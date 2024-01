Na první utkání českých házenkářů na Euru v Mnichově dorazil i bývalý reprezentant Filip Jícha, který v Německu, kde trénuje bundesligový Kiel. Úvodní vystoupení svých následovníků na šampionátu si tak nemohl nechat ujít.

Filip Jícha | Foto: Deník / Zdeněk Vaiz

„Pro Euro v Německu jsem navíc dělal kampaň, asi týden po mojí rozlučce s kariérou v Plzně jsem jel do Glasgow na kongres EHF, kde jsem euro prezentoval,“ vrátil se Filip Jícha v útrobách olympijské haly v Mnichově o pár let zpátky.

Dá se tedy říct, že šampionát berete trochu i za svůj?

Jojo, stoprocentně. Tenkrát jsem dostal snad 13 minut z celkových 15, které Německo mělo, aby šampionát prezentovalo. I proto se snažíme s naším sportovním ředitelem z Kielu (další bývalý vynikající házenkář Viktor Szilágyi – pozn. aut.) objíždět všechny arény, abych měl přehled.

Byl jste i na zahajovacím zápase v Düsseldorfu, co jste říkal na rekordní návštěvu?

Musím říct, že to bylo velmi dobře udělané. Zažil jsem několik eventů, kdy se hrála házená na fotbalovém hřišti. Ale včera to mělo zdaleka nejlepší atmosféru. I když by se mohlo zdát, že to měli diváci hrozně zdálky, nezdálo se mi to. Já jsem si to moc užil, byl to neskutečný zážitek.

Objíždíte dějiště šampionátu i kvůli tomu, že z Kielu jsou reprezentanti z mnoha zemí?

To ani ne, ty kluky dobře znám. (úsměv) Spíš se snažíme vidět na vlastní oči hráče, které máme naskautované. Dneska jsme tady i kvůli české reprezentaci. Moc rád kluky uvidím v akci, je dobře, že jsou tady. Budu jim držet palce.

Dokážete odhadnout šance českého týmu?

Jsem na ten tým zvědavý, jak se předvede, moc ho neznám. Jakýkoliv bod nebo i vyrovnaný výsledek s Dánskem by se rovnal senzaci. Důležitější budou zápasy s Portugalskem a Řeckem, to jsou nevyzpytatelní soupeři. Sami jsme ve čtvrtek viděli, že se Řekové dokázali vrátit zpátky do zápasu. Portugalci to zvládli, takže to zřejmě bude pro Čechy klíčové.

Je lepší vidět hráče na vlastní oči

Kam vy se vydáte dál?

Objíždím to, takže dám ještě Mannheim a Berlín. Pak se musím taky ukázat v Kielu na trénink a zase chvilku pracovat s klukama.

Ale moc vám jich tam nezbylo, že?

To ne, jen pět jich zůstalo v Kielu. A jsou to už spíš vysloužilci – Pekeler, Wieczek, Weinhold, Ekberg, Gurbindo.

Může se tady na Euru ještě objevit hráč, kterého nemáte vyskautovaného?

Samozřejmě, že jsou tady hráči, které já neznám. I když nám skauti dávají perfektní servis, občas někdo propadne. Proto je lepší vidět je na vlastní oči.

Kdo je ve vašich očích největší favorit na evropský titul?

Dánsko (vypálí bez rozmyšlení) Je až neuvěřitelné kolika disponují výbornými hráči, že i béčko složené z házenkářů, kteří tady nejsou, by mohlo hrát o medaile.

Kdo je pro vás Černý kůň šampionátu?

Já bych hrozně přál Němcům, aby došli do semifinále. Byl by to pro ně obrovský úspěch, dodalo by to ještě větší euforii. Ale bude to hrozně těžké. Dánsko už jsem zmínil, to je pro mě favorit číslo jedna. Stejně tak výborní jsou Francouzi nebo Španělé mají tým, který vždycky dokáže hrát o medaile.

Konkurence fotbalu, basketu a hokeje

Bez ohledu na výsledek domácího týmu všichni očekávají, že to bude nej Euro ze všech šampionátů. Čím to, že Němci umí vrcholnou akci perfektně připravit?

Mají obrovsky rádi házenou, to je první předpoklad. Už jenom to, že zaplnili přes 50 tisíci diváky stadion v Düsseldorfu. Sedm a půl milionu lidí sledovalo utkání v televizi. To jsou čísla, na které nikdo jiný nedosáhne. Možné Dánové, kde sleduje házenou třičtvrtě populace, ale zase to není tak veliká země.

Důkazem je právě Mnichov, kde sice není žádný přední házenkářský klub, ale i tak bylo plno už na zápas Portugalsko – Řecko…

To, že je jedna skupina tady, bylo politické rozhodnutí. Pro nás pro Čechy je to velmi zajímavá destinace, přijede velké množství fanoušků, už jsem jich tady spoustu potkal. Stejně tak lidí z Dánska. Ale v Mnichově není házená neznámá. Já jsem tady v olympijské hale odehrál spoustu zápasů, ať už o německý Superpohár nebo těch otevíracích před sezonou, vždycky tady byla perfektní atmosféra. Teď se snaží zájem o házenou ještě zvýšit, dostat ji do Bayernu.

Viděl jsem tady fanouška v mikině Bayern Mnichov handball. Hrají tedy?

Ano, ale není to žádný profesionální klub. Z Mnichova pochází Dominik Klein (bývalý spoluhráč Jíchy z Kielu – poz. aut.), snaží se házenou podpořit. Ale v konkurenci fotbalu, basketu a hokeje to tady je tady v Mnichově nesmírně těžké.