Už po dvou zápasech na mistrovství Evropy v Mnichově bylo jasné, že čeští házenkáři nezopakují úspěch žen, které byly v prosinci na světovém šampionátu osmé. „Šampionáty jsou o jednom zápase. Kluci ho nezvládli, holky ano,“ pojmenoval největší rozdíl prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala na setkání s českými novináři.

Čeští házenkáři se v posledním zápase na Euru představili proti Řecku | Foto: Hana Vrbková / Česká házená

Zdráhala připustil, že ve hře je i odvolání španělského kouče Xaviera Sabatého, kterému po sezoně stejně končí smlouva. „Nemohu rozhodnout sám o tom, zda trenér zůstane, nebo nezůstane. To je věcí výkonného výboru,“ doplnil svazový prezident.

Jisté je, že při Euru se v házenkářském hnutí vzedmula obrovská vlna kritiky. I proto se bude otázkou reprezentačního kouče ihned po šampionátu zabývat exekutiva.

Asi nikdo nemohl čekat, že Češi zaskočí Dánsko (14:23), vítěze posledních tří mistrovství světa. Proto se naděje hodně upínaly na druhý souboj s Portugalskem, který byl považován za klíčový. Češi kvůli tomu dopsali na soupisku i trenéra brankářů Martina Galiu, který už loni v dubnu ukončil kariéru. Zápas se však týmu španělského kouče hrubě nepovedl, chvílemi to byl jeden velký chaos a i přes zlepšený výkon ve druhé půli přišla porážka 27:30.

Drobná útěcha. Čeští házenkáři na závěr Eura jasně přehráli Řecko

Znamenalo to jistý konec na Euru. A to bez ohledu na výsledek posledního zápasu s Řeckem, který nakonec čeští házenkáři vyhráli. Na celkovém dojmu z vystoupení na šampionátu to ale nemohlo příliš změnit. „Výkony byly výrazně za našimi možnostmi,“ uznal Zdráhala

Proč se českým házenkářům nepodařilo nenavázat na úspěch žen?

Především týmu chyběl střelecký lídr, kterého ženy mají v podobě Markéty Jeřábkové, dvojnásobné vítězky Ligy mistrů a nejlepší střelkyně světového šampionátu. České házenkářky rovněž působí v prestižnějších ligách než muži (Německo, Norsko, Francie či Polsko), další si jimi prošly v nedávné minulosti.

Filip, Jícha, Zdráhal…

Také muži měli při lepších výsledcích ve svém středu vždy výraznou osobnost. Ať už to byli Jan Filip, později Filip Jícha při osmém místě na Euru 2010 v Rakousku nebo Ondřej Zdráhal při šestém místě v Chorvatsku před šesti lety. To všechno byli nejlepší střelci šampionátů.

Teď se o něčem takovém může mužské házené jen zdát. Ano, nejzkušenější z týmu brankář Tomáš Mrkva chytá na prestižní adrese v bundesligovém Kielu, s nímž sbírá starty i v Lize mistrů, ale podobnou zkušenost mají už jen Tomáš Piroch s polskou Wislou Plock a Stanislav Kašpárek z Dinama Bukurešť. Většina z reprezentantů hraje nižší soutěže v Německu, v bundeslize je už pak jen Matěj Klíma a Tomáš Babák.

Šampionáty jsou o jednom zápase. A my ho nezvládli, ví Zdráhala. Přežije Sabate?

A to je zoufale málo na to, aby pak mohla česká reprezentace konkurovat evropské špičce.

To však tým neomlouvá, spíš naopak. Je potřeba, aby se čeští házenkáři dostali do prestižních evropských lig. První vlaštovky už tady jsou, vyhlášený obranář Matěj Havran přestoupí po sezoně do maďarského Tatabanya KC a Adam Tomášek půjde z Nového Veselé rovnou do francouzského Chambéry, kde mu umetl cestičku někdejší reprezentační kapitán Karel Nocar.

Důležitý milník

Ale ještě předtím čeká národní tým už v květnu další důležitý milník, baráž o mistrovství světa 2025, kde by Češi rozhodně nechtěli chybět. „My potřebujeme hrát vrcholné akce, abychom se mohli lépe měřit se širší špičkou. A zapojili ještě i mladší kluky, potřebují si zvyknout na evropskou úroveň, z české ligy to mají složitější,“ uznal po utkání s Portugalskem nejlepší český střelec Matěj Klíma.

I proto je důležité vědět co nejdříve, kdo bude koučem. „Musíme se na to dívat tak, že jakýkoliv trenér, který by případně přišel po Sabatem, by měl velmi krátký čas na přípravu před kvalifikací na mistrovství světa,“ doplnil svazový prezident Ondřej Zdráhala.

V brzké době ho čeká dost možná nejtěžší volba ve funkcionářské kariéře.