Je pro lidi, kteří vědí, že jídlo je jedna z nejdůležitějších věcí v životě a chtějí si uvařit kvalitně, rychle a bez stresu,“ vysvětluje Zdeněk Pohlreich. „Nedávno jsem přinesl jeden výtisk našemu mladýmu do nového bytu a uvědomil jsem si, jak výborná je to kniha právě pro mladé domácnosti. Dovezená pizza už jim leze krkem, navíc mají tak trochu ,loktem do kapsy‘. V Super jednoduše najdou snadné a zábavné vaření za pár kaček z dostupných surovin. Shodou nešťastných okolností je to skvělá kuchařka i do těchto podivných časů,“ dodává autor.