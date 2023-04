Hlavička, sekanice anebo svítek. Pod třemi různými názvy se ukrývá velikonoční nádivka, která by v těchto dnech neměla chybět na žádném svátečním stole. Vyzkoušejte některé z mnoha více či méně tradičních receptů, které nám poslali zejména čtenáři Deníku.

Velikonoční nádivka je skvělou inspirací pro využití většiny zbytků surovin, které se během pár dnů nahromadí v ledničce. Vejde se do ní okoralé pečivo, sýry, uzeniny, zelenina i bylinky. | Foto: Shutterstock

Foodblogerka Markéta Chovancová: Nadýchaná velikonoční nádivka s mandlemi

Upečte si nádivku s křupavými mandlovými lupínky, lze ji použít i jako přílohu.

Velikonoční nádivka s mandlemiZdroj: Markéta Chovancová

Budeme potřebovat :

200 ml mléka

4 vejce

2 jarní cibulky

2 hrsti listů špenátu

75 g másla

200 g slaniny

1 hrst petrželové natě

2 hrsti mandlových lupínků

5 ks pečiva

muškátový oříšek

sůl

pepř

Recept na nadýchaný mazanec:

Postup:

Pečivo (housky či rohlíky) nakrájejte na kostky a nechte ve vyhřáté troubě na 175 °C cca 15 minut dosušit. Mezitím si nakrájejte slaninu na malé kostky (můžete i lehce orestovat), nakrájejte jarní cibulky nadrobno a překrájejte i listy špenátu a petržele.

Pečivo přesuňte do mísy, nechte zchladnout, přidejte mléko, slaninu, cibulky, špenát, petržel (můžete dát i medvědí česnek, mladé kopřivy,…), sůl, pepř, hrst mandlových lupínků, muškátový oříšek a rozpuštěné máslo. Vejce rozdělte na žloutky a bílky, žloutky můžete dát rovnou do mísy k ostatním surovinám a bílky si vyšlehejte do sněhu se špetkou soli. V míse smíchejte všechny ingredience v ní a nakonec zlehka přimíchejte sníh z bílků.

Celou směs na nádivku poté zarovnejte do máslem vymazaného pekáčku či zapékací misky a posypte zbylými mandlovými lupínky.

Pečte dozlatova, cca 20-30 minut (podle výšky).

Nadýchanou velikonoční nádivku s mandlovými lupínky podávejte jako přílohu k masu či samostatně, doplňte například salátem.

Recept na velikonočního beránka:

Velikonoční nádivka trochu jinak

Budeme potřebovat:

2 veky z předchozího dne

1 kg uzeného

1/2 bůčku

petrželka

pažitka (šnytlík)

pórek

Postup:

Nakrájíme na kostičky obě veky. Dáme do pekáče a přidáme nakrájené uzené a bůček, který jsme předtím uvařili. Přidáme petrželku, šnytlík a pórek.

Do studeného vývaru z masa zamícháme 10 žloutků a zamícháme do veky s masem - přisolíme. Vytvoříme hustší těsto, které zamícháme a nakonec přidáme sníh z bílků.

Dáme do vymazaného pekáče prosátou strouhankou a pečeme, dokud nezrůžoví povrch.

Velikonoční kopřivová nádivka

Budeme potřebovat:

30 dkg uzeného masa

uzená slanina

2 hrsti mladých kopřiv

5 vajec (sníh)

5 rohlíků

mléko

sůl

Otevírací doba o Velikonocích:

Postup:

Rohlíky nakrájíme na kostičky a necháme je nasáknout mlékem. Lehce vymačkáme, přidáme žloutky, nasekané uzené maso, spařené a posekané kopřivy, osolíme a zlehka zapracujeme sníh z bílků.

Chlebíčkovou formu vymažeme máslem, pokryjeme tenkými plátky slaniny a naplníme nádivkou. P

ečeme zvolna v troubě při 180 °C asi 45 minut, dokud nádivka nemá kůrčičku.

Mandlová nádivka bez masa

Budeme potřebovat:

6 rohlíků

4 vejce (žloutky + sníh)

2 lžíce nasekané pažitky

10 dkg nasekaných mandlí (spařených a oloupaných)

asi 2 dl smetany

hrst mladého špenátu

1 cibule

1 lžička muškátového květu

sůl

pepř

máslo do pekáčku

Postup:

Den staré rohlíky nakrájíme na kostičky a zalijeme smetanou. Necháme nasáknout.

Přidáme spařený a nasekaný špenát, žloutky, pažitku, mandle, drobně nakrájenou cibuli a dobře promícháme.

Osolíme, lehce opepříme, přidáme květ a zapracujeme sníh z bílků.

Pekáček vymažeme máslem, dáme nádivku a pečeme při 185 °C do zlaté barvy.

Hlavička plná bylinek chutná i za studena

Budeme potřebovat:

60 dkg vařeného uzeného masa

8 rohlíků

1/4 l mléka

6 vajec

5 dkg másla

sůl

pepř

muškátový květ

hrst zelených bylinek – kopřivy, chudobky, řebříček lístečky fialek, petržel

Postup:

Rohlíky nakrájíme na kostičky zalijeme rozpuštěným máslem a mlékem. Přidáme žloutky, drobně nakrájené uzené maso, osolíme, okořeníme, přidáme horkou vodou spařené a drobně posekané bylinky. Nakonec vmícháme sníh. Je-li nádivka řídká, přidáme trochu strouhanky.

Pečeme v dobře vymazaném pekáčku dorůžova. Podáváme s vařenými brambory, bramborovou kaší a hlávkovým salátem. Výborně chutná studená s kyselými okurkami.

Králičí hlavička pro milovníky masa i velikonočních tradic

Budeme potřebovat:

1/2 kg králičího masa

20 dkg uzeného - ideálně libové domácí

6 rohlíků z předešlého dne

10 dkg másla

250 ml masového nebo zeleninového vývaru

svazek čerstvých kopřiv

pažitka

5 vajec - ideálně domácí

sůl

pepř

strouhanka

Postup:

Maso z králíka uvaříme a nakrájíme na kousky. Zároveň nakrájíme na kousky uzené. Obojí smícháme. Také rohlíky pokrájíme na kostičky a opečeme je na másle na pánvi. Kopřivy omyjeme a nasekáme. Kousky masa, rohlíků a nasekané kopřivy zamícháme v míse. Při míchání osolíme, opepříme a přilijeme polovinu vývaru.

Oddělíme žloutky od bílků. Žloutky rozšleháme a nalijeme do mísy k ostatním ingrediencím. Opět promícháme. Z bílků ušleháme tuhý sníh a zlehka vmícháme do nádivky.

Jak se plete pomlázka? Nabízíme návod:

Nádivku dáme do řádně vymazaného a strouhankou vysypaného pekáče a pečeme v předehřáté troubě na 180 °C asi po dobu 45 minut. Po chvilce pečení dolijeme zbytek vývaru a pečeme dál. Podle potřeby přikryjeme pekáč pečicím papírem. Ke konci pečení píchneme do nádivky špejlí, zda je upečená.

Hlavičku podáváme za tepla i za studena. Talíř s nádivkou před servírováním zdobíme pažitkou, případně čerstvou zeleninou. Jsou přece Velikonoce!