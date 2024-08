Když vaříte brambory, zkuste do vody přidat pár kapek octa nebo citrónové šťávy. Chuť brambor se výrazně zlepší. Tuhle fintu, která dokáže vylepšit i chuť starých brambor, znaly už naše babičky. Moc dobře věděly, že si díky tomu brambory udrží více vitaminu C, nebudou se rozpadat, zachovají si barvu a ještě si na nich víc pochutnáme.

Brambory patří mezi nejoblíbenější přílohy k hlavním chodům a můžete je připravit na mnoho různých způsobů. Důležité je vybrat si ten správný typ. Varný typ A je ideální na vaření ve slupce a také na bramborový salát. Brambory varného typu B zvolte, pokud je chcete péct nebo restovat. Varný typ C je vhodný na bramborovou kaši, bramborové knedlíky nebo na bramboráky.

Jak správně vařit brambory

Brambory je dobré před vařením oloupat a pokrájet na kousky. Není to ale nutné. U raných odrůd brambor s tenkou slupkou je stačí pouze důkladně umýt. Nepřipravíte se tak o důležité látky, které slupka obsahuje.

Brambory vařte pod pokličkou na vyšší teplotu jen krátce, potom teplotu snižte, aby voda jen probublávala. Doba vaření záleží na velikosti, která by měla být pokud možno stejná, a typu brambor. Do půl hodiny by ale měly být brambory hotové.

Trik na vaření brambor:

K soli a kmínu přidejte lžičku octa

Většina lidí při vaření brambor přidává do vody špetku kmínu a sůl. Té by nemělo být moc, stačí zhruba 10 gramů na kilo brambor, abyste je nepřesolili.

Nejzdravější jsou brambory vařené a nepřemaštěné.

Jestliže přidáme do vařící se vody k bramborám také lžíci citronové šťávy nebo octa, nevyblednou, zachovají si svoji barvu a také správnou konzistenci. Do vody k bramborům se přidává až poté, co se brambory delší dobu vaří a jsou změklé. Podle webu Home Cook World, zaměřeného na dům a vaření, stačí po 13 minutách přidat do vroucí vody trochu soli a octa. Ve vroucí vodě pak nechte brambory ještě asi 10 minut, dokud nebudou měkké tak, jak mají být.

Vyzkoušejte nožem nebo vidličkou, zda jsou brambory hotové, sceďte je, propláchněte čistou vodou a již nezakrývejte pokličkou, ale rovnou podávejte jako přílohu k masu nebo zelenině.



Co udělá v bramborách ocet

Přidáním octu do vařících se brambor zlepšíte strukturu brambor a budou pevnější pro přípravu pokrmů, kde je tvar důležitý. „Není nic horšího, než rozpadající se kousky brambor, když připravujete svůj oblíbený recept na bramborový salát,“ popisuje kulinářský web Tasting Table.

I při servírování uvařených brambor tak nebudete muset mít obavy, že budete podávat jako přílohu na talíři bramborové kousky rozpadlé na kaši.

Podle webu Eating Expired, zaměřeného na zdravá jídla, pomáhá ocet vytvořit tenkou kůrku na vnější vrstvě brambor. Tato kůrka je nezbytná k tomu, aby si udržely tvar a aby se při varu nerozpadly.

„Tento děj je způsoben kyselinou, která zabraňuje rychlému rozkladu pektinu v bramborách,“ vysvětluje, jak ocet pomůže bramborám udržet tvar web AA Zdraví.

Ocet ovlivní i chuť brambor. Získají jemně kyselý podtón, který obohatí jejich přirozenou sladkost.

Jaký ocet použít?

Je úplně jedno, jaký ocet do brambor použijete. Bílý, jablečný nebo vinný ocet v tomto případě fungují dobře. „Balzamikový ocet nebo jablečný ocet může bramborám dodat štiplavou chuť,“ uvádí web Quora.

„Pokud ale máte z příliš kyselé chuti octa obavy, brambory po scezení raději ještě propláchněte, abyste odstranili případné přetrvávající octové příchutě,“ radí kulinářský web Eatwell 101.

„Jestli ale máte rádi kyselé chutě, pak na uvařené brambory můžete vymačkat trochu citronové nebo limetkové šťávy pro jasnou citrusovou chuť, doporučuje web Quora.

Do brambor můžete přidat lžíci jablečného octa.

Vyzkoušejte lák z okurek

Milovníci kyselých okurek mohou zkusit uvařit brambory v jejich kyselé šťávě. Nakládané okurky jsou plné pikantní chuti. „Pokud máte hodně šťávy z okurek, kterou chcete spotřebovat, můžete k bramborům přidat stejné díly šťávy z okurek a vody. Okurková šťáva působí jako solný roztok a dodá vašim bramborám nečekaný šmrnc,“ doporučuje kulinářský web web Tasting Table.