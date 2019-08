Stříbrným Vinařem roku 2019 se stal Sonberk z Popic, bronzovým Vinařem roku 2019 je Zámecké vinařství Bzenec. O výsledném pořadí i letos rozhodovala v anonymní degustaci mezinárodní porota složená převážně z držitelů nejprestižnějšího titulu Master of Wine, který smí užívat necelé tři stovky lidí na světě. Hodnotí se přitom nejenom jednotlivá vína, ale celé kolekce, které do soutěže jednotlivá vinařství přihlásí.

Finálová osmička soutěže

- Vinařství Mikrosvín Mikulov

- Vinselekt Michlovský

- Vinařství Volařík

- Sonberk

- Zámecké vinařství Bzenec

- Spielberg CZ

- Nové vinařství

- Milan Sůkal

Porotci přitom udělili i ceny v jednotlivých kategoriích. Národním Šampionem bílých vín pro rok 2019 je Miroslav Volařík s Ryzlinkem vlašským, výběr z bobulí 2017. Národním Šampionem červených vín pro rok 2019 je Vinselekt Michlovský za Merlot, výběr z bobulí 2009.

Ocenění za nejúspěšnější rodinné vinařství si odnesl Milan Sůkal z Nového Poddvorova. Ocenění Vinařské asociace ČR za celoživotní přínos českému a moravskému vinařství získal pan Vojtěch Kušina z Mělníka.

Stovky vzorků

Soutěže se letos zúčastnilo celkem 71 vinařství, přihlášených vzorků bylo téměř 700. Z nich pak vzešla finálová osmička. „Za ta léta, během nichž se účastním hodnocení soutěže Vinař roku, se velice zvýšila kvalita vína produkovaného v Česku. Letos byla vína finalistů excelentní. Vítězství by si zasloužili všichni,“ konstatoval John Umberto Salvi, Master of Wine z Velké Británie a dlouholetý degustátor soutěže.

„Gratuluji celkovému vítězi i všem oceněným k úspěchu a rád bych zároveň poděkoval všem účastníkům i členům komisí. Bez nikoho z nich by se nám tak kvalitní soutěž nepodařilo vybudovat,“ říká Petr Marek, ředitel soutěže.

Titulárním partnerem Vinařství roku je společnost MAKRO. Dalšími partnery jsou Vinařský fond, Hobra Školník, společnosti Aquatest, Gepard, Stavitelství Řehoř a oficiální vodou soutěže je Korunní. Mediálním partnery jsou Deník, Česká televize a Český rozhlas.

Úspěch v soutěži Vinař roku s sebou nese i zajímavý obchodní potenciál, což potvrzuje Romana Nýdrle, manažerka komunikace titulárního partnera, velkoobchodu MAKRO Cash & Carry ČR : „Vína z vinařství oceněných v tak prestižní soutěži patří samozřejmě k tomu nejlepšímu, co v České republice vzniká. Jsme hrdi nejen na to, že jsme partnery takové akce, ale i na to, že všechna vinařství z finálové osmičky najdete v našem sortimentu.“

MAKRO Vinař roku České republiky

Projekt MAKRO Vinař roku České republiky si vybudoval pověst jedné z nejkvalitnějších a nejprestižnějších soutěží v České republice. PrestižníSvětové standardy posuzování kvality vín splňuje také mezinárodní složení degustačních komisí. Objektivní a nezávislé posouzení kvality vín v mezinárodním kontextu je pro soutěž velmi prestižní a důležité. Když před sedmnácti lety vznikala pravidla, snažili se pořadatelé najít model, který neposuzuje pouze kvalitu jednoho vína, ale který umožní posoudit také úroveň celé kolekce vín.



Soutěž MAKRO Vinař roku České republiky oceňuje jednotlivá vína zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí v soutěžních kategoriích, ale zároveň posuzuje kvalitu každé přihlášené kolekce vín jednotlivých vinařů či vinařství. Z prvního kola hodnocení pak postupuje osm vinařů s nejlepším bodovaným průměrem do velkého finále. Pro posouzení úrovně komplexní práce vinaře musí každá kolekce obsahovat vína nejméně tří soutěžních kategorií. Ve velkém finále se pak všech osm kolekcí hodnotí znovu bez ohledu na bodování v prvním kole.