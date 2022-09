Za rozšířením Chance extraligy (jak zní nový název soutěže) na čtrnáct celků se skrývá přestup slovenského suveréna Tatranu Prešov. „Rozšíření o Prešov jsme s kluby řešili a rozhodnutí o jeho zařazení do soutěže záleželo jen na nich,“ prozrazuje šéf házenkářského svazu Ondřej Zdráhala.

Konec čekání, mladí házenkáři se vrací mezi elitu. Ohromný úspěch, těší Zdráhalu

Řešila se především otázka dopravy do dalekého Prešova. „Tatran poskytl pobídku klubům, aby na cestách netratily. Jeho účast v extralize bude mít neoddiskutovatelný přínos. Sám jsem zvědav a těším se na porovnání, jak naše kluby v konfrontaci s Prešovem obstojí,“ dodal Zdráhala.

Účast v extralize si po pěti letech v baráži vybojovaly Strakonice, na sudý počet je doplnily Hranice. „Zvýšený počet týmů zvýšil tlak na termínovou listinu,“ uvedl Jiří Ondráš, ředitel soutěží Českého svazu házené. Po základní části ukončí svou českou misi Prešov, do play-off o titul postoupí tradičních osm týmů.

Návrat reprezentantů

Kromě zapojení Prešova, tedy tradičního účastníka evropských pohárů včetně Ligy mistrů, oživí extraligu také návrat některých opravdu zvučných jmen do soutěže.

Některé návraty do Česka

Pavel Horák (Lovosice), Martin Galia a Jonáš Patzel (Karviná), Jakub Krupa (Zubří)

Fanoušci se tak mohou znovu těšit na Martina Galiu, Pavla Horáka a další hráče, kteří se představí po čase opět doma.

Favorité zůstávají jako každý rok stejní: Plzeň, Karviná, Zubří, Dukla. Jejich nadvládu se budou pokoušet prolomit Lovosice. Severočeši hodně posilovali právě v evropských vodách. Kromě zmíněného Pavla Horáka (přišel z Kielu) soupisku rozšířili Artur Adamík z francouzského Valence Handball a Marek Hniďák z německého Burgenlandu. „Pavel Horák má bohaté zkušenosti, a za ten zhruba měsíc a půl, co je s námi, prokazuje velmi vysoké sportovní výkony a připravenost,“ naznačil velké ambice i předseda lovosických Lovců Vojtěch Srba.

České házenkářky povede uznávaný Nor Dahl. Přesah bude mít i do mládeže

Významně posílila také mistrovská Karviná. „Cíle ani nemohou být jiné, než je obhajoba titulu,“ nevolí alibistická slova Marek Michalisko, generální manažer klubu. „Ale bude to těžké. Extraliga jde úrovní nahoru a ostatní týmy hodně posilovaly.“ Kvalitu do svého týmu ostatně přivedla i Karviná. Z Německa přišel Jonáš Patzel (jeho starší bratr Vojtěch pro změnu zamířil opačným směrem), z Nového Veselí dorazila spojka Adam Ptáčník, ale především do brankoviště přibyl velezkušený Martin Galia.

„Nový ročník bude nejkvalitnější za poslední roky. Ať už zásluhou účast Prešova, nebo příchodů kvalitních hráčů,“ ocenil posílení rivalů plzeňský Štochl.

Program prvního kola

sobota 3. 9.: Brno – Hranice (10:30), Kopřivnice – Prešov (16:00), Zubří – Jičín, Karviná – Strakonice (oba v 18:00), Lovosice – Plzeň(19:00).

neděle 4. 9.: Brno – Dukla Praha (17:00), Frýdek-Místek – Nové Veselí (18:00).

Ta touží minimálně obhájit loňskou finálovou účast. „Naším cílem je atakovat nejvyšší příčky,“ potvrzuje Štochl. Plzeň bude mít jeden z nejzkušenějších kádrů v soutěži. Jen tři hráči na soupisce jsou mladší pětadvaceti let. „Posílili nás dva hráči z Balkánu. Staronová pravá spojka Stefan Terziča a pravý křídelník Nikola Kosteski.“

Pokud jde o zajímavé hráče v soutěži, zmiňme závěrem ještě jednou Prešov. Své působení by mohl klub zpestřit i společným startem otce a syna Radčenkovými, kteří jsou na soupisce Tatranu.