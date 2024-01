/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Nejtěžší možný soupeř čeká na české házenkáře hned na úvod evropského šampionátu. V olympijské hale v Mnichově vyzvou ve čtvrtek od 20.30 hodin úřadující mistry světa z Dánska

Bývalí parťáci z Kielu Tomáš Mrkva (vlevo) a Niklas Landin se postaví proti sobě. | Foto: Profimedia

„Hrát se dá s každým. Cítím, že náš mančaft má sílu. Zkušeností sice nemáme tolik jako Dánové. Ale zase tam máme i dravé mládí. Když se správně načasuje sportovní forma, nevidím důvod, proč bychom neměli trápit i ty nejlepší,“ prohlásil gólman Tomáš Mrkva, jeden z nejzkušenějších hráčů týmu.

Dalšími účastníky skupiny jsou Portugalci a Řekové, do dalších bojů na Euru postoupí dva nejlepší. „Vím, že je to klišé, ale musíme jít zápas od zápasu. Pokud chceme postoupit, musíme dva vyhrát,“ doplnil s vědomím, že čeští házenkáři dokázali Dány před pěti lety porazit na mistrovství Evropy v Chorvatsku.

„Když to řeknu po karvinsku, nejdeme do toho s plnýma gatěma. Vytřepeme plenky a jdeme na to,“ usmál se Tomáš Mrkva, který vítěznou generálku nedochytal kvůli lehčímu zranění. „Pracujeme na tom. Doufám, že to dostaneme na takovou úroveň, že mě to nebude nijak limitovat,“ nechtěl blíž specifikovat rozsah.

Utkání s Dánskem bude mít zvlášť pro něho speciální náboj. Proti němu bude stát v brance jedna z největších hvězd šampionátu Niklas Landin, s nímž vytvořil český gólman v minulé sezoně brankářkou dvojici v Kielu. A věhlasný tým dotáhli pod vedením trenéra Filipa Jíchy až k německému titulu. Teď už je Mrkva v týmu jedničkou, protože Nicklas Landin odešel po sezoně do dánského Aalborgu. Ale jeho bratr Magnus v Kielu zůstává a je i v nominaci Dánska na Euro.

„Jen jsme si na konci sezony popřáli vše nejlepší, oni Dánové na tohle hecování moc nejsou,“ pousmál se karvinský odchovanec, který byl před odjezdem do Mnichova v kontaktu i s brankářskou legendou. „Vyměnili jsme si pár zpráv. Ale žádné hecování, spíš takový přátelský pokec,“ popisoval Tomáš Mrkva. A ještě jednou vyzdvihl kvality gólmana Dánska.

Jako Federer v tenise

„Kdybych ho měl charakterizovat, tak je jako Roger Federer svého času v tenise. Jeho zákroky vypadají tak elegantně, že si říkáte, že to snad ani není možné. Přesně ví, kdy má co udělat. Je to dar od Boha, ale určitě i tvrdě maká, hodně pracuje s videem,“ popisoval svého soka, který byl třikrát vyhlášen nejlepším házenkářem světa, a rád vzpomíná na loňskou jízdu za německým titulem. „Byla to perfektní sezona, lidsky i sportovně jsme si sedli. Vytvořili jsme perfektní dvojici, která náš klub dotáhla k titulu,“ říkal Mrkva.

Právě na jeho výkony budou zase na Euru spoléhat čeští házenkáři, v bundeslize dlouhodobě podává kvalitní výkony. A teď se těší na šampionát v Německu. „Je to mekka házené. Ne nadarmo se říká, že bundesliga je nejtěžší soutěž na světě, není slabých soupeřů. Také diváci házené obrovsky rozumí, umí ocenit dobrý výkon,“ pochvaloval si angažmá v Kielu.

„Je to vysněné angažmá, každému házenkáři bych to přál zažít. Dýchne tam na vás aura toho, že tam hrály a hrají takové legendy. Je to jako když přijdete v Římě do Kolosea,“ pokusil se o popis města, kde je házená vším. Ale v celém Německu je to nesmírně populární sport, takže se očekává, že letošní Euro vstoupí do dějin.

„Máme se na co těšit, bude to šampionát na té nejvyšší úrovni. Němci to umí udělat, bude to na plné pecky,“ domnívá se Mrkva. Potěšitelná je podle něho i blízkost Německa. „Věřím, že nám fanoušci vytvoří domácí atmosféru a vybičují nás k co nejlepšímu výkonu,“ vzkázal Tomáš Mrkva fanouškům, kteří se do Mnichova chystají.