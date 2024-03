Říká se mu i eggnog nebo ajrkoňak. Kdy lidé vymysleli a začali pít vaječný likér? „Jeho tradice pití sahá až do středověku, kdy byl tento nápoj oblíbený hlavně mezi bohatými aristokraty. Chudí lidé si alkohol potřebný pro jeho výrobu zkrátka nemohli dovolit,“ uvádí web Akademie kvality.

Tento nápoj údajně vznikl ve středověké Anglii, kde si o velkých svátcích míchali směs ze smetany, vajec, medu a chleba, ale namísto rumu do ní přidávali víno nebo pivo.

Tento alkohol později vystřídalo sherry, ale když si nápoj začali připravovat kolonisté v Americe, z ryze úsporných důvodů sáhli po levném karibském rumu. Kromě jiných výhod se ukázalo, že se díky této lihovině nápoj tak rychle nekazí a vydrží déle.

Vaječný likér znali také ve Francii. Na dvoře krále Ludvíka IX. mu říkali lait de poule, tedy kuřecí mléko. Pil se i v Holandsku, kde si prý jeho prostřednictvím léčili právníci své unavené hlasivky, a proto dostal název Advocaat.

Vaječný likér se dá pít vychlazený i v pokojové teplotě, může být tekutý i hustý jako pudink. Můžeme si jej přinést z obchodu, nebo se do jeho přípravy pustit doma a upravit si jej podle vlastní chuti.

Zkoušeli jste už někdy český míchaný nápoj s názvem Mozek? Připravuje se z vaječného likéru a griotky. Do skleničky nalejeme 40 ml griotky a do ní co nejpomaleji přiléváme stejné množství vaječného koňaku. A teď už jen sebrat odvahu a vypít něco, co vypadá jako mozek…