Entuziasmus, týmovost, kvalita. Ani tohle všechno nestačí. Konfrontace s top týmy na světovém šampionátu odhalila, v čem české házenkářky zaostávají. Moderní házená je vedle rychlosti založena hlavně na síle. „Musíme ještě tvrději trénovat v posilovně,“ přiznal uznávaný norský kouč českého týmu Bent Dahl.

Norský kouč českých házenářek Bent Dahl | Foto: se svolením České házené

České házenkářky senzačně prošly mezi nejlepších osm týmů na světě. Povedlo se jim to teprve podruhé v historii. Tam ale narazily na strop. Čtvrtfinálová bitva s olympijskými vítězkami Francouzkami či souboj o páté až osmé místo s Němkami je konfrontovaly s realitou.

„Zase jsme se něco naučili. Chyběly nám kilogramy,“ konstatoval trenér Dahl po porážce s Německem 26:32. „Potkali jsme velmi silný tým, ale kdybychom měli dostatek sil, také bychom předvedli dobrou házenou.“

Na výkonu jeho svěřenkyň se podepsalo náročné cestování po čtvrtfinále v Norsku zpátky do Dánska. Příčina porážky s Německem ale byla jiná.

Češky v play-off mistrovství světa podlehly Němkám:

Zdroj: Youtube

„Když hrajeme tyhle zápasy s těmi soupeři na top úrovni, máme nevýhodu v tom, že jsme méně zkušeným a méně silově vybaveným týmem. Nežertuji, když říkám, že je to na hřišti kilogram proti kilogramu. Musíme ještě tvrději trénovat v posilovně,“ upozornil zkušený Nor, který zažil úspěch hned na první velké akci u české reprezentace. Kromě postupu do čtvrtfinále si tým zajistil účast v olympijské kvalifikaci.

Házenkářky se budou muset vydat z posledních sil. Ještě je čeká jeden zápas. Pokud v neděli udolají v bitvě o sedmou příčku Černohorky (bývalé olympijské finalisty a evropské šampionky), zapíšou historicky nejlepší umístění.

„Jsme pospolu už čtvrtým týdnem, holky nikdy tuhle situaci nepoznaly. Teď je na nás vytvořit energii, abychom ji dali do posledního zápasu,“ burcoval Dahl.

Motivace nechybí, vždyť Češky hrají o historický úspěch.