Vaříme s dětmi v přírodě. Recepty na ohni pro celou rodinu.

Rybička, ešus a deka znamenají jediné – hurá, jde se na vandr! Tyto kouzelné chvíle v přírodě znají snad všechny generace, i když něco se za poslední roky rozhodně změnilo. Netřeba s sebou na cestu balit chléb se šunkou, na ohni si díky našim receptům připravíte i daleko složitější recepty, které nasytí celou rodinu.

Zapomeňte na konzervy s fazolemi, lunchmeat nebo polévky z pytlíku. Vaření na čundru je nekonečné téma, které nabízí bezpočet receptů od ryb plněných bylinkami přes kotlíkový guláš až po brambory z popela, lahůdku s vůní kouře, na kterou s nostalgií vzpomínáme snad úplně všichni.

Ať už se plánujete vydat na několikadenní túru s přáteli, nebo jen chystáte dopolední výlet s dětmi, vyplatí se vše řádně naplánovat, aby vás po cestě nezaskočilo chladné počasí, nikam nevedoucí cesta, nebo hůř – hlad.

Do knihovny

Další dobroty vhodné k přípravě v přírodě najdete v Outdoorové kuchařce Petry Pospěchové (vyd. Smartpress, 399 Kč), která byla sepsaná tak, aby vyhovovala zkušeným turistům i rodinám s dětmi. Kromě chutných a výživných receptů na různé typy výšlapů shrnuje, jak jídlo nejlépe zabalit, jak si naplánovat jídelníček, a dokonce jaké přirozeně léčivé potraviny s sebou vzít pro případ zdravotních potíží.

K vybavení, které vyřeší kdejakou překážku, bezpochyby patří švýcarský nůž obsahující nůžky, nožík nebo otvírák na pivo a konzervy. Zkušení trampové si čím dál častěji nechávají vyrábět nůž na zakázku podle toho, jak s ním nejčastěji manipulují, neboli zdali chtějí nůž na maso nebo třeba na řezání dřeva.

Obyčejným výletníkům postačí přibalit „švýcarák“ a pak nádoby na vaření. K ešusům můžete přidat kotlík o vícelitrovém objemu, který pak poslouží jako hlavní hrnec a z ešusů udělá talíře. Zvažte, zda nevzít i trojnožku, na kterou se kotlík staví, když se jde vařit. Jinak byste ji museli nahradit dvěma zdmi z kamenů.

Nezapomeňte samozřejmě na lžíce, případně nerezové špejle, alobal, ochranné rukavice a mokré ubrousky k očištění. Myslete také na dostatek pitné vody, vedle běžné konzumace ji využijete také při přípravě polévek, gulášů a čajů. Než vyrazíte na cestu, prostudujte vybrané recepty, zdali neobsahují kroky nutné k předchozí přípravě doma. Narazíte na ně u masa, které se snadněji kuchá a omývá v prostředí domova, ale i u různých těst nebo receptů vyžadujících značné krájení a mixování.

Zapalte oheň

Není nad legendární kotlíky a ešusy, existují však mnohem starší způsoby přípravy jídla na ohni, které fungují stejně dobře dnes jako kdysi. Horizontální opékání na klacku je velmi jednoduché, ale hodí se spíš k přípravě klobás a párků. Na maso a další dobroty využijete improvizovanou plotnu sestavenou z plochých kamenů. Ty sbírejte v suchých místech, jinak by v ohništi mohly nebezpečně praskat. Péct můžete s pomocí jílu nebo v popelu, ale ryby se dokonale propečou až v peci z alobalu – velké alobalové kapse položené do blízkosti ohniště.

Pak už jen zbývá pustit se do vaření! Před konzumací nechte jídlo chvíli zchladnout, aby si nikdo nepopálil jazyk a pusu. Nádobí po jídle omyjte v nejbližším potůčku. Vyhledejte proud, připevněte nedomyté nádobí, do kterého jste vložili kámen, a nechte několik hodin stát. Později můžete nádobí domýt pískem a menšími kamínky, které vám v přírodě nahradí drátěnku.

Další dobroty vhodné k přípravě v přírodě najdete v Outdoorové kuchařce Petry Pospěchové (vyd. Smartpress, 399 Kč), která byla sepsaná tak, aby vyhovovala zkušeným turistům i rodinám s dětmi. Kromě chutných a výživných receptů na různé typy výšlapů shrnuje, jak jídlo nejlépe zabalit, jak si naplánovat jídelníček, a dokonce jaké přirozeně léčivé potraviny s sebou vzít pro případ zdravotních potíží.

