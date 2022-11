Oba celky se utkaly o mistrovství světa už před rokem a půl, tehdy národní tým postoupil po remíze 27:27 a výhře 28:22. „Moje první reakce byla taková, že je to pro nás dobrý los. Švýcarsko je kvalitní tým s řadou mladých hráček. Na evropském šampionátu ukázaly, že jsou ve fázi skvělého vývoje," narážel trenér Bent Dahl na remízu nadcházejícího soupeře s Chorvatskem a těsnou prohru s Maďarskem na probíhajícím EURU.

Švédové? Otevřeně přiznali, že z nás mají obavy, říká florbalový talent Langer

„Mohli jsme dostat jak těžšího, tak lehčího soupeře. Ale je rozhodnuto a těšíme se až zase pohneme s přípravou na kvalifikaci," dodal norský kouč. Národní tým se naposledy představil na turnaji O Štít města Chebu, který ovládl bez porážky, předtím nejprve vysoko prohrál se Švédskem a pak se silným sokem remizoval. Nadcházející sraz čeká kádr až v novém roce.

Do kvalifikace zbývá několik měsíců

Kvalifikační dvojzápas proběhne zkraje dubna, první utkání je v plánu ve Švýcarsku 7., nebo 8. dubna, odveta se odehraje 11., nebo 12. dubna.

„Poté, co jsem viděla oba koše, jsem s losem spokojená. Určitě je lepší narazit na Švýcarsko než na Německo, Maďarsko a Španělsko. Bohužel jsme tentokrát byly ve druhém výkonnostním koši," komentovala Markéta Šustáčková. Soupeře nechce rozhodně podceňovat. „Zúčastnily se EURA a odehrály dobré zápasy. Myslím, že mají potenciál. Pod aktuálním trenérem, který je vede už druhý rok, se hodně posunuly. Nebude to lehký zápas. Hrály jsme s nimi už o minulé MS a nebylo to vůbec jednoduché. Doufám, že se na ně dobře připravíme.“

Podobně to vidí i Kamila Kordovská. „Švýcarky jsou rozhodně silný soupeř a není to stejný tým, který se s námi před pěti šesti lety potkal na turnaji v Chebu. Od té doby udělaly velký progres, mají kvalitu. Na druhou stranu si myslím, že jsme z prvního koše mohly chytnout mnohem těžší soupeřky, ať už Španělky, Němky nebo Rumunky. Los je přijatelný," říká 24letá spojka. „Máme hratelného soupeře, který by nám mohl sedět a věřím, že přes něj postoupíme na mistrovství.“

Sestry v akci. Osmnáctiletá dvojčata okusí Dakar pod dohledem doyena Macháčka

„Do kvalifikace zbývá ještě několik měsíců, záleží jen na nás, jak se každá připravíme na klubové úrovni. Věřím, že je to soupeř, přes kterého se dá postoupit," dodává Kordovská. Výhodou bude také rozhodující utkání před vlastními diváky. „Minulou kvalifikaci to bylo opačně, teď se to otočilo. Jsem určitě ráda, že hrajeme na závěr doma,“ uzavřela Šustáčková.

Nadcházející kemp čeká národní tým na přelomu února a března.