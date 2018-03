Večeře pro celou rodinu za půlhoďku

„Nemám čas!“ zní nejčastější výmluva na otázku, proč si lidé nevaří častěji doma. I ti nejzaneprázdněnější ale musí jíst a objednávky z restaurací sice šetří čas, ale ne peněženku. Přitom se stačí naučit pár jednoduchých triků a recept za pár minut je na světě.

lepeniceFoto: archiv Deníku

K rychlé přípravě večeře netřeba žádných polotovarů nebo drahých surovin. Vše je o organizaci práce a chytrém využívání kuchyňských pomocníků. Předtím, než se pustíte do vaření, si vybraný recept řádně pročtěte. Všímejte si postupů, které můžete zrychlit právě tím, že využijete kuchyňský robot nebo třeba mixér. Pokud tyto přístroje nemáte doma, rozhodně se do nich vyplatí investovat. Šetří čas i námahu.

Na začátku si připravte všechny potřebné suroviny a kromě těch, které využijete až ve finále přípravy (bylinky k duchucení, dipy k podávání), je všechny očistěte a nakrájejte dle potřeby. Ve stejné fázi si na linku vyskládejte všechny elektronické pomocníky, které se vám budou hodit včetně dalšího nádobí – nožů, lisů na česnek, škrabek, a tak dále. Ostatní dejte naopak stranou, aby vám při vaření nepřekážely. A teď už nezbývá než začít.

Z počátku bude možná vaše práce trochu chaotická, v průběhu dalších dní ale chytnete „grif“ a naučíte se postupovat efektivně. Mezi nejčastější chyby, které zbytečně zdržují, patří neodklízení nepořádku v průběhu přípravy a špatná posloupnost jednotlivých kroků. Například v případě pečeného masa nejprve ochutíte maso, vložíte ho do trouby a až potom dáte vařit brambory.

Pět skvělých vychytávek

Čas strávený s rodinou patří mezi priority. Následující triky možná neznáte, a přitom vám dokážou výrazně ušetřit čas, takže se pak můžete věnovat svým blízkým. Například vývar je základem nejen všech polévek a českých omáček, ale také italského rizota. Uvařte ho dostatek předem a několik zchladlých porcí tekutiny dejte zmrazit. Příště, až budete mít na večeři málo času, postačí, když vývar ohřejete a přidáte nudle a nakrájené kousky zeleniny.

Při pečení se vám bude hodit trik, při kterém místo věčného čekání, až máslo změkne, ho prostě nahrubo nastrouháte. Rozbili jste vajíčko a zůstal vám v misce kousek skořápky? Vyndat ji prstem či lžičkou je práce pro opravdu trpělivé kuchaře. Vezměte si na pomoc odloženou půlku skořápky a uvidíte, jak snadno to půjde.

Věděli jste, že loupané a omyté ovoce můžete nakrájet v kráječi na vejce? Jahody, banán, kiwi, cokoli měkčího. Podobná kolečka se hodí do misky s müsli a jogurtem, na palačinky nebo třeba do salátu. A nakonec, jak radí Jamie Oliver, před loupáním česneku ho nejprve boční stranou nože jemně nakřápněte. Slupka se pak snadněji stáhne a navíc během ‚křupnutí‘ česnek uvolní silice a v jídle bude více cítit.

RECEPTY

Květákové makarony podle Jamieho Olivera

Pro 4 osoby, 30 minut

Suroviny: 8 plátků pancetty, 1 velký květák, 500 g makaronů, 250 g vyzrálého čedaru, 4 silné plátky chleba, několik snítek čerstvého rozmarýnu, pár kapek olivového oleje, 2 stroužky česneku, 250 g crème fraîche, sůl dle chuti, parmazán k podávání

