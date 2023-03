Vajíčková pomazánka má několik set variant a každá rodina má svůj osvědčený recept. I mně maminka předala ten náš a samozřejmě jsem dosud nenarazila na lepší. Nejenže jsou potřeba pouze čtyři ingredience, ale příprava je jednoduchá a rychlá. Proto můžete pomazánku udělat kdykoliv a dát si ji třeba k svačině, snídani, případně ji namazat na chlebíčky pro návštěvu. Recept se vám bude rozhodně hodit na Velikonoce, během kterých zbyde spousta vajíček po koledování.

Vajíčková pomazánka může být vynikající velikonoční lahůdkou. | Foto: Deník/Linda Pazderová

Luxusní vajíčková pomazánka. Vyzkoušejte:

Zdroj: Youtube

Zaručeně nejlepší vajíčka jsou ta z domácího chovu. Takže pokud nemáte v rodině někoho, kdo by slepičky měl, tak zkuste zjistit, zda je nemá někdo ve vašem okolí, od koho byste vajíčka mohli odebírat. Poptejte se třeba u sousedů nebo ve vedlejší vesnici. Stojí to rozhodně za to! Jsou chutnější a mají krásně žlutý žloutek.

Pokud se zajímáte o jídlo, tak víte, že se v dnešní době velmi často řeší označení vajec. Jenže je mezi námi stále spousta lidí, kteří v tom tápou a bezhlavě pak sáhnou po jednom z balení, aniž by se zajímali, odkud vajíčka pochází. To poznáte jednoduše podle prvního čísla v kódu na skořápce.

Jak vybírat vajíčka podle označení:

č. 0 – vejce od nosnic z ekologického chovu (bio vejce) – ideální

č. 1 – vejce od nosnic chovaných ve volném výběhu (mají možnost dostat se ven) – ideální

č. 2 – vejce od nosnic z halového chovu (žijí volně v hale na podestýlce) – není to úplně ideální, ale můžete brát

č. 3 – vejce od nosnic z klecového chovu (žijí v hale zavřené v klecích) – nebrat!!

Druhým faktem, který byste si při nákupu měli ohlídat, je označení země. Ty z České republiky mají kód CZ (jiné doporučuji nebrat).

Vajíčková pomazánka

Co bude potřeba:

(na cca 250 g)

4 vejce

3 lžíce majonézy

sůl

půlka malé cibule

Postup:

1. Připravte všechny potřebné suroviny.

2. Vajíčka vyndejte z lednice alespoň 30 minut před vařením a nechte je při pokojové teplotě.

3. Do hrnce vlijte vodu a přiveďte k varu.

4. Když začne vřít, opatrně do ní vkládejte vejce po vejci a vařte 10 minut.

5. Po uplynutí doby vodu slijte, vajíčka zalijte studenou vodou a nechte 5 minut odstát.

6. Mezitím oloupejte polovinu cibule a nakrájejte nadrobno.

7. Z vajec sloupejte skořápku a omyjte je, abyste odstranili případné nečistoty.

8. Poté je nastrouhejte na jemném struhadle.

9. Přidejte cibuli, majonézu a sůl. Promíchejte a případně ještě dosolte.

Tipy

Vejce nechte při pokojové teplotě alespoň 30 minut a vkládejte je až do vroucí vody, lépe se uvaří a jednoduše se z nich sloupne skořápka.

Studená voda zastaví var a vajíčka ochladí, aby se s nimi dobře pracovalo a nevysušovala se.

