Za koktejly s příběhem

Máte rádi bary, kde na vás dýchá atmosféra let minulých, podbarvená decentní hudbou, chřestěním ledu v šejkru a výběrem klasických koktejlů? Já ano, a tak jsem byl zvědavý, co mi nabídne nedávno otevřený bar Crazy Daisy v paláci Astra v centru Prahy.

Kdysi tu byla taneční vinárna Carioca, pak striptýzový bar. Noví majitelé však chtěli bar koktejlový, který by se lišil od těch klasických nejen prostředím, ale i nabídkou nápojů. Oslovili tedy barmana Achima Šipla, aby přišel s nějakým nápadem. Achim Šipl však přinesl celý projekt, který je natolik zaujal, že mu nechali volné ruce.

Je libo vytvořit destilát?

Díky stupňovitému uspořádání je odevšad vidět pod ruce barmanů podkovovitého baru uprostřed hlavní místnosti. Sezení je i v bezprostřední blízkosti barového pultu. Pult sám je ozdoben mimo jiné malým destilačním přístrojem, kde si můžete nechat připravit destilát podle své chuti, nebo velkými skleněnými válci, v nichž je fortifikované víno různých příchutí.

Poezie v překladu

Nejvíce inspirativní je ovšem nápojový lístek v podobě mapy našeho hlavního města někdy z předválečných let. Na ní jsou zakresleny body s názvy místa, které zároveň představují jména koktejlů, které v žádném jiném baru na světě nenajdete. Stromovka, Lennonova zeď, Kolbenka nebo Perlovka, a hned vedle stojí, z čeho se skládají. Nepostrádá to určitou poezii, protože zahraniční návštěvníci se stručně dozvědí o historii těchto míst. Například Perlovka je uvedena jako „Erotic Boulevard“ a Kolbenka nese otipování „Typical Prague Smoky Industrial Area“.

Pro začátek – abychom vydrželi a ještě si něco užili – si objednáváme „Best Park in Prague, tedy Stromovku. Dostáváme jakýsi plechový květináč s ledovou tříští, z něhož trčí stromek, vytvořený cukrovou vatou na špejli se snítkami čokolády, které dotvářejí dojem kvetoucího ovocného stromu. Koktejl obsahuje čaj, domácí Forest sirup a yuzu. Osvěžující.

Nakuřované drobnosti

V podniku se i vaří, avšak není to v hlavní nabídce. Místo toho nám na stolku přistává miska, překrytá skleněným poklopem, a jejím obsahem jsou nakuřované olivy a třešničky mozzarely. Uzená chuť je zvláštní, ale návyková. K tomu ještě několik paštikových pralinek, další překvapení v podobě chuti čokolády v kombinaci s chutí divočiny.

S nakuřováním si tady vyhrají i u drinků. Achim Šipl jako propagátor makromolekulární mixologie tímto proslul a kdo jednou ochutnal třeba jeho zmrzlinu z Jägermeistera, určitě nezapomněl.

Tramvaje na videomappingu

Zlacené štukování na stěnách se ztrácí pod videoanimacemi promítanými laserovými projektory po stěnách. Za doprovodu swingové hudby tu po nich tančí třeba limetky nebo projíždí historická tramvaj ulicemi staré Prahy.

Vše perfektně zapadá mezi jednotlivé štukové figury a díky počtu projektorů nenaruší promítání (naprogramované společností Nausus) ani to, když někdo kolem stěn prochází. Vše vytvořeno speciálně pro tento bar, stejně jako unikátní sklo pro koktejly, které osobně vybíral sám Achim Šipl.

Resumé

Servis je na výši cen, které tu rozhodně nepatří k nejnižším. O obsluze lze říct jen to nejlepší, rychlost, ochota a informovanost je na výši práce Achima Šipla, který si personál vybíral, a také ho nechal obléci do rondonů, jehož barva – červená a bílá – spolu s náznakem epolet odpovídá zkušenostem toho kterého barmana. Koktejly s pražským příběhem, který pochopitelně barmani osobně přiblíží, jsou moderní, pestré, zajímavé i trochu tajemné. Tak jako Praha.

Videomapping je zážitkem sám o sobě, v synchronizaci s hudbou se dojem ještě navyšuje. O cenách tu byla řeč, tak tedy: Stromovka 170 Kč, Čertovka 205 Kč a Pražské střechy 195 Kč. Rozhodně to není na každodenní návštěvu, ale nové zážitky to zcela určitě vyvažují.

SLOVO BARMANA

Mistr světa v míchání nealko drinků Achim Šipl

Co vás přilákalo sem do Crazy Daisy?

Chtěl jsem vytvořit piano bar s atmosférou první republiky, ale s konceptem postaveným na moderních technologiích. Zároveň jsem chtěl bar kde hlavní zábavou pro hosty bude samotná práce barmanů, takže jsem potřeboval, aby na ně bylo odevšad vidět. Když jsem dostal od majitelů pro to volnou ruku, bylo rozhodnuto. Nechci ale stát za barem každý večer, proto tu mám dva barmanažery, kteří mě stoprocentně zastanou.

Koktejlová mapa Prahy nikde jinde není. Co bylo inspirací?

Obyčejné cuba libre si uděláte skoro stejně dobře doma a rozhodně levněji. Do baru byste se neměli chodit jen napít, ale pro zážitek. I pro to tu nabízíme koktejly, které nejsou jen alkoholickým drinkem, ale především mým pohledem na Prahu, tím, co pro mě Praha znamená.

Koktejl Perlovka je hořkosladký a spíše dámský, chuť je tedy jakousi reminiscencí na příběhy z této ulice. Nebo Kolbenka. Koktejl má v základu nakouřený mezcal a ještě ho nakuřujeme hotový, aby připomínal někdejší průmyslové Vysočany. Možná ještě budeme mít fotografie příslušných koktejlů a míst, podle kterých vznikly, abychom ještě více propojili jejich chuť s historií a tamějším milieu.

Ivan Branický