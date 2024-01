/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Po většinu času držel střelecký prapor českého týmu, ale ani osm branek Matěje Klímy nestačilo na lepší výsledek. Čeští házenkáři podlehli na Euru v Německu ve druhém zápase Portugalsku (27:30) a bez ohledu na výsledek posledního zápasu, v němž se střetnou v pondělí od 18 hodin s Řeckem, je jisté, že na šampionátu končí.

Matěj Klíma | Foto: Hana Vrbková/Česká házená

„Turnaj nás nezastihl v dobré sportovní formě. Musíme se zaměřit na věci, ve kterých jsme špatní a odstranit je,“ hlesl házenkář bundesligového Lipska, kde se nedávno domluvil na prodloužení smlouvy do roku 2027.

Matěji, zkuste pojmenovat hlavní problém v utkání s Portugalskem?

Opět jsme ukázali, že nedokážeme hrát vyrovnaně šedesát minut. Proti Dánům se nám povedl první poločas, dneska druhý. Po přestávce jsme hráli víc na riziko, zlepšili jsme se. Byla to vyrovnanější partie, ale stejně to nestačilo, Portugalci si vítězství pohlídali. Mají kvalitní hráče, někteří z nich hrají Ligu mistrů.

Máte nějaké vysvětlení pro tristní první poločas?

Nepovedlo se nám pár akcí, znejistěli jsme. Pak už si myslím, že bylo z řeči těla poznat, že jsme z toho překvapení. Někteří bych řekl, že až zdrcení. Představovali jsme si to jinak…

Překvapení z čeho? Z kvalit Portugalců?

Spíš z toho, že nám to nejde. Z videorozborů jsme byli připravení, jak Portugalci hrají. Věděli jsme, v čem je jejich síla, ničím nás nepřekvapili. Za mě jsme dobře ubránili jejich první tlak, ale pak jsme většinou stejně inkasovali, neudrželi jsme koncentraci. Přitom jsme věděli, že oni hrají trpělivě, jsou v útoku třeba minutu.

Ale problém byl spíše v útočné fázi, že?

Byla to trošku frustrace. Úspěšnost střelby jste měli asi 40 procent, proti Dánům ve druhé půli ještě nižší. A to je strašně málo, moderní házená se hraje na padesát útoků s úspěšností zhruba 60 procent, plus minus. Dáváte přes třicet branek, my jsme se tomu dneska jen přiblížili.

Když cítíte, že vám soupeř utíká, hrajete dál nacvičené signály nebo se spíš snažíte improvizovat?

Snažíme se držet plánu, vždycky je lepší když máte věci natrénované, i když leccos se dá domluvit ve dvojicích. Jakmile jste ve střelecké pozici, musíte do toho jít, i když to tam ne vždycky padne. Když je potom člověk v ráži, může to vzít na sebe, aby ulehčil těm, co se zrovna nedaří.

Vy jste dal osm gólů, dařilo se vám, snažil jste se strhnout i ostatní?

Snažil jsem se kluky vyhecovat, ale ono to vždycky není jen o slovech, ale i o výkonu. Chtěl jsem týmu pomoct, už proto, že zápas s Dánskem se mi nepovedl.

Mrzí porážka s Portugalci o to víc, že vás přijela do Mnichova podpořit spousta diváků?

Mrzí to neuvěřitelně, že jsme nenaplnili očekávání. Diváci nám vytvořili téměř domácí atmosféru, i v té obrovské hale byla jejich podpora znát. Musíme jim poděkovat, že si udělali cestu do Mnichova a věřím, že nás podpoří i příště.

S čím půjdete do posledního zápasu s Řeckem?

Není všem dnům konec, my se teď musíme soustředit na poslední zápas. I ten bude důležitý, protože jde o nasazení do kvalifikace o mistrovství světa, na které se chceme dostat. My potřebujeme hrát vrcholné akce, abychom se mohli lépe měřit se širší evropskou špičkou. A zapojili ještě i mladší kluky, potřebují si zvyknout na evropskou úroveň, z české ligy to mají složitější.