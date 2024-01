Ve čtvrtek večer vstoupí do kontinentálního šampionátu házenkářů v německém Mnichově čeští reprezentanti. V nominaci je také hráč ASV Hamm-Westfalen Jakub Štěrba. Sedmadvacetiletý křídelník, který působil tři sezóny v dresu Sokola Nové Veselí, se chystá na svůj první velký šampionát. „Na EURU jsem sice nováček, ale nemyslím si, že bych se měl nějak sesypat,“ uvedl v rozhovoru pro Deník den před utkáním.

České házenkářské křídlo Jakub Štěrba se chystá na svoji první velkou reprezentační akci. | Foto: Deník/Karel Líbal

Hovoříme spolu v předvečer startu vaší první velké reprezentační akce v kariéře. Jak se těšíte?

Samozřejmě, jak se v posledních dnech to první utkání přibližuje, tak se napětí zvyšuje a přichází i mírná nervozita. Podle mého to je ale dobře. Ze všech v týmu cítím, že se více soustředí, ale zároveň i velké natěšení.

Snil malý kluk z Ivančic, když začínal s házenou, že si někdy zahraje na nějakém šampionátu?

Abych řekl pravdu, tak spíše ne. Moje kroky v kariéře byly postupné. Vždycky jsem ale na sobě tvrdě pracoval, a díky tomu jsem se dostal až sem. Jsem moc rád, že mohu reprezentovat Českou republiku.

Samozřejmě tým má své cíle, ale co vy? Máte také nějaké osobní ambice, nebo si chcete mistrovství „jen“ užít?

To jistě ne. Všichni jako tým se chceme prezentovat dobrou hrou. Na hřišti chceme nechat všechno. Uvidíme, na co to bude stačit, ale musíme odcházet ze hřiště s dobrým pocitem, že jsme pro úspěch udělali všechno.

V první nominaci trenérů jste jen dvě křídla. Asi se přesto nedá očekávat, že odehrajete šedesát minut ve všech zápasech. Jak máte s trenéry domluvenou taktiku a prostřídání?

V kádru týmu je stále dvaadvacet hráčů. Ta první oznámená nominace je pouze na první utkání s Dánskem. Kdykoliv se tak může stát, že trenéři povolají další křídlo. Dojezdová vzdálenost z Česka není tak daleká. Kluci jsou připravení, mají individuální plán a čekají na případné zavolání.

Od léta působíte ve druhé Bundeslize v týmu ASV Hamm-Westfalen. V tabulce jste po devatenácti kolech třetí, takže asi prožíváte celkově parádní sezónu?

Cítím se tady dobře. Na vlastní zápasové vytížení si nemohu stěžovat, protože každý zápas odehraji téměř šedesát minut. To je pro mě super, protože sbírám další zkušenosti. Jsem spokojen i s týmem, jak funguje, jak jsem do něj zapadl. Všechno to perfektně klape.

Průběžná třetí příčka by mohla avizovat váš útok na postup. Máte před sebou takový cíl?

Se spoluhráči jsme si dali již před sezónou za cíl bojovat o postup až do konce sezóny. Druhá liga tady je velice těžká. Na každý zápas chodí tři až čtyři tisíce fanoušků, první klidně může prohrát s posledním, je to opravdu náročné. Vzhledem k tomu, že postupují první dva týmy přímo a nehraje se play-off, zatím ztrácíme na postup jeden bod.

Kdybyste měl porovnat druhou Bundesligu s naší nejvyšší soutěží, extraligou. Jak by to dopadlo?

Domnívám se, že možná Plzeň a Karviná by mohly obstát v nějakých zápasech. Ale německá druhá liga je opravdu těžká soutěž. Oproti naší extralize je více běhavá i silová, takže si myslím, že je to lepší soutěž.

Když už jsme zmínili naší extraligu, jak vzpomínáte na své působení v Novém Veselí?

Krásně. Prožil jsem tam vlastně svoje extraligové začátky. Nikdy jsem si nedokázal představit, že bych mohl z Nového Veselí přestoupit do druhé Bundesligy. Za tu šanci jsem moc rád. Ty tři roky jsem si moc užil, měli jsme tam dobrou partu. Na týmu bylo vidět, že držíme pospolu a myslím, že jsme se i výkonnostně posouvali.

V úvodu jsme zmínili, že jste na první velké reprezentační akci v kariéře. Jak si užíváte roli jakéhosi služebního benjamínka týmu?

Na reprezentační srazy jsem již jezdil i v minulosti, takže nějaké zkušenosti již mám. Na EURU jsem samozřejmě nováček, ale nemyslím si, že bych se měl nějak sesypat.

Zakončeme náš rozhovor klasickou otázkou, i když jsme to již v rozhovoru nakousli. S jakým cílem česká reprezentace přijela na mistrovství Evropy?

Náš cíl je jasný. Postoupit z předskupiny do hlavní skupiny.