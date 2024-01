/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Po dvou celkem jasných porážkách s Dánskem (14:23) i Portugalskem (27:30) se čeští házenkáři rozloučili s mistrovstvím Evropy v Německu demolicí Řecka 29:20. O to víc teď mrzí předchozí nezdary, které zapříčinily předčasný konec na šampionátu.

Čeští házenkáři se v posledním zápase na Euru představili proti Řecku | Foto: Hana Vrbková / Česká házená

„Výsledek s Řeckem už nemůže změnit pohled na neúspěch, který se dostavil,“ prohlásil prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala už před posledním zápasem německého Eura. A lze s ním jen souhlasit, Řekové byli na Euru nováčkem a také předchozí zápasy prohráli celkem jasným rozdílem.

Při utkání s Řeckem byla olympijská hala v Mnichově o trochu méně zaplněná, ale o to víc byla znát převaha českých fanoušků v hledišti. Ti hnali svůj tým alespoň za čestným vítězství.

Na palubovce je do vedení poslal hned z první akce Solák, který poprvé na šampionátu dostal šanci i v útoku. Na to ještě Řekové zareagovali vyrovnávacím gólem, ale když se vzápětí dvakrát prosadil Klíma, získali Češi znovu náskok, který až do poločasu nepustili.

Olympijské stříbro. Mnichov zažil největší úspěch československé historie

Tým podpořil několika dobrými zákroky gólman Mrkva a po ráně Trkovského z křídla byl stav ve 14. minutě rázem 7:4. Řekové sice záhy snížili na 7:6, ale Štěrba ze sedmičky a pak i z brejku, prvního ryzího na Euru, vrátil tříbrankové vedení – 9:6, které do poločasu narostlo až na 15:8. Soupeř měl obrovské problémy s českou defenzivou, v poslední desetiminutovce dal jen dva góly. Střelecká mizérie Řeků pokračovala i po přestávce, a tak ve 36. minutě vedli čeští házenkáři poprvé o deset branek – 19:9. Vzápětí skórovali ranou přes celé hřiště do prázdné brány a bylo jasné, že je o vítězi rozhodnuto, byla to jen otázka konečného skóre.

Český náskok narostl až na 25:11 po ráně Pirocha ve 48. minutě, teprve pak začal soupeř stahovat až na konečných 29:20.

Konec už ve skupině. Českým házenkářům se Euro nevydařilo, řeší se trenér

V kontextu s pondělním hladkým vítězstvím nad Řeckem se jeví ještě jako větší škoda, že tým španělského kouče Xaviera Sabatého nezvládl sobotní utkání s Portugalskem.

Otázka teď je, jaký bude další osud trenéra. Povede českou reprezentaci ještě v březnové baráži o mistrovství světa 2025, která se losuje na konci ledna?