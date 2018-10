Zapomeňte na fast-food. Připravte dětem zdravé domácí svačiny

Kvalitní svačiny nejen tišší hlad, ale pomáhají dětem soustředit se v dalších hodinách na výuku. Dejte si na nich záležet a uvidíte, že vám děti tentokrát ze školy přinesou nejen prázdné krabičky, ale i dobré známky.

Každá máma je jiná a přece mají jedno společné – všechny chtějí být nejlepší matkou na světě a nabídnout svým dětem maximum, co je v jejich schopnostech a možnostech. Zdravé prostředí je rozhodně jedním z hlavních témat, která mámy řeší.

V posledních letech se ke strašákům moderní doby přidala obezita, týkající se čím dál časteji nejmladší skupiny obyvatel. Děti, už tak vybíravé, se ve školním věku uchylují k fast-foodům a nezdravým sladkostem, což bývá to jediné, co školní bufety a stánky nabízejí.

Klíčem je rozmanitost

Právě děti školního věku bývají největším oříškem, protože o jejich stravování přestáváme mít přehled. Leckdy si přibírání na váze všimneme pozdě, kdy je náročnější zvrátit a přenaučit nově vytvořené stravovací návyky. A protože svačiny tvoří 10 až 15 procent denního energetického příjmu dítěte a navíc dítěti pomáhají soustředit se ve škole na výuku, není radno podceňovat jejich význam.

Tip do knihovny:Pokud chcete dát sobě a svým dětem skvělé a přitom zdravé pokrmy, vyzkoušejte kuchařku Jany Keithové Zdravé svačiny do školy i do práce. V celkem pěti kapitolách se naučíte mnoho receptů se slaným i sladkým pečivem, výborné pomazánky, domácí sýry i nepečené sladkosti.

Správná svačina by měla být rozmanitá a obsahovat kombinaci různých potravin, které jsou zástupci všech základních živin, tedy sacharidů, bílkovin i tuků. Pečivo v kombinaci se šunkou, sýrem, vejcem či jogurtem je ideální volbou.

Nutriční specialisté doporučují zeleninové pomazánky, saláty a také nakrájenou zeleninu či ovoce. Oblíbené jsou v posledních letech také zdravější muffiny (bez přidaného cukru), müsli tyčinky nebo energetické koule.

Dieta není řešení

„Jen 22 procent dětí, které trápí nadváha a obezita, z toho takzvaně vyroste! Naopak celých 78 procent se potýká s problémy s váhou i v dospělosti, což způsobuje mnoho zdravotních obtíží. Příčin, proč mají děti v současné době problémy s nadváhou, je několik. Mohou za to jednak geny a nedostatek pohybu, ale také špatné stravovací návyky celé rodiny, přejídání a trávení většiny volného času u počítačových her nebo koukáním na televizi,“ říká hlavní nutriční specialistka Monika Bartolomějová ze Světa zdraví.

Nadváha ovšem není jen estetickým problémem, ale hlavně zdravotním, který může vést k řadě kardiovaskulárních onemocnění, ale i metabolickým, zažívacím, ortopedickým či dermatologickým problémům. Podle Moniky Bartolomějové není řešením dieta, ale zdravý životní styl.

Co to znamená? Omezte pití slazených nápojů a nenápadně zvyšujte nabídku vhodných potravin. Vysvětlěte dítěti smysl zdravého stravování tak, aby mělo samo chuť konzumovat spíše zeleninu a ovoce. Jezte společně a jděte dětem příkladem!

Pokud jedí zdravě ony, vy byste měli také. V neposlední řadě omezte fast-food a dbejte na správnou velikost porcí. Zdravý životní styl podpořte sportem, nebo alespoň nedovolte dítěti, aby veškerý volný čas trávilo u obrazek televize či počítače.

Zeleninový wrapNa 1 porci, 5 minut, bez masa



Suroviny: 1 tortillová placka, 2 lžíce hummusu, 1 list ledového salátu, ¼ mrkve, ¼ okurky hadovky nebo ½ avokáda, 1 lžíce rajčatové salsy (lze nahradit 1 rajčatem), hrst strouhaného čedaru



Postup: Nemáte-li salsu, pokrájejte omyté rajče najemno. Omyjte i zbylou zeleninu a nakrájejte ji na slabé, dlouhé plátky. Avokádo rozpulte, odstraňte pecku a vnitřek poloviny avokáda vydlabejte lžící a pak pokrájejte na dlouhé kousky. Rozložte si tortillovou placku a uprostřed ji potřete hummusem. Na něj rozložte salát, mrkev, okurku či avokádo a rajče. Nakonec přidejte strouhaný sýr.



