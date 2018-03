Veganská výzva aneb moderní půst

Před Velikonocemi, které letos připadají na 2. duben, tradičně probíhá půst. Kdy jindy než teď budete mít příležitost vyzkoušet si veganskou stravu? V čem tkví její kouzlo nebo které recepty zařadit do jídelníčku, vám prozradí blogerka Linda Müllerová.

Jaké jsou výhody veganského stravování a co jsou naopak jeho mínusy?

Veganství je pro mě etická záležitost, takže vnímám hlavně to, že kvůli mně zbytečně netrpí a neumírají zvířata. S tím se navíc pojí výhody environmentální, například co se týče snížení produkce skleníkových plynů. Pokud ke stravování člověk přistupuje zodpovědně, může počítat i se zdravotními benefity. Tenhle životní styl žádné mínusy nemá.

Mohla byste teď vyvrátit nějaký běžný omyl, který se o veganech/veganství traduje?

Někteří lidé si bohužel pořád myslí, že je veganství nezdravé. Přitom je to právě nadměrná konzumace živočišných výrobků, u které je prokázáno, že má negativní dopady na zdraví. Například červené maso zvyšuje pravděpodobnost vzniku některých typů rakoviny. Naopak konzumace rostlinných proteinů prokazatelně prodlužuje a zkvalitňuje život. Miliony zdravých veganů, mezi kterými je čím dál tím více profesionálních sportovců, to dokazují.

Jak vypadá Váš běžný jídelníček?

Snažím se baštit hodně ovoce, zeleniny, obilovin, luštěnin a tak. Vyhýbám se hlavně lepku, rafinovanému cukru a nezdravým tukům. To ovšem neznamená, že si čas od času nedopřeji „nezdravého“. Mám svoje dny.

Které suroviny užíváte nejčastěji?

Chilli a lahůdkové droždí. Protože ať to nasypu na cokoli, chutná to výborně.

Prozradíte nám nějaký svůj trik?

Umím vyrobit mléko z mandlí, sníh z cizrnového nálevu, šlehačku a karamel z kokosového mléka, sýr z kešu ořechů a vajíčko z lněného semínka.

Jaké to je mít vlastní kuchařku? Co v ní čtenáři mohou najít? Obsahuje něco „extra“ oproti Vašemu blogu?

Mít vlastní knížku je fakt hustý. Nakladatelství „Došel karamel“ mi jakožto autorovi poskytlo velikou svobodu, a tak má kuchařka vcelku neobvyklý a minimalistický design. Najdete v ní přesně 75 receptů. Taky má krásný přebal a hezky voní. A to se s blogem nedá vůbec srovnávat.

RECEPTY

Škubánky s dušeným zelím

Pro 2–4 osoby, 1 hodina a 30 minut, bez masa, bez lepku

Suroviny: na škubánky: 500 g brambor typu C, 150g hrubé mouky, sůl; na zelí: 1 kg červeného zelí, 2 červené cibule, 1 kyselé jablíčko, hrst nakrájených rozinek, 2 lžíce drceného kmínu, 2 lžíce cukru, 2 lžíce octa, sůl a pepř; navíc: 1 balení uzeného tofu, 2 červené cibule rostlinný olej

Postup: Brambory oloupejte, nakrájejte na kousky a dejte vařit do osolené vody (mělo by jí být akorát tolik, aby byly brambory ponořené). Jakmile jsou uvařené do poloměkka, odstavte hrnec z plotny a polovinu vody slijte. Brambory zasypejte moukou a druhým koncem vařečky do nich udělejte několik důlků tak, aby byla vidět voda na dně. Zakryjte pokličkou a nechte 20 minut propařit na nejnižší teplotu. Propařené brambory rozšťouchejte, a jakmile směs získá správnou konzistenci (odlepuje se od stran hrnce), vytvarujte z ní pomocí dvou lžic jednotlivé škubánky. Až trochu vychladnou a ztuhnou, opečte je na oleji dozlatova.

Zelí rozdělte na čtvrtky, vyřízněte z nich košťál a zbytek nakrájejte na jemné proužky. Jablíčko pokrájejte na kostičky a větší rozinky nasekejte. Ve velkém hrnci nechte na oleji zesklovatět cibulku a přidejte k ní zbytek ingrediencí, tedy zelí, jablko, rozinky a všechna ostatní dochucovadla. Podlijte půl hrnkem vody, teplotu stáhněte na minimum a nechte dusit pod pokličkou přibližně 50 minut doměkka. Nakonec můžete ještě dochutit. Tofu a cibulku nakrájejte na kostičky a osmahněte na dostatečném množství oleje dokřupava.

