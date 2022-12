Jak na Vánoce upéct perníkovou chaloupku: Je to jednodušší, než to vypadá

Jak se těsto dostalo do Česka a probojovalo se mezi nejoblíbenější druhy vánočního cukroví, není úplně jasné. Co ale jisté je – stvořili jsme z něj hit. Hedvábné, na jazyku se rozplývající těsto perfektně kontrastuje s navinulou marmeládou. A (Rakušané prominou) je nádherné.

Tradiční i moderní podoba

Můžete použít tradiční vykrajovátka po babičce, nebo mu dodat vtipný a moderní vzhled, jako jsme to udělali my. Inspirovali jsme se lineckými očky a vykrájeli je místo do koleček do stromečku. Efekt vánočního stromku s červenými ozdobičkami je kouzelný a nevyžaduje žádné speciální cukrářské schopnosti. A pokud náhodou v rodině nemáte oblíbený recept na těsto, vyzkoušejte to naše, je nepřekonatelné.

Lednové číslo časopisu Gurmet.Zdroj: se svolením časopisu Gurmet

Linecké cukroví není jen nejoblíbenější, patří také k nejkrásnějším a sluší mu to na fotkách – hlavně kvůli kontrastu zlatavého těsta a zářivého džemu. Aby tento efekt nezmizel pod nánosem cukru, pocukrují profíci zvlášť části s vykrojeným tvarem a teprve pak namazané díly opatrně slepí. Pokud chcete dosáhnout toho, aby cukroví působilo domáckým dojmem (ale přesto skvostně), pocukrujte ho nepravidelně: jen tu a tam prsty rozemněte špetku cukru.

Linecké stromečky podle časopisu Gurmet

Připravte si:

hladká mouka 400 g

změklé máslo 280 g

cukr krystal 140 g

velký žloutek 2 ks

kůra z 1 citronu

sůl špetka

rybízový džem na slepení

Čím je slepit

Linecké si žádá pikantní chuť. Klasikou je navinulý rybízový džem, skvěle ale chutná i ten malinový. Perfektní (a navíc zdravá) je šípková zavařenina. Cukroví ale můžete vyladit podle chuti a použít, co máte nejraději. V zahraničí se často slepuje oříškovo-čokoládovou pomazánkou.

Postup:

Mouku smíchejte se solí, citronovou kůrou a cukrem. Přidejte žloutek a na kostičky nakrájené máslo a vypracujte hladké těsto. Zabalte ho do potravinářské fólie a nechte ho odležet do druhého dne v lednici.

Na pomoučněné ploše rozválejte těsto na plát tenký plát a vykrajujte stromečky. U některých vykrojte hvězdičkou střed, u některých vykrájejte drobná kolečka jako ozdoby (dobře to jde koncem hladké cukrářské špičky). Přeneste je na plech vyložený pečicím papírem a pečte v troubě předehřáté na 180°C asi 8 minut. Nechte cukroví vychladnout a pak ho slepte džemem. Skladujte v plechové nebo papírové krabici v chladu a nechte ho aspoň týden rozležet.

Udělejte radost časopisem Gurmet Zdroj: se svolením časopisu Gurmet

Gurmet je měsíčník pro labužníky plný inspirativních receptů z dostupných surovin, který nabízí nejen skvělé sezonní recepty, ale také trendy a novinky z oblasti gastronomie.

Udělejte radost sobě či svým blízkým naším předplatným. Vybrat si můžete celoroční, půlroční nebo čtvrtletní. Gurmet samozřejmě pořídíte i v trafikách a u dalších vybraných prodejců.

Zdroj: časopis Gurmet, food styling Klára Zíková