Ideální je vsadit na univerzálnost a nezkoušet nic nového, nepřekvapovat sebe ani druhé. A to ani tehdy, když byste se chtěli parádní hostinou přede všemi vytáhnout. Sázkou na jistotu je klasická česká kuchyně. Ta je prověřená, žaludek každého strávníka ji dobře zná a nikdo nad ní nebude ohrnovat nos, na rozdíl od experimentů například s kůzlečím masem nebo exotickým ovocem typu durian. Jen si dejte pozor na kvalitní výběr surovin, neošiďte přípravu a dejte si záležet i na finální úpravě jídla na talíři.

A co ta ryba? Ta opravdu není vhodná pro každého. Někomu vadí kosti, protože už třeba nemá nejlepší zrak, jiný zase nedokáže strávit specifickou rybí vůni. Proto se rybě na svatební tabuli raději vyhněte.

Svatba v českém stylu

Čtyřchodovému svatebnímu menu předchází přípitek. Jakmile odezní, podává se předkrm, klasikou je například šunková rolka s křenovou šlehačkou nebo smetanovým krémem. Následuje polévka, nejlépe hovězí, slepičí nebo kuřecí vývar se zeleninou a nudlemi či játrovými knedlíčky.

Česká kuchyně by na svatbě mohla být zastoupena svíčkovou na smetaně, pečenou kachnou se zelím nebo prostě zkuste vepřo-knedlo-zelo. Jako dezert můžete krájet svatební dort či nabídnout svatební koláčky, případně připravit nějakou čokoládovou tečku.

České svatební zvyklosti

Přípitek pronáší otec nevěsty nebo jeden ze svědků.

Před podáváním polévky se novomanželé symbolicky spojí bílým ubrusem, který se jim uváže za krk. K dispozici pak mají jen jednu lžíci a polévku ve společném talíři. Vzájemně se krmí.

Svatební koláčky nemá péct nevěsta, měla by nouzi v manželství a uplakané děti.

Žena, která sní koláček upečený v rohu plechu, se do roka a do dne vdá.

Novomanželé společně rozkrajují svatební dort. Kdo drží nůž, bude prý v manželství velet. Nikdo ze svatebčanů nesmí nabídnutý dort odmítnout.

Šunkové rolky s křenem

Ingredience: 100 g plátkované šunky, 50 g čerstvého křenu, 1 lžíce cukru moučka, 1 citron, špetka soli, špetka mletého bílého pepře, 250 ml 33% smetany ke šlehání

Postup: Křen nastrouhejte na jemném struhadle a zakápněte citronovou šťávou. Smíchejte s cukrem, solí a pepřem. Ušlehejte smetanu a pak v ní rozmíchejte ochucený křen. Náplň pak naneste na kraj šunky a tu zformujte do rolky.

Slepičí vývar s čerstvou zeleninou a domácími nudlemi

Ingredience: 2,5 kg slepice, 0,5 kg tenkých domácích nudlí, 5 větších mrkví, ½ celeru, 3 petržele, 3 větší cibule, 1 palička česneku, 1 větvička čerstvého libečku, 5 kuliček černého pepře, 5 kuliček nového koření, sůl

Postup: Velký hrnec napusťte studenou vodou a do ní vložte vykuchanou a očištěnou slepici, žlutý tuk na ní ponechte. Na mírném plameni ji přiveďte k varu, mezitím přidejte mrkev, celer a petržel vcelku, celé cibule, a stroužky česneku, kuličky koření, větvičku libečku a sůl podle chuti. Přikryjte pokličkou a vařte opravdu pomalu, na mírném ohni, bude to trvat zhruba dvě hodiny, respektive tak dlouho, než slepice změkne.

Už nedolévejte další vodu, abyste zachovali sílu vývaru. Pak přeceďte vývar přes jemné sítko, aby se pročistil. Slepici oberte a maso vraťte do polévky, stejně jako zeleninu nakrájenou na kousky. Nudle nepřidávejte do polévky, ale dejte je do samostatné mísy a každý si do talíře naservíruje, kolik bude chtít. Teprve pak se nudle zalijí horkou polévkou.

Svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem

Ingredience: 50 g sádla, 200 g másla, 2 větší mrkve, ½ celeru, 1 petržel, 2 cibule, 150 g cukru moučka, 2 lžíce plnotučné hořčice, koření na omáčku (2 bobkové listy, 6 kuliček nového koření, 6 kuliček pepře),

100 ml octa, 1 kg hovězí svíčkové, 100 g špeku, sůl, černý pepř na maso, 500 ml hovězího vývaru, 50 g hladké mouky, 250 ml smetany, 2 citrony, brusinková zavařenina

Na karlovarské knedlíky: 10 rohlíků, 100 ml smetany, hladkolistá petrželka, 3 vejce, 100 g másla, sůl, pepř

Postup: Hovězí svíčkovou prošpikujte kousky špeku tak, že je zatlačíte do otvorů, které jste v mase prořízli ostrým nožem. Maso osolte a posypte čerstvě namletým černým pepřem.

V hrnci rozpusťte 50 g sádla s 50 g másla a dozlatova orestujte nastrouhanou mrkev, petržel a celer. Nakonec přidejte pokrájenou cibuli, také ji orestujte a přisypte cukr, hořčici a koření, ideálně zabalené v plátýnku. Potom přilijte ocet a nechte ho odpařit. Do základu omáčky poté vložte maso. Přelijte jej vývarem a duste pod pokličkou tak dlouho, dokud maso nezměkne. Pak jej vyjměte, nechte chvíli odpočinout a naporcujte.

Vraťte se k tomu, co zbylo v hrnci. Vyndejte koření, do omáčky přimíchejte světlou jíšku z 50 g hladké mouky a 50 g másla a dolijte smetanu. Vymačkejte šťávu z citronů, přidejte 100 g másla, rozmixujte a propasírujte přes jemné sítko.

Musíte myslet i na karlovarské knedlíky: Ty připravíte tak, že den staré rohlíky nakrájíte na malé kousky, osolíte, opepříte a zastříknete smetanou. Až se vsákne do rohlíků, zasypte je nasekanou petrželkou. Vezměte tři vejce, žloutky oddělte od bílků a smíchejte je s rozpuštěnými 100 g másla. Z bílků ušlehejte sníh. Pak obojí opatrně vmíchejte k rozměklým rohlíkům. Směs naložte do vlhké utěrky, kterou svážete na obou koncích provázkem a vytvarujete knedlík. Ten vařte ve slané vodě celkem půl hodiny, po patnácti minutách jej otočte.

Podávejte s hutnou brusinkovou zavařeninou, kterou můžete servírovat například na plátcích citronu.

Mražený čokoládový krém s čerstvým ovocem

Ingredience: 250 g čokolády mléčné (s obsahem 60 % kakaa), 150 g smetana na šlehání 33%, 50 g másla, 50 ml mléka, 25 g vanilkového cukru, sůl, ovoce a šlehačka na dozdobení

Postup: Smetanu smíchejte s vanilkovým cukrem a špetkou soli. Dejte do hrnce a vařte na mírném plameni, dokud se vše důkladně nerozpustí a nesmíchá. Přidejte máslo a kousky čokolády, při jejím rozpouštění stále míchejte. Pak hrnec odstavte, obsah nechte vychladnout. Do směsi pak přidejte mléko a míchejte, dokud nebudete mít hladkou krémovou hmotu. Tu slijte do skleniček a v mrazáku nechte zhruba půl hodiny tuhnout. Shora pak na čokoládu položte pokrájené kousky ovoce (jahody, maliny, ostružiny) a dozdobte šlehačkou.