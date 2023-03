Na letošním světovém šampionátu dvanáctá příčka, na loňském mistrovství Evropy šestá pozice. Taková je vizitka islandského házenkářského národního týmu. A nyní se jednaz předních reprezentací světa valí na jih Moravy, aby se ve středu od čtvrt na devět večer v brněnské hale ve Vodově ulici utkala s českým výběrem.

Čeští házenkáři (v červeném) v kvalifikaci o mistrovství Evropy mají zatím plný počet bodů, porazili Estonsko i Island. | Foto: ČTK

Bude to boj s velkým favoritem. Čeští házenkáři do něj ale mohou jít sebevědomí. Do kvalifikace o mistrovství Evropy totiž vstoupili stejně dobře jako středeční soupeř, v kvalifikační skupině s pořadovým číslem tři mají oba dnešní soupeři plný počet bodů.

„Island je skvělý tým. Bezpochyby bude hladový uhrát dobrý výsledek po posledním světovém šampionátu, který nešel podle jeho představ. Stále ale patří mezi šest top týmů světa,“ zhodnotil španělský kouč české reprezentace Xavier Sabate.

Jeho svěřenci v boji s národním týmem, kterému na lednovém mistrovství světa jen těsně unikl postup do čtvrtfinále, chtějí uspět. Zároveň však nejsou zatlačení do kouta.

Zvládli totiž předchozí kvalifikační duely s Estonskem a Islandem a ve čtyřčlenné skupině, ze které jistě postupují dva nejlepší, jsou druzí jen kvůli horšímu skóre. „Naše filozofie je jít zápas od zápasu. Takže pokaždé je pro nás nadcházející utkání to nejtěžší. Bezpochyby máme ale před sebou nejsložitějšího soupeře, bude to opravdu těžký duel, těšíme se na něj,“ pokračoval Sabate.

Pomoc fanoušků

Český národní výběr spoléhá i na velkou pomoc fanoušků, kteří na zápas míří v hojném počtu. Navíc všichni hodlají dorazit ve stejné barvě oblečení a vytvořit severskému soupeři červené peklo. „Slyšel jsem, že by měla být plná hala. To bude klíčové, půjde totiž o velký zápas na nejvyšší evropské úrovni. Potřebujeme, aby nám fanoušci pomohli v těžkých momentech, musí být naším osmým hráčem,“ přál si stratég.

V neděli pak českou reprezentaci čeká ještě náročnější test, s Islandem si totiž střihne od pěti hodin odpoledne odvetu, tentokrát však hranou na palubovce soupeře.