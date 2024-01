/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Milovníci házené ze všech koutů České republiky vyrazili do bavorské metropole Mnichova, aby tady podpořili české házenkáře v úvodním zápase Eura proti úřadujícím mistrům světa z Dánska. Nezastavila je ani stávka strojvůdců na železnici, která způsobila, že nejezdily vlaky. Ostatně většina z nich byla dlouho dopředu domluvená na cestě autobusy, další vyrazili aury po vlastní ose.

Čeští fanoušci se do Mnichova vydali podpořit české házenkáře. | Foto: Hana Vrbková/Česká házená

„Jen v předprodeji bylo do českého kotle prodáno přes 3300 lístků, na všechny tři zápasy dohromady Ale spousta lidí si zajišťovala vstupenky sama,“ informoval novináře v dějišti šampionátu svazový mluvčí Kryštof Rossmann.

Jen pro srovnání, dánští fanoušci si oficiálně objednali 1700 vstupenek, Portugalci a Řekové podstatně méně. Nejlepší atmosféra se tedy zdá, že byla při čtvrtečním utkání s úřadujícími světovými šampiony.

„Podpora fanoušků je důležitá. Mně to dává pocit, že mám pro koho hrát,“ přiznal Tomáš Piroch s tím, že on sám zajišťoval vstupenky pro celou rodinu. „Budeme mít v hledišti celou řadu,“ říkal před odjezdem do Mnichova.

Rekordní úvod Eura s plzeňskou stopou, v hledišti bylo přes 53 tisíc lidí

Největší návštěva na český národní tým se očekává na sobotním zápase s Portugalskem, kdy by měla atakovat minimálně třetinu haly. Ta je přesně 12 tisíc diváků a československá házená v ní napsala nejslavnější kapitolu svých dějin, když tady v roce 1972 získala stříbrné olympijské medaile.

Jenže to je hluboká minulost, teď žijeme současností. Do Mnichova dorazili fanoušci z tradičních házenkářských bašt Zubří, Karviné, Lovosic, Jičína. „Mnichov je kousek, pro české fanoušky je to super. Přijede jich hodně a podpoří nás,“ prohlásil odchovanec jičínské Tomáš Babák, který hraje v německém Bergischeru. „Zájem o házenou v Německu je obrovský,“ doplnil.

Mnichov je blízko

Čeští fanoušci pojali účast na šampionátu různě, třeba národní házenkáři z plzeňského Božkova vyrazili jen na otočku na zápas s Dány. Využili blízkosti Mnichova, kam to mají dvě hodiny cesty. Naopak parta ze Strakonic tady bude po celou dobu šampionátu.

Budou mít tedy dostatek času. Nejen na házenou, ale také, aby si prošli jeden a půl milionové město, které se rozkládá kolem řeky Isar na podhůří Alp. Z Česka kolem Mnichova většinou jen prosvištíte cestou k moři, ale teď budou mít příznivci házené prostor i na prohlídku místních pamětihodností. Za zmínku určitě stojí Marienplatz s Novou radnicí a kostelem Frauenkirche nebo zámek Nymphenburg, pro milovníky pak muzeum BMW Welt. A pro sportovce samozřejmě supermoderní Allianz Arena, stánek fotbalistů Bayernu Mnichov, kde se zítra před bundesligovým zápasem s Hoffenheimem symbolicky naposledy rozloučí se zesnulým Franzem Beckenbauerem, ikonou německého fotbalu.

Exkluzivní průzkum: Češi si na Euru v Německu půjdou pro postup

Ale v hlavní roli je v metropoli Bavorska tentokrát házená. Český svaz musel řešit v den zahájení Eura jednu nepříjemnou událost. V reakci na hackerský útok založil nový instagramový účet České házené @czechhandball.

Přímo v Mnichově je pro fanoušky připravena oficiální fanzónu (Bamberger Haus – Brunnerstrasse 2, 80804), která se nachází zhruba 25 minut pěšky od Olympic Hall, denně bude otevřena od 16.30 hodin do půlnoci. Pro ty, kteří se do Německa nevydali odvysílá všechny české zápasy a také boje o medaile odvysílá v přímých přenosech stanice ČT sport. Všechny ostatní duely naleznete na Sport 2.