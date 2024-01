/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Tisícovky natěšených fanoušků odjížděly v sobotu večer z Mnichova těžce zklamané. Čeští házenkáři po čtvrteční porážce s mistry světa z Dánska (14:23) nestačili ani na Portugalce (27:30) a už po dvou zápasech je jasné, že na Euru 2024 skončí.

Češi ve druhém utkání na mistrovství Evropy podlehli Portugalsku a na turnaji skončí. | Foto: Ivo Dudek/Česká házená

„Moc jsem toho po zápase nenaspal, pocity se ve mně misí,“ přiznal v nedělním rozhovoru s českými médii svazový předseda Ondřej Zdráhala tichým hlasem.

„Na týmu je sice patrný progres, ale teď přišla vrcholná akce a nepodařilo se ho výsledkově potvrdit,“ uznal bývalý házenkář.

„Za porážku jsem zodpovědný já jako trenér, hráčům dávám kredit, i když jsme prohráli,“ přijal díl odpovědnosti 47letý španělský kouč Xavier Sabaté.

České reprezenatce se ujal loni před baráží o mistrovství světa, ale proti Severní Makedonii ji nezvládl. Tentokrát sice svůj tým na Euro dovedl, ale ze skupiny už se postoupit nepovede.

Logicky se tedy nabízí otázka jeho dalšího setrvání u národního týmu, smlouvu má do letošního léta. „Po zápase s Portugalskem jsem s trenérem dlouze mluvil, rozebírali jsme všechny možnosti,“ nechtěl víc naznačit svazový předseda s tím, že to není jen o něm. „Je to příliš čerstvé, nerad dělám rozhodnutí v emocích, ale přijde brzy. V týdnu po posledním zápase budeme vše řešit,“ naznačil Zdráhala.

Tým měl velké sny

České házenkáře čeká v Mnichově ještě v pondělí od 18 hodin utkání s Řeckem, které ale podle svazového předsedy nic moc nezmění. I když půjde nejen o čest, ale i pro lepší nasazení v kvalifikaci o mistrovství světa 2025.

„Tenhle tým měl velké sny a pracoval opravdu tvrdě. Všichni jsme tomu dali maximum, ale je to sport. Bohužel to nestačilo,“ soukal ze sebe španělský kouč Sabaté.

Teď se hraje i o jeho další působení u české reprezentace. „Je hodně těžké skousnout tuhle porážku, jsme hodně zklamaní. Je mi to líto za všechny fanoušky, kteří nás dorazili podpořit,“ říkal i španělský kouč.

Diváci se snažili chytit na každé zdařilé akci, svůj tým neúnavně povzbuzovali, ale k úspěchu to nevedlo.

Čeští házenkáři stejně jako před dvěma lety v Bratislavě nepostoupili na mistrovství Evropy ze skupiny. Ale tehdy dal jejich výkon pod „dočasným“ koučem Rastislavem Trtíkem naději.

Vždyť ze skupiny, v níž měli pozdější finalisty Španělsko (26:28) se Švédskem (27:27) a třetího do party Bosnu, porazili jasně (27:19). Tentokrát šlo spíše o zmar.

„V Bratislavě nám vycházelo skoro všechno, jediný gól rozhodl o tom, že jsme nepostoupili,“ vrátil se o dva roky zpátky Matěj Klíma, spojka německého Lipska.

„Teď jsme jeli do Mnichova plní očekávání. Ale když jsme viděli, jak nám ta loď odplouvá, nedokázali jsmes tím nic udělat,“ použil trefný příměr. „Byli jsme překvapení, někteří až zdrcení.“

Svůj dojem z vystoupení v Mnichově ještě můžou svěřenci španělského kouče malinko napravit v posledním vystoupení proti Řecku.

„Není všem dnům konec, my se teď musíme soustředit na poslední zápas,“ slíbil Klíma za kabinu, že hráči dají do posledního mače všechno.