Nejlepší vlašský salát je ten domácí: Jak ho udělat na silvestrovské chlebíčky

Vlašský salát býval ještě před několika desítkami let jednou z nejvyhledávanějších pochoutek studené kuchyně. Deset deka vlašáku a dva rohlíky – to byla sice nepříliš zdravá, zato oblíbená svačina. Pokud si pamětníci dají stejné menu i dnes, zpravidla zjistí, že už to není ono. Daleko jistější je proto vyrobit si vlašský salát doma a kvalitu všech ingrediencí si ohlídat. Na silvestrovských chlebíčcích bude určitě skvělý. Co se dává do vlašského salátu? Jak se dělá vlašský salát? A proč má vlastně název vlašský?

Vlašský salát se potřebuje rozležet, proto si jej připravteden předem. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni