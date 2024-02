Boj o první místo ve skupině skončil nezdarem. České házenkářky v rámci kvalifikace o mistrovství Evropy poprvé narazily, když ve středu prohrály s favorizovaným Nizozemskem těsně 29:30. Svěřenkyně norského trenéra Benta Dahla v Praze se světovými šampionkami z roku 2019 dlouho držely krok, zářila nejlepší střelkyně duelu Markéta Jeřábková, autorka devíti branek.

České házenkářky a kouč Bent Dahl | Foto: se svolením České házené

Češky mají po porážce po polovině kvalifikace na kontě čtyři body za podzimní výhry nad Finskem a v Portugalsku, Nizozemsko zůstalo stoprocentní. V neděli čeká oba soupeře odveta. Na šampionát, který budou na přelomu listopadu a prosince hostit Rakousko, Maďarsko a Švýcarsko, projdou první dva týmy z každé skupiny a čtyři nejlepší celky z třetích míst.

"Jsem velmi šťastný za to, že se hráčky dokázaly vrátit do zápasu. I když jsme prohráli, jsem velmi pyšný na to, jakou dnes holky ukázaly morálku, motivaci. Měli jsme možnosti překlopit zápas v náš prospěch, ale neproměnili jsme některé skvělé možnosti," řekl Dahl.

Olympiáda je sen. Chceme se předvést na velké scéně, říká trenér házenkářek Dahl

Oba týmy se potkají i v dubnu ve čtyřčlenné skupině kvalifikačního turnaje o účast na olympijských hrách.

"Potřebujeme si věřit v tom, že můžeme bojovat s těmi nejlepšími v Evropě. Stále máme hráčky, které si říkají: Ó, my hrajeme s těmi nejlepšími. Ale my potřebujeme proti těm nejlepším také vyhrávat," doplnil třiapadesátiletý norský trenér.

Češky, kterým kvůli zranění chyběla kapitánka Veronika Malá, se před zaplněnou halou na Podvinném mlýně v prvním letošním utkání chvíli hledaly. Pátý tým prosincového mistrovství světa začal svižně, v páté minutě vedl 5:1 a po úvodní třetině první půle už 9:3.

Dahlovy svěřenkyně se ale postupně dostaly do rytmu a poměrně výraznou ztrátu ještě do přestávky o více než poloviny stáhly, byť nevyužily dlouhou přesilovku šest na čtyři. Několika zákroky se blýskla brankářka Kudláčková a ve 27. minutě Cholevová snížila na rozdíl dvou gólů. Diváky pak zvedla ze sedadel Kuxová, která v poslední sekundě dokázala hodem z devíti metrů obstřelit zeď. "Fantastický gól," řekl Dahl.

Změna v bráně

"V úvodu jsme nedělali věci, které jsme si řekli před zápasem a které jsme měli připravené. Byl to takový vánoční dárek pro Nizozemky. Ale pak se holky vrátily k tomu, o čem jsme mluvili a co jsme si řekli. Bojovaly jako lvice," zmínil Dahl.

Po změně stran vystřídala mezi tyčemi Kudláčkovou náhradní brankářka Novotná. Češky i dál hrály na hranici svých možností a nečekaně držely s obrovským favoritem krok. Přispěla k tomu i Novotná, která se blýskla hned 10 zákroky. "Za mě to byl výkon dne," ocenil Dahl.

Domácí tým hnaný fanoušky od stavu 22:24 zaznamenal tři branky po sobě, díky tomu v polovině druhého dějství srovnal a po dvou proměněných sedmičkách v podání Jeřábkové ve 47. minutě poprvé v utkání vedl.

Češky vzápětí dokonce útočily na zvýšení, ale na senzační výsledek nakonec nedosáhly. Také Nizozemky totiž hned poté zaznamenaly šňůru tří gólů, získaly dvoubrankové vedení a těsný náskok už si pohlídaly.

"Dnes jsme byli velmi blízko. V posledních dvou třech minutách jsme měli velmi dobré šance, ale nedali jsme je. Vítězství nebylo daleko, ale to je sport. Chtěl bych poděkovat fanouškům. Jsem rád, že jsme jim ukázali dobrou házenou. Náš nejlepší výkon pod mým vedením to ale nebyl, ten jsme podali na mistrovství světa pro Španělsku," uvedl Dahl.

Utkání skupiny 3 kvalifikace mistrovství Evropy házenkářek:

Česko - Nizozemsko 29:30 (16:18)

Sestava a branky Česka: Kudláčková, Novotná - Königová 3, Demlová, Stříšková 1, Kordovská, Šustáčková 3, Desortová, Stellnerová 3, Kuxová 2, J. Franková 3, A. Franková 1, Dresslerová, Zachová 2, Jeřábková 9, Cholevová 2.

Nejvíce branek Nizozemska: Van Weteringová, Housheerová obě 5. Rozhodčí: Lovinová, Stancuová (obě Rum.). Sedmimetrové hody: 4/4 - 3/2. Vyloučení: 2:6. Diváci: 1489.

Tabulka: