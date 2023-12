Pokud máte rádi domov provoněný přípravou vánočního cukroví, určitě jste nezaháleli a krabice a krabičky máte už plné perníčků, zázvorek, lineckého, vanilkových rohlíčků a dalších dobrot. Letošní adventní období je sice kratší než obvykle, ale do Štědrého dne nám stále ještě zbývá pár dní. Na jaké cukroví je ideální čas právě týden před Vánocemi? A kdy je správný čas na pečení vánočky?

Do Štědrého dne zbývá pár dní. Na jaké cukroví je ideální čas právě týden před Vánocemi? | Foto: Shutterstock

U cukroví je důležité i správné skladování

Zkušené hospodyňky vědí, že některé druhy cukroví, takzvané suché, by se měly péct už čtyři týdny před Vánocemi, a pak pečlivě uskladnit na suchém a chladném místě, aby se pěkně rozleželo. Podle blogu Bruneta v kuchyni jde hlavně o perníčky, linecké pečivo, išelské dortíčky, pistáciové košíčky, ořechové dortíčky nebo marokánky.

„Do Vánoc se jednotlivé kousky cukroví uleží a budou krásně křehké,“ píše Bruneta v kuchyni.

Tři týdny před Vánocemi přichází na řadu takzvané celopečené cukroví, například vanilkové rohlíčky, medvědí tlapky, ořechy, žabí hubičky či myslivecké knoflíky. Také tento typ pečiva je nutné pečlivě uskladnit. „Celopečené cukroví potřebuje čas, aby se stihlo do Vánoc odležet a zvláčnět,“ upozorňuje Bruneta v kuchyni.



Dva týdny před Vánocemi je čas na slepování lineckého pečiva marmeládou, na přípravu máslových krémů a plnění cukroví, zdobení perníčků i pečení sušenek a pečiva, které nepotřebuje uležet.

Ale i v době, kdy nám do Vánoc zbývá už jen pouhý týden, se dá zvládnout příprava spousty sladkých dobrot. Kdo má málo času, zvolí jednodušší cukroví, kdo má prostor, může se pustit do složitějších sladkostí.

Zpracujte zbylé bílky i nepodařené cukroví

Do čeho se tedy pustíme týden před Vánocemi? Poslední týden patří cukroví z nepečeného těsta, jako jsou vosí hnízda, různé rolády, kuličky, rumové tlačenky, lanýže nebo pralinky. „Je také ideální čas zpracovat veškeré nashromážděné bílky: můžete z nich připravit kokosky nebo sněhové pusinky,“ radí Bruneta v kuchyni.

Při přípravě některých nepečených těst můžete využít to, co se vám při pečení v předchozích týdnech nepovedlo: zlomky i nepovedené kousky cukroví nebo perníčků, ale třeba i linecké pečivo, které už se nepodařilo spárovat.

Jak na voňavé vanilkové rohlíčky? Nepokazte výsledek špatným skladováním

Nejjednodušší je tyto kousky rozdrtit či rozemlít najemno, přidat do nich trochu másla nebo zbylého máslového krému, marmeládu a rum, ochutnat, a pak ze směsi vytvarovat kuličky. Obalte je v kakau, nebo použijte zbylý kokos či mleté ořechy, uložte kuličky do papírových košíčků a připište další položku do rubriky Hotové cukroví.

„Nepečené cukroví, jako vosí hnízda, kuličky či šuhajky, necháme úplně na závěr, obvykle se doporučuje je vyrobit až 20. nebo 21. prosince,“ doporučuje blog Svět cukrářů.

I když nám do Vánoc zbývá už jen pouhý týden, dá se během něj zvládnout příprava spousty sladkých dobrot.Zdroj: Deník/Markéta Šulíková

Královna vánočního pečiva

Korunou vánočního pečení bývá ve většině českých domácností vánočka. I toto slavnostní pečivo prochází vývojem, a tak se dnes vedle klasické vánočky peče i „zdravá“ tvarohová.

Problémem vánočky není těsto, protože každá rodina má svůj tradiční recept, který postupem času nejvýš lehce mění nebo vylepšuje, někdy lidi od pečení vánočky odradí její pletení.

Jak jednoduše na zázvorky: staročeské cukroví, které obsahuje zdravý zázvor

Plést vánočku skutečně není jednoduché, ale pokud si na to netroufáte, stačí sehnat hotovou formu, vymazat ji, naplnit, upéct a tvářit se jakoby nic. Ale to je opravdu až to poslední řešení.

Nejznámější je pletení z devíti pramenů, kdy vánočku tvoří tři patra. „Je impozantní, bohužel má ale tu nevýhodu, že se ráda při kynutí a pečení rozjíždí. Pokud se bojíte, zajistěte ji špejlemi,“ radí web Cuketka.cz.

Vánočku před vložením do trouby nechte ještě dokynout, pak potřete rozkvedlaným vejcem a posypte sekanými mandlemi. „Pečte ji na horkovzduch: zpočátku na 180 °Celsia a zhruba půl hodiny před koncem teplotu snižte na 160 stupňů,“ radí iReceptář. Pozor: troubu při pečení neotevírejte!

Vánočka se často plete i ze šesti pramenů. „Vánočka z šesti je největší klasika. Dá se uplést docela rychle a snadno, pokud si postup jednou osvojíte. Ve výsledku je po dokynutí pěkně buclatá a hezky drží tvar,“ upozorňuje web Cuketka.cz.

Jak na to? „Po vykynutí těsta si je rozdělte na šest stejných částí a ze všech vytvarujte stejně dlouhé prameny. Ty si následně naskládejte vedle sebe a horní části všech pramenů spojte. Je lepší začátek vánočky ještě zatížit například rendlíkem s vodou, aby těsto nemělo tendence se rozpojovat,“ uvádí iReceptář.

Tři prameny položte vlevo a tři vpravo. Následně se můžete pustit do pletení vánočky. Myslete na to, že pravá ruka vždy pracuje s prameny nalevo a levá zase napravo. Prameny z venku se obtočí uprostřed a následně položí dovnitř.

Vánočka podle Markéty v troubě

Foodblogerka Markéta Chovancová peče vánočku vytvořenou ze šesti pramenů.

Vánočka se ve většině domácností peče až těsně před začátkem Vánoc. Zdroj: se souhlasem Marka Bartoše Ingredience:

500g hladké mouky

250ml smetany ke šlehání (33%)

3 žloutky, špetka soli

60g cukru (dávám třtinový, jsou to asi 3 lžíce)

100g změklého másla

20g droždí

vanilkový extrakt (nemusí být)

vejce navíc na potření

mandlové lupínky na posypání

1 lžíce másla

1 lžíce medu.

Postup: