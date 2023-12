Chlebíčky nesmí chybět na žádné české slavnostní tabuli. Pojďte si s Deníkem připravit tuto neodmyslitelnou součást Silvestra a podívejte se, jak ji správně ozdobit. Gastronaut Pavel Maurer pro Deník také zabředl do palčivé otázky týkající se vajíčkového chlebíčku. Má se jíst od vajíčka, či od šunky?

Chlebíčky | Video: Deník/Petr Vaňous

S mírnou nadsázkou se dá říci, že vedle kontaktních čoček, silonek či lodního šroubu patří obložené chlebíčky k nejúžasnějším českým vynálezům. Ale je skutečně český chlebíček tak jedinečný, a byl Jan Paukert první, kdo jej představil světu? „To je otázka, která trápí hodně lidí. Nicméně i jiné světové kuchyně mají obdobu českého chlebíčku. Nejvíce se mu asi blíží španělská chuťovka pinxto, nebo také pincho,“ řekl Deníku známý gurmán a gastronaut Pavel Maurer. Dodal, že jediným rozdílem je, že „španělský chlebíček“ je spíchnutý párátkem. Od toho je odvozen jeho název. Pinchar totiž ve španělštině znamená propíchnout.

Obložený chlebíček zahájil svoji pouť českou gastrohistorií v roce 1916, a to v kuchyni proslulého pražského lahůdkáře Jana Paukerta na Národní třídě:

Obložené chlebíčky jsou s námi přes sto let. Ty nejlepší musí potěšit chuť i oko

Ale zatímco historie pinxta se datuje do třicátých až čtyřicátých let minulého století, český chlebíček dle legendy přišel na svět již na jeho na začátku. Může za to pražský lahůdkář Jan Paukert, respektive malíř Jan rytíř Skramlík. Pověst praví, že když Skramlík pracoval u Paukertů na výzdobě vinárny a měl chuť na něco menšího k snědku, udělal mu Paukert obloženou bagetu, tedy první chlebíček.

V roce 1916 pak vzniklo v Praze Lahůdkářství Jan Paukert nabízející chlebíčky. Ty se velmi rychle staly hitem. Pochutnával si na nich například Hugo Haas, Ema Destinová, Lída Baarová, Vlasta Burian nebo Jan Werich. Paukert dokonce poskytoval lahůdky rodině prezidenta T. G. Masaryka.

Zlí jazykové však tvrdí, že s prvním chlebíčkem přišel už na konci 19. století žatecký rodák Josef Lippert, který měl rovněž v Praze lahůdkářství. Proslavil je nicméně až Paukert.

Samotný obložený chléb pak dle dalších zvěstí přivedl na svět již v roce 1733 anglický Lord John Montagu, čtvrtý hrabě ze Sandwich. Ten byl při karbanění tak líný, že si nechtěl chodit od stolu pro jídlo a tak požádal svého sluhu, aby mu mezi dva krajíce chleba vložil plátek masa. A obložený chléb byl na světě.

Ale zpět k českému chlebíčku. Tak jako se v mnoha českých domácnostech před Vánocemi řeší, co patří či nepatří do bramborového salátu, je tu i věčná otázka kolem asi nejoblíbenějšího chlebíčku - vajíčkového. Někdo je zastáncem jeho konzumace ze strany šunkové, druhý zase dává přednost straně vajíčkové. „Za mě je asi nejlepší začít od vajíčka. Pak se nestane, že by vám spadlo na zem či ušpinilo oblečení,“ zmínil gastronaut Pavel Maurer.

Podobně to vidí i Soňa Čeláková se Soukromé jídelny na Starém zámku v Kostelci nad Orlicí, která má s výrobou obložených chlebíčků bohaté zkušenosti. „Děláme klasiku. Tedy hlavně šunkové a pak i ty vajíčkové. Občas i se sardelovou pomazánku,“ uvedla žena, která čtenářům Deníku dává v přiloženém videu návod, jak si doma vykouzlit nejlepší obložený chlebíček a jak jej správně ozdobit.