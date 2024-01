Český svaz házené se rozhodl pro zajímavý krok. Jen pár dní před zahájením mistrovství Evropy spojil své síly s dobročinnou platformou Donio, které nabídl mediální prostor i podporu v pomoci rodinám prožívajícím nelehkou životní situaci. „Věřím, že jsme našli inovativní a inspirující cestu, jak se zapojit do něčeho, co má celospolečenský přesah,“ řekl ke spolupráci prezident svazu Ondřej Zdráhala.

Česká házená spojila síly s charitativní platformou Donio | Foto: se svolením Český svaz házené

Národní tým bude během evropského šampionátu hájit na hřišti nejen české barvy, ale také myšlenku o solidaritě. Symboly spojení sportu a charitativních projektů se stanou reprezentační dresy i komunikace na sociálních sítích a webu České házené.

Iniciativa dokazuje, že spojení sportovních organizacích a společensky prospěšných projektů má význam. Česká házená zároveň věří, že mohou i svazy výrazně přispět k pozitivním změnám i přístupu společnosti.

„Jsme opravdu rádi, že můžeme spojit síly a zaměřit se na ty, kteří potřebují pomoct. Využili jsme vzniklé příležitosti a našli inovativní cestu, jak podporovat charitativní projekty,“ popisuje Ondřej Zdráhala.

„Ze spolupráce máme velkou radost. Věříme, že přinese podporu potřebným příběhům na Donio, ale také povzbudí další organizace a kluby k podobným krokům,“ komentuje zakladatel platformy Donio David Procházka.

Nejprestižnější reklamní pozice

Český svaz házené vstoupil do nové sezony s prestižními partnery v podobě značek Tipsport, Puma a Sportisimo, jedno místo ovšem zůstalo zatím nezaplněné, pozice generálního partnera reprezentace. „Chceme s našimi partnery vzájemné růst, posouvat se. Hledáme propojení, které oběma stranám dává smysl a vidí v něm potenciál. Zároveň se soustředíme na značky se stejnými či podobnými hodnotami,“ upřesňuje prezident ČSH.

Jednání s partnery na pozici generálního partnera nebyla finalizována, vedení Českého svazu házené se tak rozhodlo, že nejprestižnější reklamní pozici nabídne během ostře sledovaného „největšího EURA v dějinách“ charitativnímu projektu.

Kromě speciálních trikotů v červené i bílé kombinaci ČSH nabídne Doniu mediální podporu a komunikaci na svých plaformách včetně představení příběhů těch, kteří potřebují pomoc.

„Je to skvělá příležitost k zapojení celé házenkářské komunity. Partnerství, které jsme navázali, přinese pozitivní změnu v životech těch, kteří v sobě měli dostatek odvahy povyprávět svůj příběh na Donio. Zároveň věříme, že podobná aktivita může být motivací i pro další sporty a organizace,“ pokračuje David Procházka.

Podobně vidí spolupráci i samotní hráči. „Jde o skvělou myšlenku a nápad. Jsme rádi, že se můžeme zapojit do něčeho většího a být součástí projektu, který pomáhá tam, kde je potřeba,“ uvědomuje si reprezentant Jaroslav Trkovský. „Je to dobrá iniciativa a věřím, že uděláme radost těm, kteří to potřebují, ať už výkony na hřišti, tak pomocnou rukou mimo něj,“ dodává Jonáš Patzel.

Česká reprezentace odstartuje největší EURO v dějinách už 11. ledna ve 20:00 proti Dánsku.