Před rokem na juniorském světovém šampionátu ve Slovinsku dovedl české házenářky k jedenácté příčce, s týmem vyhrál pět ze sedmi zápasů, zdolal všechny evropské soupeře. Teď trenér Dušan Poloz chystá mladé Češky na další vrcholnou akci - mistrovství Evropy.

Juniorky v přípravě na mistrovství Evropy | Video: se souhlasem Sport Invest

Ve čtvrtek v 16:15 vstoupí juniorky do šampionátu v rumunském městečku Mioveni ostrým duelem proti favorizovaným Dánkám. „Dánsko se dostane do semifinále, za to dám ruku do ohně. A nám ten zápas ukáže, jak na tom doopravdy jsme. Bude to velké měřítko, hned na úvod narazíme na adepta na medaili,“ uvědomuje si osmapadesátiletý kouč Dušan Poloz.

V základní skupině se mladé české házenářky hned o den později střetnou s Černou Horou (18.45), v neděli zakončí úvodní fázi turnaje proti Severní Makedonii (14.15).

Je to spekulace, ale nebyl byste raději, abyste Dánsko jako velkého favorita potkali až na závěr skupiny?Vím, kam tím míříte. Nebude to jednoduché. Každý zápas chceme vyhrát, ale tohle bude velké měřítko. A případná vysoká prohra může s týmem zatřást. Ale my jsme nachystaní, máme na telefonu mentální kouče Mariana Jelínka s Honzou Milfaitem. Těch čtyřiadvacet hodin mezi prvním a druhým utkáním bude nesmírně náročných. Ať úvodní duel dopadne jakkoliv. Když dostaneme velkou dardu, máme pár hodin dostat holky zase do pohody. Když se nám zápas povede, půjde o to, aby si hráčky nemyslely, že jsou moc dobré a negativně se to neprojevilo proti Černé Hoře. Nějaké zkušenosti už máme a věřím, že se nám tato nebezpečí podaří eliminovat.

Porce tří zápasů ve čtyřech dnech bude také velmi náročná. Dá se na to připravit?

I s ohledem na program, který nás čeká, byla nastavená příprava. Měli jsme i kondiční soustředění a také proto jsme v přípravě hráli tři zápasy ve třech dnech po sobě, dvakrát s Polskem a jednou se Slovenskem. Aby se hráčky ujistily, že i ve třetím utkání na to fyzicky mají. S plnou zodpovědností říkám, že jsme dobře nachystaní na to, abychom na tom v případném pátém či šestém utkání na šampionátu byli kondičně lépe než soupeři. V hráčkách to je, ještě je otázka, jak s nimi budeme pracovat během samotného turnaje a jakou časovou zátěž jednotlivkyně budou mít.

Přípravu vám narušila řada zranění, je to velká komplikace?

Zranění nás provází celou sezonu, tým je tím samozřejmě poznamenán. Ale dlouhodobě jsme pracovali se širokým kádrem, proto si myslím, že i přes ty ztráty je tým dobře nachystaný. Je za námi tvrdá kondiční i herní práce, udělali jsme i teambuildingový den, snažíme se, aby hráčky vstoupily do šampionátu nabuzené a nastavené tak, že se v Rumunsku chceme poprat o zajímavé výsledky. Vše nasvědčuje tomu, že by se to mohlo povést.

Přesto, která z hráček, které do turnaje nezasáhnou, vám nejvíce schází?

Já nerad chválím a nerad kritizuji jednotlivce. A v případě zraněných je to podobné, proto nebudu nikoho jmenovat. Velmi citelně nás zasáhl stav středních spojek. Během sezony jsme tam našli tři hráčky, ale ani jedna z nich do Rumunska nejede. Na poslední chvíli jsme na tento post museli zapracovat nové hráčky, dokonce jsme tam zkoušeli i křídla. Museli jsme být kreativní, z tohoto pohledu byla příprava složitá. To je jeden příběh.

A další?

Celou sezonu jsme hledali lídra obrany. Začínaly se nám tam vyprofilovávat dvě hráčky, bohužel, ta, která se do toho dostávala nejlépe, se nám zranila v přípravě se Slovenskem. To nás také bude bolet. Ale nechceme a nebudeme se na to vymlouvat. Díky tomu, že mám na starosti také tréninková centra mládeže, jsme neustále pracovali s hodně širokým kádrem. O hráčkách mám přehled a když se nám někdo zranil, okamžitě nám přijely pomoci další holky.

Po Dánsku vás ve skupině čekají dva týmy z Balkánu. Černá Hora a Severní Makedonie. Los se jeví jako vcelku příznivý.

Určitě je lepší než na minulém šampionátu, kdy jsme chytli Rumunsko, Maďarsko a Norsko. Teď začínáme s Dánskem, nebude to zápas rozhodující, ale dost nám ukáže. A pak? Netvrdím, že ta skupina byla náš sen, ale určitě jsou to soupeři k poražení. I když Černou Horu nemáme ještě úplně do detailu zmapovanou a sháníme další informace. Úspěch tvoří mnoho faktorů. Potřebujete mít svůj den, dobře nastavenou hlavu a formu, je to o tom, jestli v posledním útoku dáte tyčku dovnitř nebo tyčku ven. Je to i o štěstí, štěstí přeje připraveným a my se připravujeme poctivě. Věřím, že se k nám přikloní.

Skupinu odehrajete v třicetitisícovém městě Mioveni, zjišťovali jste informace, jaké prostředí vás tam čeká?

Nikdy jsme tam nehráli, ale co mám informace od Benta Dahla (norský kouč české ženské reprezentace, pozn. aut.), tak hala je tam nová a zázemí naprosto v pořádku. Místní klub hraje nejvyšší rumunskou soutěž, hned po příjezdu máme ve středu 5. července v hale trénink, takže si všechno osaháme. Rumunsko se na šampionát chystalo dlouho, haly vyrostly rychle a jsou v dobrém stavu.

Dušan PolozZdroj: se souhlasem Sport Investu

S jakým výsledkem budete po mistrovství Evropy spokojený?

Dlouhodobě pracujeme s více cíli. Nejen směrem k šampionátu, ale obecně k vývoji hráček. Nicméně konkrétní cíl na tomto turnaji je jednoznačně postoupit na mistrovství světa. Podmínky se dozvíme až na poslední chvíli před startem turnaje, IHF ještě nevydala kritéria. Ale předpokládám, že prvních dvanáct týmů z Evropy by mělo mít mistrovství světa jisté. To je náš prvotní úkol.

A ten další?

Uvidíme, jak se budou vyvíjet zápasy ve skupině. Dobře víme z loňského mistrovství světa, jak jeden nepovedený duel může ovlivnit celý turnaj. Loni jsme porazili všechny evropské týmy, jenže prohráli s Angolou o jedenáct branek a to nás prakticky stálo postup do čtvrtfinále. Naším dalším cílem je tedy stabilita výkonů, nemůžeme mít tak obrovské výkyvy. A pak jsou tu dílčí kroky v každém utkání. Počet vstřelených gólů, počet přerušení, výše technických chyb… K tomu jsou tu specifické věci na konkrétní soupeře. Tohle všechno dohromady musí fungovat, aby zápas a přeneseně i celý šampionát byl úspěšný.