Od roku 2015 se nedostali na mistrovství světa. Čtyřikrát v řadě sledovali největší házenkářský turnaj jen v televizi. Nyní už čeští hráči ví, že na světovém šampionátu v příštím roce chybět nebudou. V neděli totiž v brněnské Winning Group Areně před skvělou atmosférou zvládli v odvetě baráže porazit Rumunsko 29:20 a míří na mistrovství světa. „Bylo fantastické hrát v takové aréně, ukázali jsme, že jsme byli ve dvojutkání lepší,“ radoval se kouč české reprezentace Xavier Sabaté.

Čeští reprezentanti věděli, že k postupu potřebují otočit nepříznivý vývoj, když v Rumunsku prohráli 30:31. Od prvních minut ale nenechali nikoho na pochybách, že se jim to podaří. „Po celou dobu jsme věděli, že postoupí ten, kdo nastřílí více gólů za 120 minut. Nebylo to třicet ani šedesát minut. Byli jsme v Rumunsku dole už o sedm branek, ale vrátili jsme se do utkání, což bylo velmi důležité. Stejně se ale rozhodovalo až v odvetě,“ podotkl Sabaté.

Do brněnské haly Rondo přišlo domácí házenkáře podpořit téměř 4000 fanoušků a vytvořili skvělou atmosféru. Své miláčky od prvních minut hnali za obratem. „Červené peklo se opět povedlo. V Brně se hraje vždy dobře, mám pocit, že tady máme samé výhry. Kouzlo brněnských hal funguje a budeme doufat, že to bude pokračovat,“ usmíval se gólman Tomáš Mrkva.

Právě on patřil mezi hlavní hrdiny nedělního utkání. V zápase měl více než padesátiprocentní úspěšnost zákroků, od jeho výkonu se český národní výběr mohl odrazit. „Jsem hlavně rád, že jsem mohl pomoct mančaftu. V prvním utkání se mi tolik nedařilo, nyní už se to povedlo a v této fantastické atmosféře jsme postoupili na mistrovství světa,“ pokračoval brankář.

Češi si vybudovali náskok už v úvodních minutách a už o něj nepřišli. Po půli vedli 15:9, následně své vedení ještě navýšili a zvítězili o devět branek. „Naše obrana byla fantastická. Zaměřili jsme se v přípravě na některé problémy a velmi důležitý byl povedený start. Je důležité takhle začít, hráli jsme na vysoké úrovni. Celý tým předvedl kvalitní výkon,“ ocenil své svěřence Sabaté.

Domácím hráčům se především povedlo naprosto eliminovat hlavní rumunské zbraně, hosté se jen marně snažili zastavit českou ofenzivní jízdu. „Věděli jsme, že je kvalita na naší straně, jen jsme v Rumunsku 45 minut nebyli schopní to ukázat na hřišti. Musíme pracovat na tom, aby se nám dařilo výkony z domácích utkání předvádět i venku,“ nastínil Mrkva.

Na úvod příštího roku se tak Češi po deseti letech představí na světovém šampionátu. Mistrovství hostí Chorvatsko, Dánsko a Norsko. „Takové tři země, co víc si člověk může přát. Zápasy se budou hrát ve skvělých halách a při parádních atmosférách. Abychom se posouvali dál, tak musíme jezdit na tyto největší turnaje. Pak se můžeme přiblížit evropské špičce,“ přiblížil pětatřicetiletý gólman.

Jestli český národní výběr i na mistrovství světa povede kouč Sabaté, zůstává otázkou. „Teprve teď jsme postoupili na světový šampionát, nezabýval jsem se zatím otázkou, co bude dál. Musíme si sednout s vedením české házené a vše probrat,“ doplnil trenér.