Z bočních stran přeložte okraje placky směrem doprostřed přes zeleninu tak, aby náplň po zarolování nevypadávala. Placku opatrně smotejte, přičemž byste měli začít u dolního okraje a pomalu postupovat dál od těla. Až bude wrap sbalený, rozkrojte jej napůl.

Variace bagelůPro 1 osobu, 5 minut



Suroviny na bagel s lososem: 1 bagel, 40 g čerstvého krémového sýra, 2 plátky uzeného lososa, pár kapek citronové šťávy



Suroviny na bagel s pestem: 1 bagel, 40 g čerstvého krémového sýra, 1–2 lžíce bazalkového pesta, 4 kapary, bazalka (nemusí být), sůl a pepř dle chuti



Suroviny na bagel s ředkvičkami: 1 bagel, 40 g čerstvého krémového sýra, 1 vejce, pažitka (nemusí být), sůl a pepř dle chuti



Postup: Na lososový bagel smíchejte sýr s citronovou šťávou. Na ředkvičkový bagel uvařte vejce natvrdo – potrvá to asi 10 minut – a pak jej nakrájejte na tenká kolečka. Bylinky nakrájejte najemno. Podélně rozřízněte bagel a opečte ho z obou stran v toustovači nebo na pánvi. Až chytne zlatavou barvu, vyndejte ho a spodní díl pomažte sýrem. Navrch přidejte další ingredience podle vašich chutí.

Energetické koule se skořicí a medemNa 15 kousků, 10 minut, bez cukru, lepku i laktózy



Suroviny na přípravu: 125 g kešu, velká hrst dýňových semínek, 1 lžíce chia semínek, 100 g vypeckovaných datlí, 3 lžičky medu nebo datlového sirupu, 2 lžičky mandlového či burákového másla, 4 lžičky mleté skořice, trocha citronové kůry (nemusí být)



Suroviny na obalení: ovesné vločky, drcené ořechy či semínka



Postup: Oříšky a semínka dejte do kuchyňského robotu a mixujte 30 sekund, dokud se oříšky nerozdrtí, ale nesmějí být na mouku. Přidejte datle, máslo, med, skořici a citronovou kůru a ještě chvíli mixujte, dokud není směs hladká a lepkavá. Poté ji přeneste na vál, rozdělte na 15 částí a pomocí dlaně z každé vytvarujte kouli, kterou pak můžete (nemusíte) obalit v ovesných vločkách, drcených oříšcích či semínkách.

Smoothie s mangem a medemNa 1 porci, 5 minut, bez cukru, laktózy a lepku



Suroviny: ½ manga, hrst mražených lesních plodů, 150 ml rostlinného mléka (my jsme použili ovesné), 1 oloupaný banán, 1 lžička medu



Postup: Oloupejte mango a odstraňte z něj pecku. Vložte všechny suroviny do mixéru a mixujte asi minutu dohladka.

Banánovo-cuketový chlébNa 1 chléb, 1 hodina a 10 minut, bez cukru, lepku i laktózy



Suroviny: 1 malá cuketa (asi 115 g), 4 přezrálé banány + 1 na ozdobu, 1 vanilkový lusk, 2 lžíce chia semínek, 300 g mouky z hnědé rýže, 4 lžíce javorového sirupu, 4 lžíce jablečného pyré (lze nahradit najemno strouhaným jablkem), 8 lžic vody, 1 lžíce mleté skořice, kokosový olej na vymazání formy, mražené ostružiny k dozdobení (nemusí být)



Postup: Předehřejte troubu na 200 stupňů (horkovzdušnou na 180). Vsypte chia semínka do hrníčku a zalijte je vodou. Po 10 minutách, až absorbují tekutiny, je znovu promíchejte a počkejte, až vytvoří gel. Prozatím dejte stranou.



Cuketu omyjte a nastrouhejte nahrubo. Ve velké míse rozmačkejte čtyři banány, přidejte cuketu a semínka vanilky, která jste vyškrábali z lusku. Přimíchejte mouku, sirup, pyré a skořici a nakonec chia semínka. Promíchejte a nechte 10 minut odležet.



Mezitím kokosovým olejem vymažte chlebovou formu o rozměrech 22 x 15 cm. Vlijte směs a navrch jemně vmáčkněte dvě poloviny zbylého banánu. Pečte 44–50 minut. Před podáváním nechte vychladit.