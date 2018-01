Zimní pohádka na talíři

Vyberte si tu pravou zeleninu ve správný čas. Gurmáni, odborníci na zdravou stravu i přední šéfkuchaři sahají vždy po té sezonní, která má v období své sklizně tu nejlepší chuť. Víte, co jíst právě teď?

Pokud si v zimě v supermarketu koupíte cuketu nebo rajčata, asi brzy zjistíte, že nechutnají tak, jak byste si představovali. Od zeleniny a ovoce prodávaných mimo sezónu sklizně nelze čekat žádné zázraky. Například ledový salát k nám v zimě putuje nejčastěji ze Španělska, což se ve výsledku odráží na kvalitě i ceně produktu. Existují nicméně e-shopy nabízející zeleninu výhradně z tuzemské produkce anebo českou biozeleninu. Pokud nemáte možnost vlastního pěstování, zajděte do nejbližší prodejny biopotravin nebo na tržiště v okolí vašeho bydliště. Českou zeleninu v dobré kvalitě prodávají i na svetbedynek.cz, farmbox.cz nebo biospotrebitel.cz.

Při vybírání v obchodě je nicméně potřeba zaměřit se nejen na zemi původu, ale také na období sklizně. K tomu nejlepšímu z tuzemských zahrádek patří celer, cibule, česnek, černý kořen, červená řepa, čekanka, růžičková kapusta, mrkev, pastinák, petržel, pórek, bílá a černá ředkev, tuřín, bílé a červené zelí nebo hrušky a jablka. Kromě toho existují i plodiny, které se bezpečně skladují po celý rok, třeba brambory a řeřicha. Vyjma jejich chuti, která je v prosinci, lednu a únoru nejintenzivnější, mají v tomto období vysoký obsah zdraví prospěšných látek.

Dalším benefitem zejména kořenové zeleniny je univerzální využití v kuchyni. Podávejte ji pečenou či uvařenou jako přílohu nebo samostatné jídlo. Ostatně i čerstvá je skvělým základem zimních salátů, do kterých pak už stačí přidat jen kuskus, bulgur nebo výrazný sýr. Mrkev, celer a petržel se používají i jako základ většiny českých klasik od vývaru po svíčkovou, a tak se hodí mít je doma stále po ruce. Chcete-li, aby vám po sklizni kořenová zelenina vydržela dlouho čerstvá a pěkná, uložte ji do chladničky zabalenou do vlhké utěrky a plastové krabičky. A v případě mrkve a petržele ještě seřízněte vršky.

Znáte superpotraviny?

Jde o suroviny s výjimečným obsahem živin, vitamínů, minerálů a enzymů. Jejich královnou je právě kapusta, obsahující nejvíce nutričních hodnot. Šálek této zeleniny obsahuje 659 % doporučení denní dávky vitaminu A nebo 900 % vitaminu K. Nejlepší je mírně povařená a podávaná s vařeným bramborem. Můžete ji použít i k zabalení mletého masa, na mozeček s vejci nebo jako přílohu spolu s opečenou slaninou.

RECEPTY

Celerový krém se slaninou a pečeným česnekem

Na 4 porce, 40 minut, bez lepku

Suroviny: 1 palice česneku, 1 lžička olivového oleje, 150 g slaniny na plátky, 1 cibule, 1 bulva celeru, hrst ovesných vloček bez lepku, 2 snítky tymiánu, sůl a pepř dle chuti

Postup: Troubu předehřejte na 200 °C. Z česnekové palice seřízněte horní část, zbytek svrchu pokapejte olivovým olejem, zabalte do alobalu a dejte péct na 20 minut do trouby. Mezitím si připravte krém. V hrnci na polévku nechte vyškvařit plátky slaniny. Opečené kousky vyjměte a na zbylém tuku orestujte nakrájenou cibuli. Přidejte oloupaný a pokrájený celer, ještě chvíli opékejte a poté zalijte litrem vody. Přihoďte hrst vloček, tymián a uvařte doměkka. Upečený česnek vyloupněte, přidejte do polévky a tyčovým mixérem rozmixujte dohladka. Před podáváním dochuťte a ozdobte opečenou slaninou, případně pokrájeným pečeným česnekem.

