Užila si dětskou olympiádu, z Poruby odešla do ciziny. Dokonce vzdala studium na vysoké škole. To všechno s cílem prosadit se v házené. Eliška Desortová míří ke splnění prvního snu: je v širší nominaci na blížící se mistrovství světa.

Eliška Desortová v národním týmu | Foto: Český svaz házené

Talentovaná hráčka se v reprezentaci objevila po čtyřech letech. „Nepopsatelný zážitek. Už jenom to, že tady můžu s holkama být, je pro mě velká čest. Jsem za to moc vděčná,“ rozplývala se ve foyer hotelu Pawlik-Aquaforum ve Františkových Lázních.

Právě tady se český tým chystá na světový šampionát v Dánsku (a vyráží odtud k zápasům 49. ročníku mezinárodního turnaje O štít města Chebu). A právě tady se rozhoduje o konečné nominaci.

Desortová by v ní samozřejmě nechtěla chybět, šlo by o její první vrcholnou akci.

Naději podle všeho má. Letos už absolvovala kvalifikační zápasy o Euro 2024 proti Finsku (31:21) i v Portugalsku (30:26) a pokaždé se zapsala mezi střelkyně, i když nepatřila k nejvíce vytěžovaným hráčkám. „Jsem ráda za každou minutu na hřišti,“ dodala 23letá házenkářka.

Co dělám špatně?

První zkušenost z národního týmu žen měla už za trenéra Jana Bašného, který ji v listopadu 2019 povolal na přípravu se Švýcarskem. Na další nominaci však čekala dlouho marně, přišla až letos. „Sama jsem si lámala hlavu nad tím, co dělám špatně. Hnalo mě to k tomu, abych na sobě makala ještě víc a dokázala, že na to mám,“ vyprávěla během chebského turnaje.

Odpověděla si sama. „Je to souhrn více faktorů. Na reprezentační úrovni to je úplně jiný level, rychlostně i silově. Takže jsem se v první řadě snažila nabrat fyzičku,“ popisovala Desortová.

Zřejmě jí pomohla i změna klubu, před sezonou opustila ostravskou Porubu, kde strávila většinu své dosavadní dospělé kariéry, a zamířila do Dunajské Stredy, která patří k absolutní špičce česko-slovenské MOL ligy.

„Beru to jako takový mezistupeň, nechtěla jsem udělat hned velký skok a jít někam dál do ciziny. Ale i tohle je obrovská škola, s trenérem se nedokážu moc pobavit. Mluví jen maďarsky a španělsky, o to je to náročnější, ale zase budu lépe připravená na případné další zahraniční angažmá,“ přeje si Desortová, která se kvůli angažmá na Žitném ostrově vzdala i studia na vysoké škole.

Letos sice udělala přijímačky v oboru rekreologie, ale nakonec nenastoupila. „Bohužel to nešlo dálkově a při denním studiu bych chyběla na dopoledních trénincích. A to jsem po přestupu do nového klubu nechtěla,“ vysvětlovala s tím, že se studia ještě úplně nevzdala.

Ambiciózní celek vede zkušený maďarský kouč Viktor Debre a moc Slovenek v kádru nenajdete.

„Většinou jsou to Maďarky, jsou tam jen dvě Slovenky, pak ještě Srbka a dvě Brazilky,“ přibližuje Desortová mix národností v kabině Dunajské Stredy. „Mluví se hlavně maďarsky, což je hodně těžký jazyk. Jakmile trenér spustí plynule, nechytám se. Ale házenkářské pokyny už pochytím, stejně tak nadávky,“ směje se. „Když děláme nějaká cvičení nebo mně kouč něco vysvětluje, pochopím, o co jde.“

Vysněné angažmá

Trenéra-cizince poznává i teď v reprezentačním dresu, ale s Bentem Dahlem prý je to něco jiného.

„On má tendenci každé hráčce všechno do detailu vysvětlovat, takový přístup se mně líbí,“ pochvaluje si Eliška Desortová a věří, že jí dá uznávaný odborník šanci i na mistrovství světa.

Teď se ale plně soustředí na to, aby se dostala do závěrečné nominace pro světový šampionát v Dánsku. A na jejím postu levé spojky je pořádná konkurence, září tam především Markéta Jeřábková, dvojnásobná vítězka Ligy mistryň a jedna z nejlepších házenkářek světa.

„Maki teď hraje v nároďáku spíše na středu, takže na levé spojce je víc prostoru,“ doufá, že dostane opět šanci. Start na šampionátu v Dánsku by Desortovou lákal i proto, že tato země patří k jejím vysněným házenkářským destinacím. „Věřím, že budou plné haly. Moc ráda bych se tam podívala,“ přeje si, a ještě jednou se vrací k Markétě Jeřábkové.

„Její příběh je i pro mě velkou motivací. Můj celoživotní cíl je dostat se do zahraničního klubu. I já bych si jednou ráda zahrála v Norsku nebo Dánsku.“

Český tým na MS odehraje základní skupinu ve Frederikshavnu, kde se postupně střetne s Kongem (30. 11., 20.30), Argentinou (2. 12., 15.30) a Nizozemskem (4. 12., 20.30).

Tři nejlepší celky postupují do finálové fáze šampionátu, na čtvrtý celek čekají boje útěchy o Prezidentský pohár. „Nebojím se říct, že postup ze skupiny je povinnost. Máme na to,“ prohlásila sebevědomě, i když pak přece jen svoje slova trochu zmírnila. „Musíme jít krok po kroku, ale postup ze skupiny je náš první cíl,“ zopakovala.

(maj, Český svaz házené)