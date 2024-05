Pražský primátor Bohuslav Svoboda ve čtvrtek za přítomnosti dalších představitelů hlavního města a prezidenta Českého svazu házené Ondřeje Zdráhaly podepsal dopis na podporu české kandidatury na spolupořadatelství Mistrovství Evropy v házené mužů, které se uskuteční v roce 2030. Česko se plánuje o prestižní šampionát ucházet společně s Polskem a Dánskem a pokud uspěje, finálový víkend včetně zápasů o medaile se odehraje v Praze. Oficiální podpora ze strany města je jednou z podmínek kandidatury.

Česko se uchází o spolupořadatelství házenkářského ME 2030. | Foto: se svolením Českého svazu házené

„Je určitě dobře, že vedení hlavního města podpořilo návrh, aby se evropský šampionát v házené konal v roce 2030 také v Praze. Házená má u nás dlouhou tradici a značnou podporu, ať jde o růst počtu hráčů či velký zájem fanoušků. Navíc jsme nedávno při pořádání Mistrovství světa v hokeji opět potvrdili, že organizačně dokážeme velké sportovní akce zvládnout. Věřím tedy, že Praha uspěje i ve spolupořádání šampionátu v házené,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Věřím, že právě Mistrovství Evropy v házené mužů je pro nás ideální příležitostí, jak ukázat, že Praha není jen město s bohatou historií a kulturou, ale také město, které žije sportem a podporuje ho ve všech jeho formách. V rámci spolupráce se vynasnažíme připravit šampionát, který bude nezapomenutelným zážitkem pro hráče i fanoušky. Naše hlavní město je připraveno hostit nejlepší házenkáře Evropy a poskytnout jim i jejich příznivcům nejen sportovní, ale i kulturní zážitky. Jsem přesvědčen, že Mistrovství Evropy v házené mužů může být dalším krokem k tomu, aby se Praha stala centrem evropského sportu,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sportu Antonín Klecanda.

Brněnské kouzlo úřadovalo. Házenkáři zvládli baráž, po deseti letech míří na MS

„Tato událost nám dává jedinečnou šanci nejen prezentovat Prahu jako hostitelské město, ale také podpořit rozvoj házené v České republice a přilákat nové generace mladých sportovců. Je to pro nás všechny, pro město i pro celou sportovní komunitu, velká čest a závazek. Děkuji všem, kteří se podílejí na této kandidatuře, a těším se na spolupráci,“ dodává.

Letter of support for Men's EHF EURO 2030, tedy dopis na podporu organizace mužského Mistrovství Evropy v házené v roce 2030, vyjadřuje potvrzení připravenosti hlavního města podpořit organizátory při pořádání této sportovní akce.

Dokument slavnostně podepsali v Rezidenci primátora hl. m. Prahy na Mariánském náměstí představitelé hlavního města společně s prezidentem Českého svazu házené Ondřejem Zdráhalou. Ještě předtím dokument schválila na svém jednání Rada hl. m. Prahy. Dopis se stane nezbytnou součástí oficiální kandidatury, kterou česká strana odešle Evropské házenkářské federaci.

Rozhodne se na podzim

Česká republika se plánuje ucházet o pořádání evropského šampionátu házenkářů společně s Polskem a Dánskem. V případě úspěšné kandidatury by se pak utkání odehrála v Praze, polských Katovicích a dánském Herningu. Akce by se měla uskutečnit od 10. do 27. ledna 2030. O definitivním přidělení pořadatelství bude Evropská házenkářská federace rozhodovat na podzim letošního roku.

„EURO je největší házenkářský event a těší nás, že jsme se domluvili na spolupráci s Polskem a Dánskem, obě federace patří k velmi zkušeným organizátorům elitních akcí. Fanouškům můžeme slíbit, že pokud pořadatelství šampionátu v roce 2030 získáme, finálový víkend se včetně zápasů o medaile odehraje v Praze,“ uvádí Ondřej Zdráhala, prezident Českého svazu házené.

Šampionáty v Česku? Rok 2026 bude milník pro házenou, říká šéf svazu Zdráhala

„Chceme hostit akci celoevropského významu a nabídnout evropskému házenkářskému fanouškovi možnost navštívit naše hlavní město, poznat jeho atmosféru i historii a bavit se házenou. Očekáváme, že v případě přidělení šampionátu bude Praha v lednu 2030 patřit házené. Chtěl bych poděkovat městu za vyslovení podpory a jsem si jistý, že naše spolupráce bude na velmi vysoké úrovni,“ doplnil.

Česká republika dosud v samostatné historii evropský, ani světový házenkářský šampionát nepořádala, potvrzeno už je ale pořadatelství ženského mistrovství Evropy 2026 a ženského mistrovství světa v roce 2031. Praha naposledy hostila velkou házenkářskou akci v roce 1990, kdy se konalo mistrovství světa v házené mužů. Letošní mistrovství Evropy v Německu navštívilo přímo v halách celkem 1 008 660 diváků.