Halušky s brynzou

Na 4 porce, 30 minut

Suroviny: 750 g brambor (varný typ C), 1 vejce, 250–300 g polohrubé mouky, 150 g anglické slaniny v celku, 200 g brynzy nebo měkkého kozího sýra, 100 ml smetany ke šlehání, hrst hladkolisté petrželky, sůl a pepř dle chuti

Postup: Nejprve dejte v hrnci vařit vodu. Brambory oloupejte, nastrouhejte najemno a pak je ještě rozmixujte. Vymačkejte z nich přebytečnou tekutinu, osolte je, přidejte vejce a vmíchejte tolik mouky, abyste získali řídké těsto; konzistencí by mělo připomínat těsto na lívance nebo řídkou bramborovou kaši. Protlačujte ho postupně do vroucí osolené vody speciálním sítem na halušky s velkými oky a opatrně zamíchejte. Po 4 až 5 minutách, až halušky začnou plavat na povrch, je sítkem vyberte a uvařte další várku. Mezitím si pánvi orestujte kostičky slaniny dokřupava. Brynzu rozmíchejte se smetanou dohladka a opepřete. Scezené horké halušky promíchejte s brynzou a na talířích přelijte rozškvařenou slaninou a posypte petrželkou.

Hovězí ragú s mrkví

Na 6 porcí, 1 hodina a 30 minut, bez lepku

Suroviny: 600 g hovězího zadního, 1 velká cibule, 2–3 mrkve, 1 menší pórek, 4 stroužky česneku, 700 g rajčatového pyré (passaty), 80 ml balzamikového octa, 1 lžička cukru krupice, pár snítek petrželky, ½ lžičky mleté pálivé papriky, olivový olej na opékání, 2 bobkové listy, pár snítek tymiánu, sůl a pepř dle chuti, těstoviny, rýže nebo šťouchané brambory k podávání

Postup: Předehřejte troubu na 180 °C. V kastrolu, který lze použít i v troubě, rozehřejte olej a asi 10 minut na něm opékejte na kostičky pokrájené maso. Pak na 4 minuty přidejte nakrájenou zeleninu – mrkev, cibuli a pórek. Nakonec přihoďte česnek a ještě chvíli restujte. Do hrnce přilijte passatu a balzamikový ocet, oslaďte a vložte tymián, petrželku a bobkové listy. Osolte, opepřete a dochuťte paprikou. Přiveďte k varu a na mírném ohni vařte 10 minut. Do omáčky vložte maso, částečně zakryjte poklicí a na dalších 15–20 minut vložte do trouby, aby se omáčka zredukovala. Ragú podávejte s těstovinami, rýží nebo šťouchanými bramborami.

Jablečno-hruškový krambl

Na 6–8 porcí, 1 hodina, bez lepku, bez cukru

Suroviny: Na ovocnou vrstvu: 5 červených jablek, 3 hrušky, 1 lžička mleté skořice, 1 lžička mletého zázvoru, 150 g rozinek; Na drobenku: 200 g pekanových ořechů, 300 g ovesných vloček bez lepku, pár kapek vanilkové esence, 4 lžíce kokosového oleje, 8 lžic datlového sirupu, 2 lžičky mletého zázvoru, 2 lžičky mleté skořice, vanilková zmrzlina k podávání

Postup: Předehřejte troubu na 200 °C. Začněte s loupáním, čistěním a krájením jablek a hrušek. Malé kousky ovoce vsypte do hrnce spolu se skořicí, zázvorem, rozinkami a dostatkem vody tak, aby její hladina sahala několik centimetrů ode dna. Ovoce nechte asi 20 minut zlehka povařit, aby zcela změklo.

Mezitím si připravte drobenku. Pekanové ořechy namelte v kuchyňském robotu najemno. Vzniklou moučku smíchejte s vločkami a vanilkovou esencí. Do kastrolu dejte kokosový olej, datlový sirup, zázvor, skořici a zlehka zahřejte, dokud se olej nerozpustí. Směs přelijte do ovesné směsi a promíchejte. Hotové ovoce vložte do zapékací mísy o rozměrech 31 x 21 cm a posypte drobenkou. Pečte 20 minut dozlatova. Podávejte s vanilkovou zmrzlinou.