Soba nudle s kapustičkami

Pro 1–2 osoby, 35 minut, bez masa, bez lepku

Suroviny: 100 g soba nudlí, 1–2 lžičky kokosového oleje, ½ červené cibule, 300 g růžičkové kapusty, 1–2 stroužky česneku, 2cm kousek zázvoru, ½ lžičky mletého koriandru, chilli dle chuti, cca 20 ml vody, 1 lžíce červené miso pasty, 1 lžička agávového sirupu, 1 lžíce rýžového octa, sezam, jarní cibulka a limetka k dokončení

Postup: Kapustičky omyjte, zbavte tvrdých košťálků a rozčtvrťte. Cibuli nakrájejte na proužky a nechte zesklovatět na oleji. Přidejte připravené kapustičky a restujte tak dlouho, dokud se na nich nezačnou objevovat hnědé fleky. Česnek se zázvorem nasekejte najemno a spolu s koriandrem a chilli přidejte ke kapustičkám. Jakmile směs začne vonět, zalijte ji vodou, zakryjte pokličkou a podusíme cca 10 minut. Soba nudle mezitím vložte do vroucí vody a uvařte doměkka. Kapustičky sundejte z plotny a přelijte lektvarem z miso pasty, octa a sirupu. Nudle sceďte, rozdělte na jednotlivé porce a naservírujte s hotovou směsí a měsíčkem limetky. Na závěr posypejte sezamovými semínky a jarní cibulkou.

Provensálský casserole s černou rýží

Pro 2 osoby, 1 hodina a 5 minut, bez masa, bez lepku

Suroviny: 150 g černé rýže, 300 ml vody, 2 lžíce olivového oleje, ½ červené cibule, 2 stroužky česneku, 1 lžička sušeného tymiánu, 2 lžíce nasekané čerstvé petrželky, 1 lžička kmínu, ½ lilku, 1 malá cuketa, 1 žlutá paprika, 2 rajčata, 1–2 lžíce lahůdkového droždí, sůl a pepř dle chuti

Postup: Rýži několikrát propláchněte, přesypte do zapékací mísy a zalijte vodou. Nádobu zakryjte alobalem a dejte do trouby vyhřáté na 180 °C asi na 30 minut. Nadrobno nakrájenou cibuli nechte zesklovatět na oleji a přidejte nasekaný česnek s bylinkami. Jakmile směs zavoní, přidejte nakrájený lilek, cuketu a papriku. Necháme pět minut restovat a nakonec vmíchejte pokrájená rajčata. Po dalších pěti minutách sundejte z plotny a dochuťte lahůdkovým droždím, solí a pepřem. Po uplynulých 30 minutách zkontrolujte rýži, a pokud na povrchu nespatříte žádnou vodu, zapékací misku vyndejte z trouby a naplňte připravenou zeleninou. Opět přikryjte alobalem a dejte na 30 minut dopéct. Jakmile je zelenina měkká, sundejte alobal a misku dejte na několik minut pod gril, aby se na povrchu vytvořila krusta.

Polentová pizza s lilkem

Na 1 pizzu, 45 minut, bez masa, bez lepku

Suroviny: 10 lžic instatní polenty, 300 ml vody, ½ menšího lilku, 10 cm kousek pórku, černé olivy, sušená rajčata v oleji a sušená bazalka dle chuti, sůl a pepř dle chuti, čerstvý polníček navrch

Postup: Polentu pečlivě rozmíchejte ve vodě a krátce povařte. Nechte chvilku vychladnout. Mezitím si připravte zbytek ingrediencí. Lilek nakrájejte na co nejtenší plátky, posolte a nechte vypotit. Kolečka poté osušte papírovou utěrkou. Pórek a olivy rovněž nakrájejte na kolečka, rajčata na menší kousky (dodají jídlu tak trochu masovou chuť a jejich olej pizzu dostatečně omastí). Polentu rozprostřete na pečicím papírem vyložený plech a pomocí stěrky uhlaďte. Placka by měla být silná asi jeden centimetr. Pečte na 200 °C 10 minut. Poté vyndejte, poklaďte lilkem a posypejte zbytkem ingrediencí. Dochuťte solí, pepřem, sušenou bazalkou a dejte zpět do trouby na dalších 15–20 minut. Pizzu ihned přendejte na mřížku a nechte trochu zchladnout (bude se vám z ní lépe odstraňovat pečicí papír). Nakonec rozkrájejte a posypejte čerstvým polníčkem.