky: www.waf-waf.cz