Ten pravý čas na pečení perníčku je právě nyní. Pamatujte ale i na biskupský chlebíček a zkuste třeba škvarkové pracičky.

Medové perníčky tety Drahy

Ingredience: 600 g hladké mouky, 25 g másla, 25 g cukru moučka, 3 lžíce medu, 2 vejce, 2 lžičky jedlé sody, 6 tlučených hřebíčků, anýz, fenykl, 1 lžička mleté skořice

Na polevu: 200 g cukru moučka prosetého, 1 bílek, 1 lžička citronové šťávy

Postup: Všechny ingredience vysypte na vál a zpracujte hladké těsto. Vyválejte na plát silný asi 4 milimetry a vykrájejte požadované tvary. Perníčky nechte na plechu vyloženém pečicím papírem asi hodinu odpočívat. Poté pečte v předehřáté troubě na 180°C zhruba 7 minut. Ještě horké je potřete šlehaným vejcem. Cukr prosijte přes jemné sítko, přidejte lžičku čerstvě vymačkané citronové šťávy a bílek. Vyšlehejte hladkou polevu. Pomocí zdobicího sáčku naneste polevu na vychladlé perníčky. Nechte ztuhnout a uložte v papírové krabici při pokojové teplotě.

Biskupský chlebíček

Ingredience: 140 g polohrubé mouky, 70 g másla, 4 vejce, 70 g cukru moučka, 1 lžička vanilkového cukru, 50 g kandovaného ovoce, 50 g spařených mandlí, 50 g rozinek, 1 citron (na kůru), 20 g hladké mouky, 1 lžíce sádla

Postup: V míse utřete máslo do pěny a přidejte moučkový i vanilkový cukr, 4 žloutky a najemno nastrouhanou kůru z jednoho citronu, vše pak znovu dobře utřete. Přisypte rozinky, spařené a oloupané mandle nasekané na kousky, nakonec i kandované ovoce. Přimíchejte mouku. V misce si vytvořte tuhý sníh ze 4 bílků a pak jej přimíchejte k těstu. Sádlem vymažte formu na srnčí hřbet, zasypte moukou a naformujte do ní těsto. Pečte jej 45 minut při 180°C. Po vychladnutí chlebíček posypte moučkovým cukrem. Chlebíčky do Vánoc skladujte v dobře ukryté papírové krabici při pokojové teplotě.

Škvarkové pracičky

Ingredience: 500 g hrubé mouky, 300 g škvarků, 160 g cukru moučka, 1 vejce, 1 balení prášku do pečiva, sůl, 1 citron (na kůru), špetka mleté skořice

Postup: Škvarky umelte a přidejte k nim hrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva, cukr, špetku soli, vejce, skořici a trochu nastrouhané citronové kůry. Pak už těsto vložte do pracnových formiček a pečte 15 minut při teplotě 180°C. Po vychladnutí je vyklepněte a uložte v krabici.