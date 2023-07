Narodily se ve stejný den, hrají na stejném postu a také za stejný klub. Nyní se devatenáctiletá dvojčata Karolína a Kristina Rajovy probojovala i do finální nominace české reprezentace na házenkářské mistrovství Evropy juniorek, které v těchto dnech hostí rumunská města Pitesti a Mioveni. Střední spojky z Poruby tak píší další společný příběh.

Juniorky v přípravě na mistrovství Evropy | Video: se souhlasem Sport Invest

Zatímco Karolína nastupovala v reprezentačním dresu už na loňském světovém šampionátu dorostenek, Kristina si premiéru v národním týmu na velké akci odbývá na probíhajícím mistrovství Evropy. A je to dřina. Juniorky budou po výhře nad Severní Makedonií bojovat o kvalifikaci na nadcházející světový šampionát, na nějž se kvalifikuje nejlepších třináct týmů z EURA.

Jak se vám líbí zatím v Rumunsku na evropském šampionátu líbí?

Karolína: Máme se fajn. Jsme super kolektiv, jedna velká rodina. Zázemí je tu moc pěkné, hezky se o nás starají a máme tu výbornou péči.

Kristina: Souhlasím, je to tady super.

Co pro vás znamená, že jste se obě dostaly do finální nominace?

Kristina: Nikde jsem dlouho nebyla, tak jsem ráda, že jsem se dostala, a ještě ke všemu se ségrou. Ta mě do kolektivu pěkně začlenila. Je to moc fajn, nejsem v tom sama.

Karolína: Já jsem taky moc ráda, že je tu ségra konečně se mnou. Myslím si, že si to zasloužila.

Znamená to, že se podporujete?

Karolína: Snažíme se navzájem podporovat i se rády škádlíme.

Kristina: Co se škádlívá, rádo se mívá. (směje se)

Během turnaje odehrajte několik náročných zápasů. Jak se na ně připravujete po mentální stránce?

Karolína: Před každým zápasem máme porady, během kterých se připravujeme na protihráčky. Příprava probíhá i individuálně. Na zápas se ladí každý sám podle toho, co komu vyhovuje. Někdo se projde, někdo si pustí písničky…

Kristina: Přesně tak. V autobuse před zápasem společně posloucháme písničky. Všechny zpíváme a tancujeme, čímž se vyhecujeme. Nabudí nás to.

Dvojčata Karolína (6) a Kristina (21) RajovyZdroj: se souhlasem České házené

Máte i vy nějaký rituál?

Karolína: Žádný rituál před zápasem asi nemám.

Kristina: Já mám, ale to se nehodí říct. Nechám si ho radši pro sebe. (směje se)

Obě hrajete za Porubu, vyrůstaly jste ale v Třinci. Jak jste se k házené dostaly?

Kristina: Ségra šla ve škole na turnaj v miniházené a sport ji šel. Tak jsem si říkala, že když to jde jí, musí to jít i mně.

Karolína: Potom jsme se přestěhovaly do Ostravy, kde jsme chtěly chodit na nějaký kroužek. A tak jsme ve dvanácti letech začaly s házenou právě v Sokolu Poruba.

A dříve jste vyzkoušely i jiné sporty?

Kristina: Asi všechno. Atletiku, judo, pohybovky, na koních jsme jezdily, Kája dokonce tancovala.

Karolína: To tancování bych nezmiňovala. Moc mi to nešlo. Po přestěhování ale jasná volba padla na házenou. Ta nám šla, měly jsme skvělý kolektiv, a hlavně nás bavila.

Soupeříte i mezi sebou, když hrajete na stejném postu?

Karolína: Mezi námi je zdravá rivalita. Ségra ale teď hraje spíš pravou spojku, já někdy levou.

Kristina: Jak byly zraněné některé hráčky z Poruby, tak jsme se střídaly. Každá hrajeme za sebe a chce dokázat něco jiného.

Zkoušely jste i jiné posty?

Kristina: Skoro všechny. Ségra začínala v bráně. První zápas odehrála v Bohumíně.

Karolína: To byl omyl. (směje se) Balónů se bojím, takže jsem se jim spíš vyhýbala. Nešlo mi to a hned jsem šla pryč. Ale řekla bych, že jsme obě flexibilní a dokážeme zahrát jak na spojce, tak i na pivotu.

Kristina: Přesně tak, nevadí nám to. Hlavně že jsme na hřišti.

Baví vás spíše bránění, nebo útok?

Karolína: Stále mě baví víc obrana.

Kristina: Asi taky. Je fajn si dát někdy gól, ale je super zakřičet si s holkami a plácnout si za ubránění.

Věnujete se kromě házené ještě něčemu jinému?

Kristina: Škole. Studujeme na střední škole nutričního asistenta.

Karolína: I tam jsme spolu. Všude jsme spolu. (směje se) Škola se nám snaží vyjít vstříc. Máme individuální plán a zvýšenou absenci.

Kristina: My jsme vlastně v nároďáku ze třídy tři. Ještě s námi chodí Klára Ulmanová.

Dvojčata Karolína (6) a Kristina (21) RajovyZdroj: se souhlasem České házené

Jakou máte podporu od rodičů?

Karolína: Podporují nás ve škole i v házené. Když můžou, tak nás všude vozí.

Kristina: Jezdí se dívat na naše zápasy a fandí nám. Jsme vděčné, že je máme. Chtěli za námi jet také do Rumunska, ale bohužel to nevyšlo.

Chodí jinak na každý váš zápas?

Kristina: Taťka snad chodí na všechny domácí.

Karolína: Když hrajeme třeba po okolí, tedy ve Zlíně a v Olomouci, tak rodiče nás jezdí podpořit i tam.

Máte vysněné angažmá? Nebo zemi, ve které byste chtěly hrát?

Karolína: Chtěla bych se dostat třeba do Německa a Francie.

Kristina: Já taky, klidně i do Maďarska.

Karolína: Tam já teda ne. Příští sezonu ještě budeme v Porubě, máme podepsanou smlouvu. Pak se uvidí, jestli nás ještě budou chtít a jaké nám nabídnou podmínky.

A nyní jste tam spokojené?

Karolína: Máme fajn zázemí i kolektiv. Druhým rokem budeme mít stejného trenéra Jaroslava Hudečka, což nebylo zvykem. Předtím jsme každou sezonu měly někoho jiného. Postupem se budeme zvedat a zlepšovat, protože jsme mladý tým.

Kristina: Zkušenosti nám zatím chybí. Teď se ale zraněné hráčky budou vracet a bude to lepší.

Když porovnáte zápasy za reprezentaci a v ženské nejvyšší soutěži v Česku, v čem vidíte rozdíly?

Karolína: V repre jsou těžší a zajímavější utkání. Zápasy s týmy z Balkánu a Dánskem jsou hodně rozdílné.

Kristina: Házená v repre dresu je rychlejší a tvrdší.

Co vás na házené nejvíc baví?

Kristina: Jednoznačně kolektiv.

Karolína: Jsme obě hodně společenské, nejsme rády samy. V nároďáku máme skvělé vztahy, to samé v Porubě. Jsme jeden tým a bojujeme všechny společně.

Kristina: Máme jeden cíl, kterého chceme dosáhnout.

A ten je momentálně na mistrovství Evropy jaký?

Kristina: Měly jsme sen dostat se do čtvrtfinále, to nám ale uteklo. Ve skupině jsme skončily třetí.

Karolína: Nastavily jsme si jiný cíl. Chceme se umístit do desátého místa a kvalifikovat se na mistroství světa. Dáme do toho všechno.