Ačkoliv obchody nabízejí nejrůznější druhy zmrzliny, nejlepší mražené potěšení si připravíte sami doma. Domácí zmrzlina je nejen zárukou kvality, ale její výroba je také zábavná. Můžete si pohrát s přísadami a především si jí připravit libovolné množství.

Čokoládová zmrzlina patří jednoznačně k nejoblíbenějším | Foto: Wikimedia Commons, Veganbaking.net from USA, CC BY-SA 2.0

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Je zmrzlinovač nezbytný?

* Jak se liší sorbet a smetanová zmrzlina

* Co umí xantanová guma

* Recepty na zmrzlinu

Co by mělo být základem každé zmrzliny? Je to především smetana či mléko, cukr a vejce. S dalšími přísadami pak můžete experimentovat různě - přidat ovoce, čokoládu, kokos či třeba citron.

Samotnou zmrzlinu pak můžete podávat v klasických kornoutcích, využít formičky na nanuky, udělat si zmrzlinový pohár či směs jednoduše zamrazit v libovolné nádobě. Hmota by přitom neměla být příliš ledová ani zbytečně přeslazená.

Je zmrzlinovač nezbytný?

Při přípravě zmrzliny je důležité ji nejen pořádně zamrazit, ale zároveň také prohnat vzduchem. To znamená hmotu pravidelně z mrazáku vyndávat a promíchávat. Tuto práci dokáže výrazně zjednodušit zmrzlinovač. Jeho součástí je nádoba, která se před použitím vkládá na několik hodin do mrazáku. Do ní se poté dá vychlazená směs na zmrzlinu. Nádobu stačí vložit do zmrzlinovače, zapnout a osvěžující lahůdka je za chvíli hotová.

Domácí zmrzlina ze tří surovin:

Zdroj: Youtube

Základní zmrzlinovač se dá pořídit do tisícovky. Jestli si připravujete domácí zmrzlinu párkrát do roka, bude vám jednoduchá verze stačit. Kdo ho naopak využívá pravidelně, vyplatí se investovat do kvalitnějšího přístroje.

Domácí výroba zmrzliny nestačí, Češi ji musejí dovážet. V chutích vede klasika

Na trhu existuje také zmrzlinovač s kompresorem, který se používá bez zmíněné nádoby a mrazáku. Je výkonnější, ale také energeticky náročnější. Vyšší je i pořizovací cena.

Mnoho lidí si však nejraději svou zmrzlinu míchá ručně. To sice vyžaduje značnou „časovou přirážku“, ale zároveň tak máte nad touto pochoutkou absolutní kontrolu. Potřeba je jen šlehač, mrazák a čas.

Sorbet, nebo smetanová

Zmrzlinu lze rozdělit na dva základní druhy. Jedním z nich je takzvaný sorbet. „Je to zmrzlina bez mléka, obvykle vyrobená z ovoce – i když existuje například sorbet z hořké čokolády. Chuť ovoce v něm bývá cítit intenzivněji než ve smetanových ovocných zmrzlinách,“ vysvětluje autorka kuchařky Zmrzliny Kateřina Kočičková a připomíná, že smetanová zmrzlina obsahuje mléčnou složku: „Základem její krémovosti – alespoň při domácí výrobě – však nebývá smetana, někdy se používá jen mléko, nýbrž vaječné žloutky.“

Mražená pochoutka bude hezky vypadat, když ji naberete zmrzlinovými kleštičkami. Pokud je nemáte, můžete zkusit jiné náčiní, třeba lžíci nebo naběračku. Kulatého výřezu zmrzliny dosáhnete i tak.



„Aby se zmrzlina při dávkování nelepila, opláchněte lžíci nebo kleštičky ve studené vodě,“ radí web iReceptář.

Xantanová guma zabrání tvorbě krystalků

Pokud byste rádi vylepšili hustotu a konzistenci vaší zmrzliny, vyzkoušejte xantanovou gumu. Přestože její název může znít neznalému poněkud toxicky, není se čeho bát. „V potravinářské výrobě se používá běžně. Najdete ji všude tam, kde je potřeba něco zahustit nebo stabilizovat.

Typicky se nachází například v ovocných džusech, salátových dresincích, zmrzlinách, takzvaných light potravinách, polévkách nebo sirupech,“ upřesňuje Caroline Pullen v článku pro výživový web Healthline.

Osvěžení v horkých dnech. Zájem Čechů o zmrzlinovače a výrobníky ledu vzrostl

Při výrobě zmrzliny pomáhá xantanová guma předcházet tvorbě ledových krystalů, díky čemuž dosáhnete krémově hladké konzistence. Důležité je však odhadnout správně množství.

Podle kulinářského serveru The Kitchn je to zhruba čtvrtina čajové lžičky na litr zmrzlinového základu. Xantanovou gumu přidávejte ve chvíli, kdy jsou ostatní suroviny rozmixované do konzistence krému. Společně směs mixujte další minutu až dvě, aby se guma důkladně rozpustila a nevytvořila hrudky.

Tři top recepty na domácí zmrzlinu

Jednoduchá domácí třešňová zmrzlina podle Markéty Chovancové

K výrobě této domácí zmrzliny stačí pouze dvě ingredience. Stačí, když při procházce přírodou natrháte pár třešní a cestou domů se stavíte v obchodě pro tvaroh. Pokud již tyto přísady máte, můžete recept vyzkoušet okamžitě.

Co budete potřebovat:

- 200 gramů vypeckovaných třešní

- 200 gramů tvarohu

Postup:

Vypeckované zralé třešně dejte do hrnce a nechejte minutku až dvě prohřát. Poté je pomačkejte jako při šťouchání brambor. Ochutnejte, zda chcete ovoce přisladit například rýžovým sirupem. Vše nalijte do mixéru, přidejte tvaroh, dohladka umixujte a dejte vychladit do mrazáku.

Zdroj: Markéta v troubě

Lahodná domácí vanilková zmrzlina:

Vanilka je obecně jednou z nejoblíbenějších příchutí zmrzliny. Proto jsme zařadili také recept obsahující tuto přísadu.

Co budete potřebovat:

- 500 mililitrů mléka

- 130 gramů cukru krupice

- 6 žloutků

- 200 mililitrů smetany ke šlehání

- 1 kus vanilkového lusku

Postup:

Nejprve si připravte anglický krém. Nejlépe se dělá ve vodní lázni. Nachystejte si dva hrnce, jeden větší a jeden menší. Větší naplňte vodou tak, abyste se do něj vešel druhý hrnec s ingrediencemi na krém.

V menším hrnci zahřejte mléko s vanilkou; vanilkový lusk oškrábejte nožem. V misce vyšlehejte žloutky s cukrem, přilijte teplé mléko a vymíchejte. Vraťte zpátky do hrnce a zahřívejte ve vodní lázni za stálého míchání dřevěnou měchačkou dokud směs nezačne houstnout. Nesmí začít vřít, jinak se srazí žloutky. Jakmile začne krém houstnout, odstavte ho a nechte vychladnout, občas promíchejte.

Mezitím vyšlehejte pevnou smetanu a vmíchejte do krému. Vzniklou hmotu přendejte nejlépe do nerezové misky nebo gastronádoby a dejte do mrazáku. Po půl hodině vyndejte a pomocí vidličky směs „naškrabte“, aby nevznikaly velké krystaly. Opakujte, dokud zmrzlina nebude mít požadovanou konzistenci, tedy zhruba třikrát.

Zdroj: iGurmet

Čokoládová zmrzlina s borůvkami

Vzpomínáte na oblíbenou čokoládovou zmrzlinu z cukrárny na rohu? Máme pro vás recept na domácí verzi, která té od profíků snadno konkuruje. Neobsahuje žádný rafinovaný cukr ani tučnou smetanu, přesto se její chuti nebudete moci nabažit.

Co budete potřebovat:

- 2 střední banány (mražené)

- 100 mililitrů polotučného mléka

- 4 kusy datlí medjool (vypeckovat)

- 2 lžíce agávového sirupu

- 3 lžíce holandského kakaa (cca 22 gramů)

- čerstvé borůvky (k servírování)

Postup:

Mražené banány dejte do mixéru a zalijte mlékem. Přidejte datle, agávový sirup, kakao a vše rozmixujte dohladka. Pokud vám jde mixování příliš ztuha, přilijte do směsi dvě lžíce mléka. Hotovou zmrzlinu rozdělte do dvou misek, posypte borůvkami a ihned podávejte. Pokud chcete zmrzlinu skladovat v mrazáku, nechte ji před podáváním patnáct minut povolit.

Zdroj: Jíme zdravě