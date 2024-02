Srdnatý boj, skvělá atmosféra. Středeční kvalifikační zápas českých házenkářek s favorizovanými Nizozemkami (29:30) si můžete připomenout díky mimořádné galerii Deníku. Na více než stovce snímků najdete fanoušky, jak v Praze podporovali národní tým.

Kvalifikační zápas házenkářek Česko vs. Nizozemsko hraný v Praze 28. února 2024 | Video: Deník/Radek Cihla

Hrát s reprezentací v Praze? Nezvyk, který zažily jen starší opory národního týmu. Češky se do metropole na Vltavě vrátily po dlouhých letech. Naposledy se tady představily na podzim roku 2015, zápas s Itálií pamatují Kamila Kordovská a Markéta Jeřábková.

A právě Jeřábková (vítězka Ligy mistrů s dánským týmem Ikast Handbold) bavila fanoušky nejvíce.

PODÍVEJTE SE: Kdo fandil českým házenkářkám v mimořádném zápase?

Devět gólů, rychlé náběhy i pasy a boj až do posledních vteřin. Z tribun to několikrát obdivně zahučelo, když hvězda domácího výběru zakončovala. Přestože to nakonec na bodový zisk nestačilo, házenkářky si pochopitelně vysloužily potlesk zaplněné arény.

V neobyčejné galerii od reportéra Radka Cihly si můžete prohlédnout i videa, jak to v aréně na Podvinném mlýnu vypadalo.

Kvalifikace o evropský šampionát je v polovině. Češky jsou ve skupině druhé, přičemž už v neděli se představí v Nizozemsku.