Čeští házenkáři postoupili na mistrovství Evropy. Svěřenci španělského trenéra Xaviera Sabatého v předposledním z šesti utkání kvalifikace zvítězili v Estonsku 32:30 a po čtvrté výhře ve skupině stvrdili účast na šampionátu v příštím roce v Německu. Favorizovaní hosté v Tallinnu po celý zápas vedli, osmi brankami se blýskl nejlepší střelec Jakub Hrstka.

Radost českých házenkářů | Foto: Ivo Dudek/Česká házená

Český celek získal definitivní jistotu, že ve čtyřčlenné skupině neskončí hůře než druhý za dosavadním lídrem tabulky Islandem. Na lednové Euro do Německa postoupí z každé skupiny dva týmy a doplní je čtveřice nejlepších mužstev z třetích míst. Kvalifikaci reprezentanti zakončí v neděli domácím zápasem s Izraelem.

Český tým po loňském vyřazení v play off o mistrovství světa se Severní Makedonií dosáhl na první úspěch pod trenérem Sabatém a probojoval se na osmý z posledních devíti evropských šampionátů. Soupeře pro závěrečný turnaj určí národnímu celku los v Düsseldorfu 10. května. Na minulém Euru vloni v lednu nepostoupili Češi v Bratislavě ještě pod předchozím koučem Rastislavem Trtíkem ze základní skupiny.

Chtějí se stále zlepšovat

„Jsem velmi spokojený, protože jsme postoupili. To byl náš cíl. Nebylo to jen o tomhle zápase, máme jich za sebou už pět ze šesti. Dnes to nebyl náš nejlepší výkon, ale musíme být pozitivní. Dostali jsme se na Euro a to je hlavní,“ řekl Sabaté.

Sabatého svěřenci navázali na říjnové domácí vítězství nad Estonskem 31:23 z úvodu kvalifikace a stále ještě mají teoretickou šanci na prvenství ve skupině. Vedle domácí výhry nad Izraelem k tomu ale potřebují také zaváhání Islandu, s nímž utrpěli dosud jedinou ztrátu v kvalifikaci a vinou vysoké venkovní porážky mají horší vzájemnou bilanci.

„Tým si zaslouží postup trochu oslavit, ale máme před sebou ještě jeden zápas doma. Euro je ještě daleko, teď se soustředím jen na nejbližší utkání. Chceme se stále zlepšovat a posouvat, to je naše filozofie. Chceme v neděli odehrát dobrý zápas a zvítězit,“ dodal Sabaté.