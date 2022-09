Basketbalisté Španělska počtvrté ovládli ME. Ve finále porazili Francii

První den bude mít navíc přesah směrem k dívčím mládežnickým reprezentacím, které budou sledovat úvodní dvouhodinový trénink v hale. Juniorky s dorostenkami tedy nový realizační tým poznají hned úvodem, trénink pro ně může být zároveň motivací do budoucna.

„Je dobře, že budeme mít čas se připravit na ostré kvalifikační zápasy, které nás čekají až v nadcházejícím roce. A taky bude příležitost se poznat, dostanu se blíž k hráčkám a ony zase ke mně, zjistíme, co společně očekáváme," uvědomuje si Dahl. Čerpat bude z letitých zkušeností nasbíraných v řadě evropských zemí i moderního náhledu na házenou, který zastává. „Chci být velmi ofenzivní a hrát házenou, kterou lidé chtějí vidět. Kdybyste se zaměřili na mé předchozí roky na klubové úrovni, viděli byste hodně fyzické připravenosti a rychlosti. I kvůli tomu bych řekl, že jsem moderní kouč.“

V nominaci nechybí opory ani nové tváře

„Bude to pro mě úplně nová zkušenost, zatím jsem neměla možnost s norským trenérem spolupracovat. Jsem v očekávání a hodně se na tu spolupráci těším," říká střední spojka Veronika Mikulášková. „Severský styl házené se mi líbí, myslím, že nám ho může přítomnost takového trenéra výrazně přiblížit. Bude to další cenný zkušenost, nový úhel pohledu na házenou a hlavně impuls do naší společné práce.“

Je jasné, že bude potřeba čas, aby se tým s novým přístupem sžil. „Během celého týdne budeme mít dost času se poznat na hřišti, ale i po lidské stránce. Myslím, že ani komunikace nebude problém. Anglicky se všechny domluvíme a případně si navzájem pomůžeme,“ ví střední spojka. Ta v dresu mosteckého Baníku sbírá také cenné zkušenosti v Lize mistryň.

„Čím víc času budeme mít, tím lépe pro nás. Zvyknout si na nový herní styl není otázka pár tréninků. Uvidíme, jak nám to sedne, ale budeme poctivě pracovat, aby už po kempu byly vidět pokroky," pokračuje Mikulášková. „Těším se a jsem zvědavá, jak se budeme prezentovat za půl roku pod taktovkou nového trenéra. Určitě přijdou velké změny a já věřím, že se vše bude odvíjet správným směrem.“

Pozvánku obdržela mimo jiné trojice talentovaných hráček z letošního juniorského světového šampionátu, kdy tým vyrovnal historické nejlepší umístění v podobě 11. místa: Natálie Kuxová, Charlotte Cholevová a Lucie Drozdová. První zápasovou zkouškou projde národní tým na přelomu října s listopadem, kdy dvakrát poměří síly se Švédskem.

„Budeme mít čas, abychom se připravili na to, co přijde," uzavírá nový trenér vzhledem v návaznosti na budoucí akce.

Nominace na tréninkový kemp v Řepích od 26. září – 2. října:

Brankářky: Petra Kudláčková (DHC Slavia Praha), Karin Řezáčová (DHC Plzeň), Anita Poláčková (MKS Piotrcovia, POL) Pravá křídla: Anna Franková (BSV Sachsen Zwickan, GER) Pravé spojky: Veronika Galušková (DHC Plzeň), Sára Kovářová (RK Krim Mercator, SLO), Valerie Smetková (DHK Baník Most), Markéta Šustáčková (HBC Saint Amand les Eaux, FRA), Silvie Polášková (MKS Piotrcovia, POL) Střední spojky: Julie Franková (DHC Slavia Praha), Natálie Kuxová (DHK Zora Olomouc), Veronika Mikulášková (DHK Baník Most), Jana Šustková (Zaglebie Lubin, POL) Levé spojky: Charlotte Cholevová (DHK Baník Most), Markéta Jeřábková (Vipers Kristiansand, NOR), Kamila Kordovská (Plan de Cuques, FRA) Levá křídla: Veronika Malá (SG BBM Bietigheim, GER), Adéla Stříšková (DHK Baník Most) Pivotky: Lucie Drozdová (DHC Plzeň), Alena Stellnerová (Sokol Písek)