Postup: Předehřejte troubu na 220 °C. Do zapékací mísy narovnejte pancettu a vložte ji do trouby na horní příčku. Pečte dokřupava, bude to trvat jen chvíli. Květák zbavený svrchních listů a tvrdého středu nakrájejte na čtvrtiny a vložte středem dolů do vroucí osolené vody. Přidejte makarony, pár kapek olivového oleje a vše vařte podle návodu na obalu. Mezitím si nastrouhejte čedar a v robotu rozmixujte opečenou pancettu s chlebem, rozmarýnem a olivovým olejem na strouhanku. Až budou těstoviny na skus hotové, sceďte je, ale tak, abyste zachytili vodu. Vsypte na pekáč, přilijte 400 ml těstovinové vody, neoloupané rozdrcené stroužky, crème fraîche i čedar. Promíchejte, dochuťte solí, navrch posypejte strouhankou a vložte do trouby na 8 minut, aby byly makarony na povrchu zlatavé. Před podáváním je posypte nastrouhaným parmazánem.

Kuře piri piri

Pro 4 osoby, 30 minut, bez laktózy

Suroviny: 4 kuřecí prsa nebo stehna, 2 červené papriky, 3 chilli papričky, 6–7 stroužků česneku, 2 lžíce mleté papriky (nejlépe směs sladké a uzené), 2–3 lžíce vinného octa nebo citronové šťávy, hrst čerstvého oregana nebo tymiánu, sůl a olej dle chuti, chléb nebo rýže basmati k podávání

Postup: Všechny ingredience kromě kuřete a rýže rozmixujte dohladka. Část marinády si dejte stranou – poslouží jako dip – a zbylou částí potřete kuře ze všech stran a nechte odležet, ideálně několik hodin. Poté kuře dejte na plochou pánev s olejem a opečte z obou, aby se zatáhlo, ale šťáva zůstala uvnitř. Přendejte do pekáčku a vložte do trouby předehřáté na 200 °C na 10–15 minut podle velikosti masa. Podávejte s chlebem či rýží.

Rybí karbanátky s okurkovým salátem

Pro 2–4 osoby, 30 minut, bez laktózy

Suroviny: 2 plátky staršího chleba nebo podobné množství strouhanky, 300 g bělomasé ryby (například tresky), 300 g tučnější ryby (například lososa), kůra z 1 citronu, malý svazek kopru nebo hladkolisté petrželky, 1 stroužek česneku, pár kapek olivového oleje, sůl a pepř dle chuti, 1 salátová okurka, 200g balení zakysané smetany, opečené brambory nebo bramborová kaše k podávání

Postup: Nemáte-li strouhanku, v kuchyňském robotu umelte chléb najemno. Dejte stranou. Obě rybí masa vložte do mixéru spolu s citronovou kůrou, bylinkami, česnekem a kořením. Umelte nahrubo a smíchejte s dvěma lžícemi strouhanky. Mix rozdělte na čtyři stejně silné karbanátky. Do pánve se silným dnem nalijte pár kapek olivového oleje a opékejte na něm rybí koláčky z obou stran, potrvá to asi 14 minut. Mezitím si připravíte okurkový salát. Oloupejte okurku a nastruhejte ji nahrubo. Osolte, přidejte zakysanou smetanu, případně ještě dochuťte. Karbanátky podávejte se salátem a s bramborami nebo bramborovou kaší.

Staročeská lepenice

Pro 4 osoby, 30 minut, bez lepku a bez laktózy

Suroviny: 500 g brambor, 1 větší cibule, 2 lžíce vepřového sádla, 400 g kysaného zelí, 100 g škvarků, sůl, pepř a kmín dle chuti

Postup: Omyté, oloupané a na kostičky nakrájené brambory uvařte v osolené vodě s kmínem doměkka, potrvá to asi 20 minut. Mezitím nakrájejte očištěnou cibuli na větší kusy a opečte ji dozlatova v pánvi na rozehřátém sádle. Ze zelí vymačkejte přebytečnou vodu, pokrájejte ho a dejte stranou. Horké brambory v hrnci nahrubo rozšťouchejte, vlijte do nich obsah pánve i s tukem, přidejte zelí, škvarky, případně dochuťte.