Recepty

Bramborové placky na kameni

pro čtyřčlennou rodinu, 40 minut, bez laktózy

Suroviny: 1 kg vařených brambor (nikoliv nových), 1 vejce, 250 g hrubé mouky, 100 ml javorového sirupu (příp. hrušková či švestková povidla), sůl, sádlo (budete-li opékat v ešusu)

Postup: Brambory doma uvařte ve slupce. Když zchladnou, oloupejte je a nastrouhejte najemno, smíchejte s vejcem, moukou a dvěma špetkami soli. Důkladně vypracujte těsto a pak je zabalte do igelitového sáčku nebo do plátýnka. Na místě oběda udělejte oheň, a to na vrstvě plochých kamenů. Když jsou kameny dosti nahřáté, část uhlíků z kamenů odhrábněte, povrch očistěte listím a na plochu dejte připravené placky z doneseného těsta. K obracení se hodí nejlépe dvě vidličky, zručnějším budou stačit i dva klacky. Hotové placky polijte lehkou vrstvou javorového sirupu, můžete je také pomazat švestkovými nebo hruškovými povidly.

Kuře v jílu

pro čtyřčlennou rodinu, 3 hodiny, bez cukru, bez lepku

Suroviny: 1 kuře, 20 dkg slaniny, 1 cibule, 4 bagely, 4 lžíce dijonské hořčice, 10 mladších kopřiv, pečicí papír, jíl nebo alobal, kmín, sůl

Postup: Kuře doma vykuchejte a očistěte. Na místě oběda vyhloubejte prohlubeň, rozdělejte v ní oheň. Kuře důkladně nasolte zvenku i zevnitř. Potom oloupejte cibuli a vložte ji dovnitř, stejně jako nakrájenou slaninu. Nakonec kuře zvenku pokmínujte. Potom jej zabalte do pečicího papíru a převažte. Nakonec kuře oplácejte stejnoměrnou vrstvou jílu a nechte zaschnout. V případě, že na jílovitou půdu nenatrefíte, můžete kuře zabalit do alobalu. V takovém případě však bude čas pečení asi poloviční. Když jsou na dně ohniště už jen uhlíky, rozhrábněte je a kuře položte tak, aby mělo žhavé uhlíky ze všech stran. Pak nad pečínkou udržujte asi dvě hodiny mírný oheň. Když vyhasne, nechte kuře půl hodiny dojít, poté vyhrabejte a sloupněte krustu. V ešusu spařte lístky kopřiv. Bagely rozkrojte, lehce namažte hořčicí a vyskládejte do nich kousky natrhaného kuřecího masa, na ně rozložte vrstvu spařených lístků a podávejte.

Setonův hrnec

pro čtyřčlennou rodinu, 2 hodiny a 45 minut, bez cukru, bez lepku

Suroviny: 1 kg vepřového plecka, 1 cibule, 10 dkg špeku, pečicí papír, kopřivy, mateřídouška

Postup: Pomocí polní lopatky vyhrabejte půlmetrovou jámu a sekerkou připravte kůl, který má v průměru kolem osmi centimetrů a na výšku víc než jáma. Zapíchněte jej doprostřed jámy. Mezitím bokem rozdělejte oheň, snažte se vytvořit hodně popela. Když je ho dost, nahrňte do něj ploché kameny a topte dál, aby byly opravdu horké. Maso nakrájejte na plátky, ovšem pozor, na konci nedokrajujte: vzniknou tak „kapsy“, které naplníte špekem, cibulí a mateřídouškou. Maso zaviňte do pečicího papíru, poté zabalte ještě do kopřiv a převažte tenkým drátkem. Na dno díry naházejte rozpálené kameny a překryjte je vrstvou popela. Na tu dejte maso a zahrňte další vrstvou kamenů. Zahrabejte jámu, hlínu udusejte a po zhruba dvaceti minutách vytáhněte kůl, do díry nalijte dva ešusy studené vody a celé zahrabejte. Za dvě hodiny maso vytáhněte, očistěte od listů a servírujte.

Luční čajpro čtyřčlennou rodinu, 25 minut, bez cukru, bez lepku

Suroviny: 1 litr vody, 20 lístků maliníku, 20 lístků jahodníku, 10 borůvek, 10 listů kopřivy

Postup: Vodu postavte na oheň do kotlíku a dejte vařit. Když začne vřít, přihoďte lístky a bobule, stáhněte nádobu na kraj ohně a nechte chvilku probublávat. Potom odstavte docela a ponechte deset minut vyluhovat. Podávejte teplé.

Sladký špízpro čtyřčlennou rodinu, 10 minut, bez cukru, bez lepku

Suroviny: 4 jablka (nejlépe různých odrůd), 2 hrušky, 20 švestek, 4 lžíce medu, 1 citron, čtvrt lžičky skořice, špetka muškátového květu, silnější drát

Postup: Jablka zbavte jádřince a nakrájejte na kostky. Ty napíchejte na kusy drátu střídavě se švestkami a hruškami. Z medu, citronové šťávy, skořice a muškátového květu připravte marinádu, kterou špízy potřete. Ze silnějšího drátu připravte improvizovaný gril. Když pak máte v ohništi dost řeřavých uhlíků a plameny jsou nízké, gril umístěte nad ně a špízy na něm za průběžného otáčení a přelévání marinádou opékejte. Poté, co jablka zkaramelizují, je dezert hotov.