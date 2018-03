Jehněčí na velikonočním menu? V nabídce je, ne každému ale chutná

Řemeslné práce - Řemeslné práce Ostatní řemeslní pracovníci a 14 000 Kč

Výrobci bižuterie VÝROBCE BROUŠENÝCH KAMENŮ - NASAZOVÁNÍ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 19500 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: Náplň práce:, * nasazování šatonů a tvarových kamenů do fólie, Požadujeme:, * vzdělání SO, ÚSO , * schopnost samostatné práce i práce v kolektivu, * komunikativnost, * práce v jednosměnném provozu , * odpovědný přístup k práci, * ochota učit se novým věcem, * důraz na jemnou motoriku rukou, Nabízíme:, * dobré platové podmínky, * kvalitní zaškolení a profesní rozvoj, * zaměstnanecké výhody, bohatý balíček zaměstnaneckých benefitů , Nástup: dle dohody, Místo výkonu práce: Liberec - Minkovice, Kontakt: , Preciosa, a.s., Petra Stolínová, Tel.: 488114233, E-mail: petra.stolinova@preciosa.com, Naše společnost uznává jako plnohodnotný doklad Vaší kvalifikace na danou, pracovní pozici také odpovídající osvědčení o profesní kvalifikaci dle zákona, 179/2006 Sb.. Pracoviště: Preciosa, a.s., závod 3, Sklářská, č.p. 119, 463 12 Liberec 25. Informace: Petra Stolínová, +420 488 114 233.