/VIDEO/ Na výbornou, výhrou o deset branek vstoupily do kvalifikačního cyklu o postup na EURO 2024 české házenkářky. Ve frenetické zlínské hale bez větších problémů přehrály svěřenkyně norského trenéra Benta Dahla papírově nejslabšího účastníka skupiny Finsko 31:21.

Závěr vítězného zápasu ve Zlíně českých házenkářek nad Finskem v úvodním zápase kvalifikace o postup na EURO 2024. | Video: Břenek Martin

„Možná jsme to čekaly jednodušší, vždy to může být lepší, ale byl to úvodní zápas sezony, navíc i soupeř byl pro nás jedna velká neznámá. Každopádně kvalita finské házené není úplně to, s čím bychom se chtěly srovnávat,“ přiznala po utkání levá spojka a mozek hry národního týmu Markéta Jeřábková.

V úvodu domácí hráčky jasně dominovaly a vedly 11:4, postupně ale soupeř začal nacházet recept na českou obranu a dotáhl se až na rozdíl dvou branek (14:12). „Důležitá je výhra a získané dva body, ty jsou fajn. Dnes to spíše bylo o soustředěnosti naší obrany, kterou jsme v zápase na chvíli ztratily,“ připustila moment na konci první půle, kdy Češky dovolily seveřankám snížit na rozdíl dvou branek.

Zdroj: Břenek Martin

Druhé dějství ale opět patřilo národnímu týmu, který svou převahu přetavil v jasné vítězství. Poslední čtvrthodinu, za rozhodnutého stavu, dostala příležitost celá lavička, mladé, debutující hráčky.

„První zápas odráží skutečnost, že sezona začíná nejen v národním dresu, ale i na klubové scéně. Každopádně náš tým má svou kvalitu, náš výkon půjde ještě nahoru,“ je optimistkou Jeřábková, autorka tří branek v síti Finek.

Při cestě na evropský šampionát nyní čeká české házenkářky přesun do Portugalska, kde se v neděli ve městě Paredes utkají s domácími reprezentantkami.

„Bude to těžší duel, nastoupí proti nám individuálně kvalitnější hráčky, spousta z nich hraje Bundesligu, navíc budou hrát doma. My si zlínský duel rozebereme a připravíme se co nejlépe na Portugalky, abychom i zde uspěly,“ má jasno nejzkušenější hráčka národního týmu.

Slova chvály pěla po utkání i na zlínskou atmosféru velmi zaplněného a především hlasitého publika. „Hodně mi připomněla atmosféru jarního zápasu proti Švýcarkám v Brně. Atmosféra byla hodně fajn, jsme moc rády za tak velkou podporu,“ vzkázala Jeřábková.

Po přestupu do dánského Ikast Håndbold si přivezla dobrou formu i na sraz. „Jsem v Dánsku spokojená, preferuji skandinávskou házenou. Samozřejmě se změnou prostředí to ještě není ideální, ale věřím, že mé výkony půjdou ještě nahoru,“ usmívá se sympatická hráčka.