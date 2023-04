Patří k Velikonocům stejně jako mazanec, zajíček či kraslice. Velikonoční beránek, symbol křesťanství, už po staletí každé jaro ozdobí a provoní sváteční stoly v mnoha rodinách. Z původní pečeně se postupně stal i sladký pokrm. Krasavec se sněhovými nebo čokoládovými vlnkami a barevnou mašlí je pýchou každé hospodyňky. Dá se upéct a ozdobit mnoha způsoby.

Velikonoční beránek krášlí velikonoční stoly už po staletí. | Foto: se souhlasem Lindy Pazderové (Food stories)

Není snad nikdo, kdo by neznal historii velikonočního beránka. Je úzce spjata s křesťanskou připomínkou umučení Ježíše Krista, ale sahá ještě dále do minulosti.

Symbol beránka byl velmi rozšířený již ve starověku před příchodem křesťanství, a to především ve Středomoří. V hebrejské tradici symbolizuje Izraelitu jako člena "Božího stáda" a židovský Bůh se označuje jako pastýř, který o své ovce pečuje.

Velikonoční beránek jednoduše:

Zdroj: Youtube

Pečení beránka je tradice

Beránek souvisí i s vysvobozením izraelského národa z egyptského poddanství.

"Podle božího příkazu měla každá rodina obětovat beránka bez vady. Opečená jehňátka pak společně pojídali s nekvašeným chlebem a krví zvířete měli označit vchod do svého domu. Byl to projev víry a důvěry v Boha, tento čin jim měl přinést záchranu. Na památku to pak dělali každý rok před Velkou nocí," uvádí web Milujeme Velikonoce.

Pečeného beránka jedl také Ježíš při poslední večeři se svými apoštoly. V křesťanské tradici je tím pravým beránkem právě Ježíš Kristus, který prolil svou nevinnou krev na golgotském kříži a vysvobodil tak lidstvo z hříchu. Zdroj: Milujeme Velikonoce

Tuto tradici si každoročně rodiny připomínají na velikonoční svátky pečením beránka.

"Jelikož se masitý pokrm mohl jíst až po svěcení pokrmů, které připadalo na Boží hod velikonoční, tedy na velikonoční neděli, a pak také proto, že beránka jako masitý pokrm si nemohl dovolit každý, se dá předpokládat, že naši předkové připravovali beránka pečeného z těsta jak slaného, tak i sladkého. Tomu odpovídá jeden starý recept, který jako suroviny mimo jiné uvádí rýži, rýžovou mouku, mandle a mandlový olej," uvádí web České nápady.

Během staletí se množily i recepty na přípravu beránka, používaly se nové a nové ingredience, podle chutí i možností. K tradičním surovinám začaly hospodyňky přidávat kromě rozinek třeba kandované ovoce, vaječný koňak, banány, mrkev, rum, skořici a spoustu dalších ingrediencí.

Jde to i zdravě

S rozvojem alternativních životních stylů přišly na řadu i zdravější verze, jako třeba velikonoční beránek z tempehu, oříšků a karobu, který najdete na webu České nápady. Dnes už lze hravě nalézt na internetu i recepty na beránka pro lidi s bezlepkovou dietou, diabetem a dalšími zdravotními omezeními.

Beránek neslouží jen ke konzumaci, ale je také dekorací velikonočního stolu. Proto je dobré věnovat pozornost i jeho vnější podobě. Design doladí bílá poleva z našlehaných bílků nebo tmavá z čokolády a vytvarování očí a úst. Eleganci mu dodá barevná pentle.

Máte raději velikonočního beránka nasladko, nebo naslano? Hlasujte v anketě pod článkem.

Pro ty, co s pečením začínají, nebo běhání kolem trouby zrovna nemilují, a chtěli by to mít co nejrychleji za sebou, je tady videonávod na beránka od Námořníkovy ženy Kateřiny z rubriky Recepty bez brepty, který zvládne skutečně každý. Ale i přesto, že pečení není zrovna vaším koníčkem, je nutno připravovat beránka alespoň trochu s láskou. Na výsledku to bude krásně vidět.

Velikonoční beránek jako od maminky:

Zdroj: Youtube

Nefandíte sladkému? Jde to i naslano

Pečete už celá léta stále stejný druh beránka? Co třeba letos vyzkoušet něco méně tradičního? Kromě standardní sladké verze si jej můžeme připravit také naslano, například podle návodu na webu Nejlepší recept. Pochutná si na něm jak mužská část populace, tak i děti, které se o svátcích mají možnost přejídat všemi možnými vykoledovanými čokoládovými vajíčky či zajíčky, a tak třeba ocení něco bez cukru.

Na závěr tady máme pro vás jako závdavek k článku pár parádních receptů.

Velikonoční beránek pro začátečníky

Ingredience: Hod Boží velikonoční se bez pečeného beránka neobejde.Zdroj: Deník/Karel Pech

250 g másla, 250 g tvarohu, 3 vejce, 250 g cukru krupice 250 g polohrubé mouky, půlka prášku do pečiva, citronová kůra, špetka soli, cukr moučka dle potřeby

Postup přípravy:

První tři ingredience rozmixujeme v míse, pak v druhé smícháme zbytek a vsypeme do mísy s máslem, tvarohem a vejci. Dáme do formy a pečeme prvních 10 minut na 130 stupňů a pak asi 45 minut na 170 stupních. Zdroj: Nejlepší recept

Nepečený beránek

Ingredience:

750 g měkkého tvarohu, 50 g másla, 220 ml smetany ke šlehání 33%, cukr podle chuti, 40 g práškové želatiny, 150 ml mléka, kompotované ovoce, piškoty, ovocný džem, forma na beránka, potravinářská folie

Postup přípravy:

V připravené hlubší misce utřeme máslo s cukrem, měkkým tvarohem a mlékem. Následně vyšleháme 33 % smetanu na šlehání do tuha. Smetana s nižším obsahem tuku nebude nikdy dostatečně pevná a v případě, že použijeme šlehačku s 40 % tuku, vynecháme máslo. 2. Potom rozpustíme práškovou želatinu ve 250 ml vody a za stálého míchání roztok zahříváme tak dlouho, dokud se důsledně nerozpustí. Je nutno dát si pozor, želatina by se neměla začít vařit, přišla by o svou želírovací schopnost. Teplota by neměla být nikdy vyšší něž 60 °C.

Postupně dohromady smíchejte tvarohovou hmotu s ušlehanou šlehačkou a mírně zchladlou želatinou. Vzniklý krém ochutnejte, a v tento moment jej můžete ještě dosladit a ochutit rumem či dalšími surovinami, které máte rádi.

Potravinovou fólií vystelte formu na beránka a nalijte do ní menší část tvarohového těsta. Vložte do něho kousky ovoce a zalijte je zbylou částí těsta. Poslední vrstvu posázejte dětskými piškoty, vytvoříte si hmotu, na které bude beránek ve výsledku ležet po vyklopení z formy. Piškoty můžete předem slepit marmeládou, která je zvlhčí a budou tak vláčnější a měkčí. Beránek se vám bude také lépe porcovat. Stejným způsobem naplňte i druhou polovinu formy a dejte minimálně na dvě hodiny ztuhnout do chladničky.

Jakmile obě části beránka budou dostatečně ztuhlé, můžete je vyklopit z formy. Opatrně sloupněte fólii a slepte beránka k sobě pomocí džemu, nebo jej spojte párátky. Na talíři můžete porci beránka ozdobit a dochutit šlehačkou, strouhanou tmavou čokoládou, anebo i karamelem či citronovou polevou. Zdroj: iReceptář

Zdravý velikonoční beránek

Ingredience:

200 g celozrnné žitné mouky, 250 g tempehu, 1,5 dl jablečného moštu, 80 g pohankové mouky, 150 g sladěnky (slad ječmenný), 150 g tuku (nejlépe kokosový olej), 20 g semínek (slunečnicové, rozemleté lněné), 70 g sušeného ovoce (předem namočit), 70 g oříšků (kešu, mandle, para ořechy, vlašské), poleva z karobu, kokos

Postup přípravy:

1. Tempeh nakrájíme na kostky a dáme do hrnce. Postupně přidáme jablečný mošt a vaříme cca 20 minut. Rozmixujeme a to samé uděláme se sladěnkou a tukem. Obojí pak spojíme.

2. Zapracujeme celozrnnou a pohankovou mouku, přidáme semínka a nakrájené ovoce. Pořádně promícháme a necháme 10 minut odpočinout, aby těsto ještě zhoustlo.

3. Formu vymažeme tukem, vysypeme moukou, vlijeme těsto a pečte na 170 °C 45 minut přiklopené a 15 minut odklopené. Ozdobíme polevou z karobu a posypeme kokosem. Zdroj: České nápady

Velikonoční beránek naslano

Ingredience:

2 vejce 280 ml mléka 100 g másla 50 ml oleje sůl a pepř 1 hrnek hladké mouky 1 hrnek polohrubé mouky 1 prášek do pečiva 100 g uzeného masa kousek pórku hrst sušené cibule Krém: 250 g másla 150 g smetanového taveného sýra 3 stroužky česneku sůl sádlo na vymazání hrubá mouka na vysypání formy

Postup přípravy:

1. Do mísy dáme celá vejce, mléko, rozpuštěné vlažné máslo, olej, osolíme, opepříme a metličkou rozšleháme.

2. Přisypeme mouku smíchanou s práškem do pečiva a vařečkou umícháme hladké těsto.

3. Nakonec přidáme na kousky pokrájené maso, pórek a cibuli.

4. Těsto nalijeme do vymazané a vysypané formy.

5. Vložíme do trouby vyhřáté na 180°C a pečeme do zezlátnutí asi 50 minut.

6. Upečeného velikonočního beránka necháme ve formě 10-15 minut odpočinout, pak opatrně vyjmeme a necháme vychladnout.

7. Ke změklému máslu přidáme sýr, rozmačkaný česnek, sůl a vyšleháme hladký nadýchaný krém, kterým ozdobíme beránka.

8. Z oliv vytvoříme oči a čumáček, z červené papriky mašličku a do tlamičky vložíme svazek stébel pažitky. Zdroj: Nejlepší recept.cz