Určitě se vám to už stalo: s představou míchaných vajíček ke snídani jste rozklepli vejce do misky a ouha: na žloutku červené krvavé skvrnky. Existuje řada mýtů o jejich původu i o tom, jestli raději vejce vyhodit či nikoliv. Je proto praktické vědět, jak na takhle poskvrněná vejce hledí odborníci.

Čerstvě rozklepnuté vajíčko má průzračný bílek a krásně žlutý, kulaťoučký, lesklý a jasně ohraničený žloutek. Tu a tam ale žloutek nese větší či menší červenou tečku. Jde o krvavou stopu. Jak se tam vzala?



„Mnoho lidí si myslí, že tyto skvrnky znamenají, že vajíčko bylo oplodněné, že je to malé kuřátko. Nebo že to značí jeho závadnost. Nic z toho není pravda,“ píše na toto téma web Slepičář.

„Krevní bod ve vejci je naprosto neškodný. Má ho na svědomí malé prasknutí žilky v oblasti vaječníků slepice při tvorbě vajíčka, případně ve vejcovodu během snůšky,“ vysvětluje dále web Slepičář.

Supermarkety je vyhazují

Vejce poskytuje tělu všechny vitaminy kromě céčka. Obsahuje poměrně lehce stravitelné bílkoviny, celý komplex vitaminů skupiny B - zejména B12, vitaminy D, E, K a A a důležité nerostné soli (vápník, fosfor, železo, hořčík, draslík, síru a chlor). Právě kvůli železu je žloutek doporučován už kojencům od půl roku věku.

Podle chovatelů slepic se vajíčko s onou krvavou stopou vyskytuje zhruba u jednoho až tří procent vajec - a častěji u těch od farmářů. Vejce ze supermarketů si totiž na cestě z chovu na pulty projdou povinným prosvícením, které každou takovou vadu na kráse odhalí a vejce vyřadí. Ke klidu v této souvislosti vybízí i web o racionálním stravování Eating Well: „Možná si při pohledu na takto poznamenaný žloutek vzpomenete na dávnou maminčinu radu - Pokud jsi na pochybách, vyhoď to. V tomto případě je to opravdu zbytečné. Pokud se smíříte s estetickou vadou, pak můžete vajíčko s červenou skrvnkou bezpečně sníst. Samozřejmě za předpokladu, že celkově nezapáchá a má krásně čirý bílek,“ píše web.

Signál pro chovatele

Zdraví neškodná skvrna, která navíc ani nenechává stopu v chuti vajec, může být podle webu Slepičář také signálem pro chovatele: značí například fakt, že slepice jsou z nějakého důvodu ve stresu nebo nemají v potravě dostatek živin.

Může to také znamenat, že konkrétní slepice, která taková vajíčka snáší, se blíží ke konci své „snášecí kariéry“.

Nebezpečný je zápach a zakalený bílek

U rozklepnutého syrového vajíčka je potřeba všímat si důležitějších věcí, než sice možná neestetické, nicméně neškodné skvrny. Jak poznat zkažené vejce?

„Prozradí to nejdříve zápach a pak pohled na růžově, zeleně nebo červeně zbarvený bílek,“ uvádí zdravotnický web Medicine Net a dodává: „Takové vejce bez milosti vyhoďte - je to znamení, že obsahuje škodlivé bakterie a tedy při jeho požití hrozí vysoké riziko otravy jídlem.“