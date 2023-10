Český svaz házené oficiálně podal společně s Polskem kandidaturu na pořádání mistrovství Evropy žen v roce 2026. Poprvé o svém úmyslu informoval v srpnu. Česko-polská kandidatura bude mít dva soupeře: Turecko a společnou kandidaturu Rumunska se Slovenskem. Další avizovaný zájemce Španělsko přihlášku nepodalo.

Prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala | Foto: Deník/Karel Líbal

Kontinentální šampionát v roce 2026 mělo původně hostit Rusko, ale evropská federace EHF mu pořadatelství odebrala po loňském napadení Ukrajiny. O náhradním dějišti rozhodne výkonný výbor EHF v Kolíně nad Rýnem 27. ledna.

Turnaj se bude hrát od 3. do 20. prosince 2026 se 24 týmy. Česko-polská kandidatura počítá s trojicí měst: Brnem, Lubinem a Katovicemi. Katovická hala Spodek s kapacitou přes 11 tisíc míst by měla hostit finálový víkend.

Jeřábková: Spousta lidí pochybovala, ale já dobře věděla, do čeho jdu

„Chceme našim fanouškům, kteří byli vždy fantastičtí, nabídnout ještě další škálu emocí. Vrcholné akce jsou špičkou házené. Věřím, že jsme odvedli v organizačních přípravách maximum a budeme se těšit na rozhodnutí,“ uvedl dnes v prohlášení prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala.

Oba svazy vstupují do kandidatury se sloganem Follow the way (Následuj cestu). „Jde o vyústění velmi intenzivní a strategické práce obou stran. Vzájemná jednání o koncepci přinesla skvělé myšlenky. Tímto bych chtěl poděkovat polské straně za energii, kterou do přihlášky vložila stejně jako my. Ženský evropský šampionát vnímáme jako jednu z elitních a nejprestižnějších akcí ve světě házené. Jsme rádi, že máme možnost se o něj ucházet už v blízké budoucnosti,“ dodal Zdráhala.

Česko dosud velký šampionát v házené nikdy nepořádalo. Svaz ještě za minulého vedení neuspěl se snahou spolu se Slovenskem a Polskem získat Euro žen 2024, předtím stáhl rovněž společnou kandidaturu na kontinentální šampionát mužů v letech 2022 nebo 2024. Na nadcházející závěrečné turnaje postoupily obě české reprezentace. Ženy čeká v prosinci mistrovství světa na severu Evropy a muže v lednu Euro v Německu.